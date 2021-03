Vakcíny vyrobené do konce roku 2021 by mohly proočkovat 70 procent světa

Průběžné zpravodajství:

23. 3. 2021

- Ruský prezident Vladimír Putin má být očkován v úterý. Rusko plánuje vyrobit v první polovině letošního roku více než 80 milionů vakcín.







- V roce 2021 bude vyrobeno tolik vakcín, že by mohlo být proočkováno 70 procent obyvatel v každé zemi. To by do značné míry neutralizovalo pandemii, kdyby byly vakcíny šířeny spravedlivě. Bohužel však většina vyráběných vakcín je rezervována pro bohaté země. Vznik nebezpečných nových variant koronaviru může vyžadovat dodatečné očkování pozměněnými vakcínami, což by také zdrželo dodávky vakcín do světa. Letos se plánuje vyrobit asi 12 miliard vakcín proti covidu-19. - Británie od pondělka znovu zakazuje cestování do zahraničí. Povoleno bude jen z velmi vážných důvodů. Pokud se Britové pokusí bez dobrého důvodu cestovat do zahraničí, budou pokutování částkou 5000 liber (150 000 Kč). Zákaz bude zřejmě platit až do konce června, pokud ho tento týden poslanci schválí.- Světová zdravotnická organizace varuje, že počet mrtvých na koronavirus opět roste, poté, co nyní šest týdnů klesal. V Evropě je nárůst úmrtí o 12 procent. Způsobuje ho nová britská varianta koronaviru.- Německo prodlužuje svůj částečný lockdown do 18. dubna.- Francie zaregistrovala v pondělí 15 792 nových nákaz, více než dvojnásobek 6471 nákaz z minulého pondělí.- Rakousko odložilo otevření barů a restaurací.