ČR stále zaznamenává obrovskou míru nákaz, česká média to bagatelizují

- Británie a EU se opět hašteří ohledně "očkovacího nacionalismu". Prezident Rady Evropy Charles Michel tvrdil, že Británie a USA zakázaly vývoz vakcín do EU, Británie to zuřivě popírá.



- Rusko zaznamenalo dalších 9079 denních nákaz, zemřelo tam dalších 466 osob. Celkem je v Rusku registrováno 4 351 553 nákaz, celkem v Rusku dosud oficiálně zemřelo 90 275 osob.



- Ukrajinci jsou stále ostřeji proti očkování, navzdory tomu, že tam množství nákaz rychle stoupá. Průzkum kyjevského Ústavu sociologie zjistil, že 60 procent Ukrajinců se nechce nechat očkovat. Před měsícem to bylo 40 procent Ukrajinců. Proti očkování jsou především ukrajinští zdravotníci.



- Některé jihokorejské nemocnice používají zvlášť upravené injekční jehly, takže z lahviček vakcíny získávají sedm dávek.



- Smrtící choroba prasat zřejmě nepřímo vedla k vzniku koronavirové epidemie. Čínu v roce 2018 totiž postihla africká horečka sviní, což znamenalo drastické snížení dodávky vepřového, takže lidé začali konzumovat alternativní maso.



