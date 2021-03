Koronavirus: Jak to funguje v českých montovnách

Průběžné zpravodajství:

24. 3. 2021

25 258 lidí , to je denní nárůst o děsivých 203 mrtvých. V nemocnicích je 8402

Opět počet stoupl nad 10 000 denních nákaz. V ČR do 22.3.

- Ukrajina zaznamenala už druhý den rekordní počet koronavirových úmrtí, 342. Předchozího dne to bylo 333 úmrtí. Ukrajina také informuje o rekordním počtu denních hospitalizací, 5483. V úterý zavedla Ukrajina pohraniční kontroly. Cestující ze zahraničí do Ukrajiny nyní musí mít negativní test. Na Ukrajině, která má 41 milionů obyvatel, bylo do 24. března očkováno jen 137 026 osob. Celkem na Ukrajině na covid zemřelo 30 773 osob.









Předchozí průběžné zpravodajství ZDE

- Odmítání vakcíny v Anglii a ve Walesu klesá, zjistila studie. Více než 80 procent lidí, kteří ještě v prosinci se nechtěli nechat očkovat, změnilo názor. ZDE - V Brazílii vznikly rozsáhlé protesty proti idiocii a nekompetenci ultrapravicového prezidenta Jaira Bolsonara, který proti pandemii nedělá nic a v úterý tvrdil v televizním projevu, že se "lidé brzo vrátí k normálnímu životu". U Brazilců ten projev vyvolal absolutní zuřivost. V úterý Brazílie zaznamenala rekordní počet 3158 denních úmrtí a 84 996 nových nákaz. Oficiálně registrovaný, podceněný, počet úmrtí je 298 843 a ve středu překoná hranici 300 000 mrtvých. "Vidím zemi, která nedává žádnou hodnotu životům svých občanů," řekl jeden vědec po Bolsonarově projevu v televizi. ZDE - Polsko informovalo o 29 978 nových denních nákazách, je to nejvyšší počet od začátku pandemie. Počet denních mrtvých v Polsku stoupl na 575, je to nejvyšší denní počet mrtvých v roce 2021. Celkový počet mrtvých v Polsku převýšil 50 000.- Klinika v Hongkongu byla potrestána za to, že doporučila vakcínu Pfizer a nikoliv čínskou vakcínu Sinovac.- Roselyne Bachelot, francouzská ministryně kultury, byla s covidem hospitalizována. Francouzská ministryně zaměstnanosti Elizabeth Borne je také s covidem v nemocnici.- Infekční nemoci se intenzivnějí šíří v oblastech, kde byly zlikvidovány lesy a kde jsou monokulturní plantáže. Epidemie budou častější v důsledku likvidace biodiverzity.- Rusko informovalo o 8861 denních nákazách a dalších 401 úmrtích. Celkový počet registrovaných nákaz v Rusku je 4 483 471 a počet mrtvých je 96 219.- Indie zaznamenala novou koronavirovou variantu, avšak dosud nikoliv v "nebezpečném" počtu nákaz.- Úspěch očkovací kampaně v Británii je podle Borise Johnsona důsledkem "chtivosti peněz" a "kapitalismu". (Přitom však očkování organizuje státní britské zdravotnictví, nikoliv kapitalisté. Vakcíny vznikly ve státních podnicích s obrovským množstvím státních dotací.)