Tisková zpráva:

Hlídejte vývoz vakcín, apelují pirátští europoslanci. Česku pak zbude více vakcín

26. 3. 2021

Pirátští europoslanci podporují zpřísnění vývozu vakcín do zemí mimo Evropskou unii. Nesouhlasí ale s návrhem Komise, podle kterého se má omezit vývoz do zemí, kde je naočkováno více populace než je průměr EU. Omezení vývozu by se podle Pirátů mělo vztahovat na farmaceutické firmy, které neplní závazky vůči Unii. Na dnešním summitu o tom budou jednat unijní lídři.

Omezení vývozu by se mělo dotknout především britsko-švédské firmy Astra Zeneca, která slíbila v prvním čtvrtletí tohoto roku dodat přes 90 milionů dávek. Místo toho doručí zhruba třetinu a omezovat objem hodlá i další čtvrtletí. „Opět se ukazuje chyba Evropské komise, která vyjednala podmínky s firmami netransparentně, nejsou jasné sankce, a Evropská unie se tak dostává do těžké situace,“ popisuje místopředseda Evropského parlamentu Marcel Kolaja. Podle něj je podstatné, aby Astra Zeneca nejdříve uspokojila svoje závazky v Evropě a teprve potom vyvážela mimo ni. Unijní lídři proberou na summitu také přerozdělování vakcín podle počtu obyvatel, ke kterému vyzval kromě rakouského kancléře i český premiér. Přitom podle zjištění médií Babišova vláda loni zdaleka neobjednala vše, na co měla dle počtu obyvatel nárok. „Vláda se může zbláznit, aby zajistila lék ivermectin, jehož účinnost je zatím srovnatelná s placebem a ani Evropská lékové agentura ho nedoporučuje. Ale když přijde na schválené a ověřené vakcíny, které prokazatelně mají velkou šanci na to, aby ukončily současnou zdravotnickou krizi, šetří a neobjednala maximum. Na Evropské komisi teď je, aby co nejrychleji nastavila co nejspravedlivější systém rozdělování vakcín,“ uvádí europoslanec Mikuláš Peksa. Pirátští europoslanci jsou k dispozici na komentář k výsledkům summitu.

0