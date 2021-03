V Londýně se konala v neděli velká demonstrace proti policejnímu zásahu proti vigílii za zavražděnou Sarah Everardovou

14. 3. 2021

"Chraňte ženy, ne sochy!"







Demonstranti požadovali rezignaci velitelky londýnské Metropolitní policie Cressidy Dickové a zrušení pondělního parlamentního jednání o novém policejním zákoně, který má - neuvěřitelně kontroverzně - kriminalizovat všechny demonstrace, které by někoho "rušily" hlukem nebo někoho "vážně rozladily". Za takové "vážné rozladění" mohou být podle návrhu nového policejního zákona demonstranti odsouzeni až na 10 let do vězení:





Martin Davies: Deset let ve vězení na způsobení "vážného rozladění" na demonstraci? Tento návrh zákona zlikviduje všechny protesty a demonstrace, pokud ho poslanci v pondělí neodmítnou nebo nepozmění.











Více než tisíc lidí se v neděli na náměstí u Dolní sněmovny v Londýně účastnilo demonstrace protestující proti brutálnímu zásahu londýnské policie proti sobotní vigilii za policistou zavražděnou třiatřicetiletou dívkou Sarah Everardovou. Policie tentokrát nezasáhla.