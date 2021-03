Petr Haraším: Očkování pro skupinu chronických pacientů už v ČR vypadá lépe

26. 3. 2021

Moc Vám a Britským listům děkuji za upozornění na skupinu chronických pacientů, kteří se k očkování proti covidu dostávali a ještě dostávají velmi pomalu, ale situace už vypadá mnohem lépe.





Dnes to bude individuálně optimistické, píše Petr Haraším, pacient, který se podrobil trojnásobné transplantaci a je to slepec.



V pondělí přišla toužebně očekávaná sms zpráva od IKEMu s registračním ikemovským kódem. Registrace proběhla během cca jedné minuty a očkování proti Covidu 19 se blíží.

Na neděli 28. března mám nachystanou první dávku vakcíny od firmy Moderna. Očkování bude provedeno v Matičce Praze. Doufám že ze severovýchodu zaduje dobrý vítr a že příslušníci policie a armády, střežící pilně a statečně hranice okresu a okresů, se dají přesvědčit potvrzenou registrací na očkování v Praze a nevrátí mne z petřvaldsko-ostravské hranice zpět do Orlové.







Po přečtení článku od imunologa Thona jsem pln naděje, že teoreticky státem oddálenou druhou dávku snad už usmlouvám blíže k domovu.







Jak pokračuje registrace a případně i očkování chronicky nemocných pacientů nevím dostatečně, doufám ale, že lze uvěřit médiím, že první den se zaregistrovalo cca 23 000 chronicky nemocných pacientů a že cca 1 440 z nich má již závazný termín do očkovacího centra a další určitě budou následovat.







Jak je to s možností zvolení vhodné vakcíny přímo pacientem, o tom se weby nijak nezmiňují, a tak si přeji, aby lékaři své pacienty dostatečně upozornili na nevhodnost např. inaktivovaných virových vakcín u jednotlivých skupin pacientů.







Ministr Blatný hovoří o naočkování dalších rizikových skupin, jmenovitě kritické infrastruktury a od konce povelikonočního týdne i pro osoby 65+.







Kolik však kolik vakcín bude, to je otázka velmi zapeklitá, neboť jeden říká, že vakcína od Johnsonů v dubnu nebude , druhý druhý den řekne, že to byl „stupido omylo“ a že vakcína od Johnsonů přijde, ale nepřijde tak jak měla přijít, přijde v počtu menším než větším.







Třeba nepřijdou ty vakcíny, co měly přijít a nepřišly, nebo přijdou ty, co nepřišly a přijít měly, nebo možná, že konečně odejde ten, který nikdy neměl přijít, ale bohužel přišel a dobrovolně se nikam nechystá, ani na Krym ne.

Ostuda ministrů zdravotnictví u objednávek vakcín a ostuda ministra Hamáčka se konečně dostává plně na veřejnost. Hovořilo se o tom již velmi dlouho, skrývalo se to proto ještě víc, nicméně konečně něco shnilého vyrašilo ze stinného podhoubí finského velvyslance a čínského plukovníka.







Je všem jasné, že za to nikdo nenese odpovědnost a že za to nikdo nemůže, protože „kupovat zajíce v pytli“, jak se vymlouvá čínský hradní poradce a plukovník, to je přeci horší než hádat stav oné pověstné kvantové kočky v krabici s kyanidem.







Zamaskovat selhání šetrné vlády náhlým horentním přiobjednáváním vakcín od všech dodavatelů jen dokresluje nefunkční řízení státu jako firmy. I když vlastně ono se to velice dobře řídí jako „ta pověstná správňácká klausovka“ , když kapitál sype stát z kapes nezodpovědných voličů, však jsťe si mňa zvolili, tak dobře vam tak, a výdělek stále teče k nenasytným neznámým a nedohledatelným bumbrlíčkům.







V takovém případě je možno, zatím beztrestně, nakupovat naprosté nefunkční šmejdy ze spřátelené totalitně-neoliberální-kapitalistické-neomarxistické Číny, nehledě už vůbec k tomu, že čínský zdravotnický šmejd s falešnými glejty pak daného nešťastného uživatele nechrání tak, jak by dle českých norem měl a naopak může se podílet významnou měrou na našich pandemických číslech.







Možná by bylo zajímavé, aby slovutný matematik Levinský hodil do sčotu veřejně dostupné údaje, týkající se záměrného neobjednání celého dostupného počtu vakcín (pochopitelně cenově velmi výhodných), k tomu přidal nefunkční ochranné pomůcky (pochopitelně notně předražené)a spočítal o kolik teoreticky se tímto navýšily počty nakažených a následně pak i mrtvých nešťastníků, připomenutých vládním pachatelům symbolem kříže na Staroměstském náměstí, doplněných nadmíru výstižnou větou o nefunkčnosti vlády. ekonom by jistě dovedl promptně spočítat kolik nás tato vládní taškařice stála.







Šlo to do desítek či snad stovek miliard dočista ztracených peněz?







Hamáček dále boduje v soutěži o nouzového kšeftaře číslo jedna. Stále si nedá pokoj a krom čínských soudruhů, kterým v nouzovém stavu přihrál miliardy korun za čínský zdravotnický šmejd, poslal peníze také další Zemanově vyvolené despocii, tentokráte české peníze našly domov u ruských podivných právníků, jenž se záhadně dostali k pohledávce za zabavené čínské roušky, nakoupené za pětikorunu, ovšem ministerstvem zadotované na korun 36. Pochopitelně všechno je v pořádku naprostém, situace je právně vyřešena, děkujeme, není zač.

Vakcinační předběhlíci, tj. ti, co se nechali naočkovat, protože šli zrovna kolem a protože jim to vnutil jejich hodný ošetřující lékař aneb situace byla katastrofální a přece to nevyhodíme do koše:





K již dobře známým statečným předběhlíkům počínaje od sputnikáře Zemana Miloše a jeho hradního nebo lánského hospice , přes pojištěnce Kabátka, kuchtíka Pohlreicha a miliardáře-zdravotníka Sehnala, až k záhadnému mystériu v Kadani, můžeme s radostí přidat další hrdiny dávky předem.







Objevila se tato jména. Ministr zemědělství alias dotační mág Toman, který tímto vyšel vstříc obavám praktického lékaře o ministrovo zdraví a utíkal se okamžitě naočkovat, asi patří do skupiny chronických pacientů, nebo je už v kategoriích pamětníků.







Ministr obrany Metnar a jeho „gorily“ jsou po naočkování dobře připraveni na služební cestu do Mali, přičemž se už teď nikterak nebojí tuzemských komunistů ani covidů tamních, z Mali pocházejících.







Hejtman Netolický myslel mazaně, vzpomněl totiž Černých baronů a šel na problém politicky. V kraji pardubickém strategicky nechali naočkovat starosty měst a obcí, náměstky a radní a ve vší skromnosti nezapomněli ani na hejtmana.







Ale pozor, dle Netolického zásadně nešlo o přednostní očkování, to si vůbec nesmíte myslet, to by se tuze nazlobil socan jeden sociálně odpovědný a na chronické pacienty stále myslící.







Fakultní nemocnice v Ostravě zvané Černá: Náměstci, sekretářky, vedoucí klinik i mnozí jejich rodinní příslušníci, ti všichni šli zrovna svorně ruku v ruce kolem, když bylo zapotřebí, aby vakcína nebyla znehodnocena a odvážně nastavili své paže k aplikaci západní vakcíně, čímž se zasloužili i oni o tento náš stát.







Ostravská fakultní je němá jako partyzánská grupa vyznamenaná trojitou rudou hvězdou a jména předběhlíků veřejnosti neprozradí, ne ne ne. Jména těchto „avengerů“ nám zůstanou utajena. Až jednou za nedlouho, nebo za dlouho pandemie skončí, snad se dozvíme, kdo všechno rekovně sebral odvahu a šel okolo když toho bylo zapotřebí.







Ono celé to období očkovacího bezvládí, tj. od 27. prosince 2020 do 15. ledna 2021, muselo být předběhlicky velmi interesantní a zvlášť pečlivě naplánované, na rozdíl od neexistující očkovací strategie pro běžnou populaci, která naplánovaná nebyla vůbec.





Povinná praxe střední zdravotnické školy vulgo imitace nenařízené povinné práce studentů v rámci pomoci nefungujícímu státu: Musím podotknout, že se stav pro většinu zlepšil, nemocnice zajišťují praktikantům, doufejme že docela fungující, antigenní testy a osobám starším 18 let bude zajištěno v dohledné době i očkování proti covidu 19, avšak věčná škoda, že to vládní amatéři nestihli nabídnout studentům před nástupem na povinnou praxi.







Jedna skupina praktikantů má však zatím smůlu smůlovatou, neboť očkování je opravdu nabídnuto jen osobám plnoletým, což osoby neplnoleté, ovšem pracující na témže oddělení moc nepotěší.





Nicméně nic není ztraceno, jak uvádí iRozhlas na svých stránkách, proti covidu 19 jsou u nás očkovány i děti od 16 let, takže se i toto vyřeší ku spokojenosti všech. Nemocnice se testováním přijímaných pacientů snaží zabránit kontaktu nenaočkovaných praktikantů s covid nakaženými, stává se však, že se to ne vždy povede dokonale…