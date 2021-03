Pořádková policie zasáhla v Bristolu proti násilným protivládním demonstracím

22. 3. 2021

Demonstrace v jihoanglickém městě Bristolu protestující proti kontroverznímu návrhu nového policejního zákona, v jehož rámci mohou být demonstranti odsouzeni až na deset let do vězení, budou-li příliš hluční a pokud "jejich akce povede k něčímu rozladění", přešla v násilné akce. Proti demonstrantům zasáhla pořádková policie na koních. Policisté byli zraněni, a policejní automobily byly podpalovány.Mnoho demonstrantů mělo roušky a nesli transparenty s nápisu "Řekněte NE policejnímu státu v Británii", "Svoboda protestoat je základním právem v demokracii" a "Zlikvidujte ten zákon".Demonstrace začala jako protest vsedě, ale během večera eskalovala. Demonstranti mj. skandovali "Deset let za demonstrování, pět let za znásilnění!"Primátor Bristolu Marvin Rees násilí kritizoval jako kontraproduktivní. Poukázal na to, že vládní plány posílit pravomoci policie to nezastaví, naopak vláda zneužije této demonstrace jako důkaz, že nového zákona je potřeba.Podrobnosti v angličtině ZDE