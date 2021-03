Na Slovensku pomáhá 24 zdravotníků díky Evropě. Piráti apelují na českou vládu, aby také zažádala

Tisková zpráva:

24. 3. 2021

Pirátští europoslanci vyzývají českou vládu, aby požádala o zahraniční lékaře a zdravotní sestry v rámci evropského Mechanismu civilní obrany. Díky němu už do sousedního Slovenska dorazily tři zdravotnické týmy – z Belgie, Dánska a Rumunska. Piráti už zaslali dopis Evropské komisi, aby pomohli české vládě k urychlenému získání zahraničních zdravotníků.

Situace v českých nemocnicích je kritická. Počet pacientů hospitalizovaných s covidem-19 se rychle blíží deseti tisícům. Zdravotníci jsou vyčerpaní, podle posledních dat České lékařské komory jich je více než 3200 nakažených.

„Kvůli nedostatku personálu už Česko přesouvá některé pacienty do zahraničí. Přitom by mohla požádat v rámci evropského Mechanismu civilní obrany ostatní členské země o doktory a sestry na péči o covidové pacienty,“ vysvětluje místopředseda Evropského parlamentu Marcel Kolaja.

Na základě žádosti Slovenska o pomoc při léčbě pacientů s covidem-19 vyslala Belgie do země zdravotnický tým složený z jednoho lékaře, dvou zdravotních sester a vedoucího týmu. Rumunsko pomáhá se 13 zdravotníky. Na základě další žádosti poslalo do země tým složený ze tří lékařů a pěti zdravotních sester i Dánsko.

„Slovensko je v podobné situace jako Česko. Evropská unie ukazuje svou solidaritou, hraní si na vlastním písečku teď není na místě.. I několik jednotlivců, zdravotníků, by v této těžké situaci České republice nesmírně pomohlo. Proto apelujeme na českou vládu, aby o zdravotníky zažádala do nejdříve,“ vzkazuje europoslanec Mikuláš Peksa.