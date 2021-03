Brexit způsobil absolutní kolaps britského vývozu potravin a nápojů do EU

23. 3. 2021





Výrobci whisky, sýra a čokolády utrpěli největší pobrexitové vývozní ztráty v sektoru potravin a nápojů. Vyplývá to z nově zveřejněných dat britského daňového úřadu.



Z analýzy britské Food and Drink Federation vyplývá, že vývoz sýrů z Británie do EU letos v lednu meziročně poklesl ze 45 milionů liber na 7 milionů liber. Vývoz whisky zkolaboval ze 105 milionů liber na 40 milionů liber. Vývoz čokolády poklesl z 41,4 milionů liber na 13 milionů liber, to je pokles o 68 procent.





Důsledek kolapsu je jednak brexit, jednak slabší poptávka z Evropy, kde jsou i nadále restaurace a hotely uzavřeny.



Vývoz některých dalších potravin, jako například lososího a hovězího masa, se zastavil téměř úplně. Došlo k poklesu vývozu lososího masa o 98 procent a hovězího masa o 92 procent.



Obchod s rybami a plody moře poklesl o 79 procent.



Podle britského daňového úřadu poklesl britský vývoz do EU v lednu 2021 o 40,7 procent.



Co do objemu byl nejpostiženější obchod s Irskem, které přestalo být největším britským obchodním partnerem. V lednu 2021 tvořila obchodní výměna Irska s Británii pouze 5 procent, kdežto loni v lednu to bylo 18 procent. Skoro stejně poklesl britský vývoz do Německa a do Itálie - o 85 a o 81 procent.



Podrobnosti v angličtině Důsledek kolapsu je jednak brexit, jednak slabší poptávka z Evropy, kde jsou i nadále restaurace a hotely uzavřeny.Vývoz některých dalších potravin, jako například lososího a hovězího masa, se zastavil téměř úplně. Došlo k poklesu vývozu lososího masa o 98 procent a hovězího masa o 92 procent.Obchod s rybami a plody moře poklesl o 79 procent.Podle britského daňového úřadu poklesl britský vývoz do EU v lednu 2021 o 40,7 procent.Co do objemu byl nejpostiženější obchod s Irskem, které přestalo být největším britským obchodním partnerem. V lednu 2021 tvořila obchodní výměna Irska s Británii pouze 5 procent, kdežto loni v lednu to bylo 18 procent. Skoro stejně poklesl britský vývoz do Německa a do Itálie - o 85 a o 81 procent.Podrobnosti v angličtině ZDE

0