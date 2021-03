Španělsko do června naočkuje alespoň jednou dávkou "70 % dospělé populace"

26. 3. 2021

Navzdory výpadku v zásobování vakcínami, nedávnému pozastavení použití vakcíny AstraZeneca a pomalé očkovací kampani EU ve srovnání s Izraelem, USA nebo Británií, by Španělsko mělo do léta mít dost vakcín k naočkování 70 % dospělé populace, upozorňuje Pablo Linde.

Španělsko plánovalo dosáhnout tohoto cíle k 21. září, ale pokud nenastanou další problémy se zásobováním a kampaň proběhne podle plánu, může k tomu dojít již v červnu.

Thierry Breton pověřený společnými nákupy EU v neděli prohlásil ve francouzské televizi, že ve druhém čtvrtletí by měla unie obdržet 300 - 350 milionů dávek. Z toho by Španělsko podle konzervativních odhadů mělo dostat zhruba 30 milionů. V zásobě má 1,3 milionu a tento týden dorazí takřka milion, celkem to dělá 32,3 milionů dávek. Spolu s již naočkovanými by to mohlo zajistit vakcinaci 58 % populace do konce června. Počátkem června by však nejméně 70 % populace mělo dostat první dávku.

Klíčem k dosažení tohoto cíle je posílení výroby vakcín. I za předpokladu přetrvání potíží s dodávkami AstryZenecy, pokud se nevyskytnou další problémy s výrobci, lze cíl splnit. Nesmí však nastat zádrhele v administraci dostupných vakcín.

Španělská ministryně zdravotnictví Carolina Dariasová v neděli v televizi prohlásila, že ve druhém čtvrtletí země obdrží 5,5 milionu dávek vakcíny Janssen, která vyžaduje pouze jediné očkování. To umožňuje zrychlení vakcinace.

Celý text ve španělštině: ZDE