Armáda v Myanmaru zastřelila v sobotu nejméně 114 neozbrojených civilistů, včetně dětí

27. 3. 2021

Šlo o největší masakrování od 1. února, kdy armáda provedla v zemi vojenský puč. Státní média v pátek vydala varování, že pokojní demonstranti riskují, že budou zastřeleni "do hlavy a do zad".Přesto se znovu konaly velké demonstrace v městech Yangon, Mandalay a v dalších městech, kde bezpečnostní jednotky střílely na demonstranty beztrestně ostrými náboji."Zabíjejí nás jako ptáky či jako kuřata, dokonce i v našich domovech," řekl Thu Ya Zaw tiskové kanceláři Reuters na demonstranci v městě Myingyan, kde byly zastřeleny nejméně dvě osoby. "Budeme však protestovat navzdory tomu. Musíme bojovat, dokud junta nepadne."Celkem bylo už při protestech proti vojenskému puči zastřeleno více než 400 lidí.Vojenské přehlídky na Den armády se navzdory vraždění civilistů, páchaného armádou, účastnili hosté z Číny, z Indie, z Pákistánu, z Bangladéše, z Vietnamu, z Laosu a z Tchajska.Moskva k vražedným generálům vyslala dokonce náměstka ministra obrany Alexandra Fomina, což byl nejvyšší zahraniční politik, který do Myanmaru uprostřed masakrů civilistů přijel, a šéf myanmarské kriminální vojenské junty generál Min Aung Hlaing chválil Rusko jako "opravdového přítele".Vojenská junta uchvátila moc dne 1. února 2021 po všeobecných volbách, které její strana prohrála a které velkou většinou vyhrála politická strana Aung San Suu Kyi. Ta byla uvržena do domácího vězení.Čína a Rusko blokují v Radě bezpečnosti jakýkoliv čin mezinárodního společenství, který by zasáhl proti vražedným generálům.Podrobnosti v angličtině ZDE