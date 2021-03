Do roku 2025 - 51 milionů mrtvých na covid?

14. 3. 2021

Avšak distribuce těch prvních vakcín byla pomalá. Farmaceutické firmy odmítly sdílet technologii, omezily tak výrobu vakcín a vlády Evropské unie, Spojených států i bývalého Spojeného království jim to prostě dovolily.Země se hašteřily ohledně vlastních zásob vakcín a ohledně zákazů vývozu vakcín, avšak tento vznik "vakcínového nacionalismu" odvedl pozornost veřejnosti od skutečného problému: úmyslného omezení výroby vakcín.Před čtyřmi lety si mnozí mysleli, že na tom nezáleží. I když očkování probíhalo pomalu, byli přesvědčeni, že během času svět dožene ty země, které si rychle zajistily vzácné zásoby vakcín.Mnoho jurisdikcí si přestalo dávat pozor - odstranily opatření jako zákaz vycházení, uzavření podniků a povinné nošení roušek - domnívaly se, že je jen otázkou času, než pandemie skončí.Avšak pro virus více času znamenalo, že měl daleko více možností se šířit - a měnit.Ještě před prvním výročím vznikla celá řada variant viru, ale až koncem roku 2021, se vznikem nyní nechvalně známých variant z Ruritánie, začaly opravdové problémy.Dříve než vůbec svět dokázal najít Ruritánii na mapě, nový kmen, nazvaný covid-21, se rozšířil po celém světě. Tato nakažlivější a daleko více smrtící varianta koronaviru byla ničivá.Země, jimž se nepodařilo do té doby dosáhnout stádní imunity očkováním - včetně, což bylo pro mnohé překvapením, většiny zemí Evropské unie, nebyly na tom o moc líp než země, které nedostaly vůbec žádné vakcíny.Počet úmrtí na covid-21 v nadcházejících měsících šel rychle nahoru. Zatímco v září 2021 to bylo 5 milionů mrtvých, v době druhého výročí vyhlášení pandemie v březnu 2022 to bylo 17 milionů mrtvých.Pak, koncem roku 2022, vznikla jihoruritánská varianta: varianta, proti níž nebyla žádná existující vakcína účinná. Covid-22 se katastrofálním způsobem rozšířil po světě.Z důvodů, jimž stále ještě řádně nerozumíme, covid-22 postihoval mladší lidi více než původní covid-19. Ale samozřejmě, doslova nikdo nebyl imunní.Vlády zase poskytly farmaceutickým společnostem miliardy, aby vytvořily pro nové varianty nové vakcíny, ale do doby, kdy se tyto vakcíny na podzim roku 2023 testovaly, už zemřelo 43 milionů lidí.Mezitím se objevily varianty covid-23a a covid-23b a ty usmrtily mnoho milionů dalších lidí.Už v létě roku 2020 varovali epidemiologové, že se tohle všechno může stát. Když byl koncem roku 2020 oznámen vznik původních vakcín proti původnímu covid-19, zoufale žádali světové politiky, aby dovolili širší výrobu k rozšíření globálního očkování proti pandemii.Asi 100 zemí souhlasilo a už v říjnu 2020 žádaly Světovou obchodní organizaci, aby zrušila určité předpisy ohledně autorských práv a dovolila více výroby. Avšak Evropská unie, Spojené státy, bývalá Británie a další země to zablokovaly a postavily se na stranu farmaceutických firem.Pohlížíme-li nyní na situace zpětně z roku 2025, vidíme, jak krátkozraké to bylo.Kromě zbytečných dalších úmrtí a nemocí od roku 2021, hospodářský dopad byl obrovský - odhaduje se na 40 bilionů amerických dolarů. Likvidace pracovních příležitostí a bezdomovectví jsou neuvěřitelné rozšířené. Politické nepokoje ochromily více než deset zemí světa.Dnes, v roce 2025, je téměř nemožné najít kdekoliv jedinou rodinu, která by nebyla postižena tím, že její příslušníci mají vážně psychické problémy, často se tomu říká "syndrom lockdownu", anebo "pandemické vyčerpání". Dramatický nárůst sebevražd je široce rozšířený, i když v mnoha zemích světa je to tabuové téma.Někteří politikové, kteří zablokovali rychlejší výrobu raných verzí vakcín v letech 2020 a 2021 už za to zaplatili cenu ve volbách, volby v mnoha zemích EU přivedly k moci ultrapravicové strany, které využily smrtící nekompetentnosti establishmentu.A dokonce i teď, v roce 2025, pandemie a její dopady stále ještě neskončily. Lidi si už konečně uvědomili, co musejí dělat. Ale pro desítky milionů mrtvých je už příliš pozdě.Vraťme se nyní do března 2021. Tato noční můra je možná. Avšak existuje způsob jak se můžeme snažit tomu zabránit.Ne tím, že budeme "doufat, že se to nestane", ale tlakem na EU, Británii, USA a další vlády aby přestaly blokovat širší výrobu vakcín hned teď: