Evropský lékový úřad varuje před užíváním invermektinu mimo randomizované klinické testy

23. 3. 2021





Evropský lékový úřad analyzoval nejnovější důkazy ohledně používání invermektinu pro prevenci a léčení covidu-19 a dospěl k názoru, že dosažitelná data nepodporují užívání tohoto léku na covid-19 mimo dobře vypracované klinické testy.



V Evropské unii jsou tablety invermektinu schváleny pro léčbu některých nákaz parazitickými červy a invermektin pro kůži je schválen pro léčbu nemocí kůže jako růžovka. Invermektin je také schválen pro veterinářské užívání pro celou řadu zvířecích druhů pro léčbu vnitřních i vnějších parazitů.

Léky typu invermektin nejsou v EU schváleny pro uživání proti covidu-19 a Evropský lékový úřad neobdržel žádnou žádost o jeho schválení jako léku proti covidu.Po nedávných mediálních zprávách a publikovaných článcích o používání invermektinu, Evropský lékový úřad analyzoval nejnovější zveřejněné důkazy z laboratorních studií, observační studie, klinické zkoušky a metaanalýzy. Z laboratorních studií vyplynulo, že invermektin by mohl zablokovat rozmnožování viru SARS-CoV2 (viru, který způsobuje covid-19), avšak při daleko vyšších koncentracích invermektinu, než jsou v současnosti schválené dávky. Výsledky klinických studií se výrazně lišily. Některé studie neprokázaly žádný prospěch z invermektinu a jiné prokázaly potenciální prospěch. Většina studií, které Evropský lékový úřad analyzoval, byla malá a měla různá dodatečná omezení, včetně různé praxe dávkování a používání dalších léků zároveň. Evropský lékový úřad proto dospěl k závěru, že důkazy, kterou jsou v současnosti k dispozici, nejsou dostatečné na podporu užívání invermektinu na covid-19 mimo klinické testy.I když pacienti invermektin většinou dobře tolerují, při dávkách schválených pro jiné indikace, s daleko většími dávkami by mohly posílit vedlejší účinky, a takových velkých dávek by bylo zapotřebí, aby vznikla v plicích taková koncentrace invermektinu, která by byla proti koronaviru účinná. Toxicita při užívání invermektinu při vyšších než schválených dávkách nemůže být tedy vyloučena.Evropský lékový úřad proti dospěl k závěru, že používání invermektinu jako prevence či pro léčbu covidu-19 nelze v současnosti schválit mimo kontrolované klinické zkoušky. Je zapotřebí dalších dobře připravených, randomizovaných studií k zjištění, zda je tento výrobek účinný a bezpečný pro prevenci a léčbu covidu-19.Toto prohlášení Evropského lékového úřadu podpořila v rámci pokračujících diskusí o užívání invermektinu pro prevenci a léčbu covidu-19 jednotka Evropského lékového úřadu COVID-19 EMA pandemic Task Force (COVID-ETF).Zdroj v angličtině ZDE