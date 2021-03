Koronavirus: Množství lidí se covidem nakazí v nemocnicích

Průběžné zpravodajství:

26. 3. 2021

Ve čtvrtek 25.3 bylo v ČR zaznamenáno dalších 7853 nových denních nákaz. V ČR do 25.3. zemřelo 25 639 lidí, to je denní nárůst o 189 mrtvých. V nemocnicích je 7965 lidí Počet registrovaných nakažených v ČR dosáhl počtu 1 503 307 osob . MZČR o průběhu pandemie v Česku ZDE

o sob. Ukončeno bylo očkování u 16 937 osob. Celkem je vykázáno 1 504 419 očkovaných dávek. Pro srovnání: Ve čtvrtek 25.3. bylo v Británii očkováno dalších 337 665 lidí, celkem bylo v Británii proočkováno alespoň první vakcínou 43,4 procent obyvatelstva.

Počet očkovaných v ČR je stále strašně malý, i když se mírně zvyšuje. Ve čtvrtek 25.3. bylo v ČR očkováno 40 770sob. Ukončeno bylo očkování uosob. Celkem je vykázánoočkovaných dávek.

- Británie ve čtvrtek zaznamenala 6397 nových nákaz a 63 nových úmrtí, tedy OSMNÁCTKRÁT MÉNĚ úmrtí na jednoho obyvatele než Česká republika.









- Polsko informuje o rekordním počtu 35 143 nových denních nákaz, je to rekordni počet už třetí den. Včera registrovalo Polsko 34 151 nákaz. Polsko zavádí nový lockdown, který má být v platnosti nejméně do 9. dubna.







- 40 600 lidí se v Anglii pravděpodobně nakazilo covidem během pobytu v nemocnici. Signalizuje to neschopnost nemocnic ubránit pacienty před nákazou. Asi ve dvaceti procentech anglických nemocnic se zřejmě covidem nakazilo asi 20 procent hospitalizovaných osob, v některých anglických nemocnicích až 30 procent. ZDE - Německo vyhlási Francii vysoce rizikovou zónou nákazy. Znamená to, že příchozí z Francie do Německa budou muset do karantény.- Joe Biden zdvonásobil cíl své vlády pro jejích prvních 100 dní, tedy do 29. dubna. Původně sliboval, že do té doby bude očkováno 100 milionů Američanů, nyní oznamuje, že do té doby bude očkováno 200 milionů Američanů.