Lula je zpět na scéně

11. 3. 2021 / Fabiano Golgo



Spojené království a Spojené státy se zastavily, aby sledovaly rozhovor Oprah Winfreyové s princem Harrym a Meghan Marklovou. Rekordní počty diváků (17 milionů v USA, 11 milionů ve Velké Británii, pouze v televizi, s třikrát vyšším počtem přes internet), ale nejsou nic ve srovnání s brazilským prezidentem Lulou, který svou zemi svým prvním projevem zastavil skoro stoprocentně, poté, co Nejvyšší soud zrušil jeho dvanáctiletý trest odnětí svobody za korupci, čímž se otevřela cesta pro jeho kandidaturu v roce 2022 proti krajně pravicovému křesťanskému fundamentalistovi, bývalému kapitánovi armády Jairu Bolsonarovi - živé vysílání projevu Luize Inácia da Silvy sledovalo 98 milionů lidí.



Po dobu 80 minut hovořil Lula bez papíru a dělal to, co umí nejlépe: očaroval množství lidí svými okouzlujícími, snadno srozumitelnými, přirozenými, hovorovými, zjevně hluboce pociťovanými, téměř hypnotizujícími slovy. Mluvil o všem, od koronavirové pandemie, v kteréžto souvislosti nabídl konkrétní řešení a emocionální solidaritu s obětmi, až po útoky na středověká mračna, která přinesl radikální populismus, který chytil za srdce více než třetinu národa.



Osobní sdělení: Nikdy jsem pro Lulu nehlasoval. Byl mým prvním symbolem odporu proti brazilské vojenské diktatuře (1964-1985), za které jsem se narodil, ale moje elitní výchova mě kontaminovala předsudky vůči lidem s tak nízkým formálním vzděláním (Lula chodil do školy jen do 4. třídy, musel začít pracovat už jako dítě, na pomoc své nemocné matce), a tak jsem vždy hledal kandidáty, o nichž jsem si myslel, že jsou intelektuálně lépe vybaveni pro vládnutí takové obrovské a bohaté zemi. Nicméně jsem hlasoval pro Dilmu Rousseffovou, která vystřídala Lulu, ale z osobních důvodů, protože jsem ji od svého dospívání znal z rodinných večírků. Takže já nejsem jedním z Lulových tradičních fanoušků, kterým jeho často egomaniakální nadsázky nevadí - příklad: právě když zahájil svůj projev, řekl, že byl největší obětí soudního systému za posledních 500 let. Moje úcta vůči jeho rétorice tedy není osobní, je to ale nezvratný fakt.



Na druhé straně je tento pologramotný člověk schopen hovořit o nejsložitějších aspektech pandemie a magicky to smísit s lehce srozumitelnými řešeními, realistickými a vizionářskými zároveň.



Tradičně pravicové hromadné sdělovací prostředky v Brazílii se poklonily jeho slovům, která se velmi upřímně zabývala korupcí, k níž docházelo v jeho vládě, stejně jako dekonstrukcí současného prezidenta Bolsonara a jeho absencí empatie, jeho hlubokou tupostí, neandertálským chováním, kriminálním popírání závažných skutečností a tak dále.



Bez teatrálnosti nebo frázovitosti Lula znovu ukázal, proč bylo zapotřebí předem připraveného spiknutí mezi pravicovým soudcem a skupinou prokurátorů, aby ho svévolně zapletli do skandálu korupce, o němž Lula nepopírá, že existoval, ale trvá na tom, že on sám jeho součástí nebyl.



Lula tvrdí, že byl uvězněn, aby jeho jazyk zůstal zavřený v cele, což by byl jediný způsob, jak by mohl vyhrát nějaký jiný kandidát. Dokonce i po korupčních skandálech i po svém uvěznění měl Lula o 20 procent větší volební preference než Bolsonaro.



Lula nyní otevřeně zahájil svou kampaň. Chce shromáždit nejen všechny levicové strany, ale také - a když to oznámil, trh s akciemi reagoval pozitivně - středopravicové strany, které jsou od návratu demokracie vždy největším politickým seskupením v parlamentu. Lula říká, že chce vést liberální vládu s pohodlnými podmínkami a politikou pro podnikatele tak, jak tomu bylo za jeho éry, a zároveň chce využít úspěchu kapitalismu k vybírání dostatečných daní, aby pomohl těm, kteří potřebují vládní podporu. Lula hájí to, co nazývá kapitalismus s lidskou tváří, zjevně si pohrává s výrazem socialismus s lidskou tváří Alexandra Dubčeka.



Je nepopiratelné, že Lulova vláda byla plná korupce. Argument, který používají jeho voliči, je však ten, že k získání hlasů středopravicových stran, aby mu schválily všechny sociální dávky a humanistické zákony, které zavedl, musel mezi ně rozdělit zisky státních podniků, jako je obří ropná společnost Petrobras, z níž Lula nechal vytunelovat 172 BILIONŮ dolarů. Ty peníze byly přesunuty na pochybné účty v daňových rájích v zahraničí.



Na druhou stranu v Brazílii nikdy nebylo tolik bohatství. Brazílie za Luly přestala být zemí s největšími sociálními rozdíly. Lulova politika včlenila Brazílii do vybrané skupiny špičkových ekonomik světa a povýšila do střední třídy více než 30 milionů dříve chudých lidí. Lula téměř zlikvidoval negramotnost a ukončil hlad. Rozšířil a univerzalizoval zdravotní systém a vytvořil univerzity pro ty, kteří nejsou z elity. Jeho úspěchů bylo tolik, že se stal nejpopulárnějším brazilským prezidentem vůbec, přičemž z funkce odcházel s více než 80% podporou.



Bolsonaro se zaměří na obrovskou korupci Lulovy vlády, ale má velmi omezený slovník a pouze jeden „způsob vyjadřování“, totiž naštvanost. Bolsonaro oslovuje ty, kdo jsou naštvaní, ale hněv, který jsme všichni pociťovali, když se obscénně astronomická čísla vytunelovaných fondů Lulovy vlády dostala na veřejnost, už přirozeně za ta léta zeslábl. Po pokračování skandálů v současné vládě, kdy nyní řídí firmu Petrobras armádní generál a prezidentův nejstarší syn Flavio byl přistižen při koupi obrovského luxusního sídla, jehož cena se rovná jeho platu za 53 let, celý ten hněv proti Lulovi už není tak akutní.



A do října 2022 bude Lula schopen shromáždit tolik absurdit z už nyní obrovského seznamu Bolsonarových idiotských činů, že jakěkoliv jeho obviňování bude znít frivolně - údajně je Lula tajným vlastníkem malého ranče a sousedního bytu, ale Nejvyšší soud prohlásil rozsudek za neplatný a rozhoduje nyní také o tom, zda bude potrestán soudce Sérgio Moro, který Lulu uvěznil, když vyšla najevo Morova tajná dohoda s prokurátory a jeho manipulace s důkazy, jimiž exprezidenta obvinil. Lula tedy bude argumentovat, že předsedal sice zkorumpované vládě, ale osobně z toho neměl prospěch, a zároveň bude podporovat modernizaci země a rovnoměrnější sdílení bohatství.



Pro Bolsonara bude obtížné kandidovat znovu s tímtéž jediným tématem jako v minulosti, zaměřeným na Lulu jako korupčníka a komunistu, když bude mít Lula celý arzenál neúspěchů Bolsonara během pandemie, z ekonomiky, z oblasti lidských práv, z mezinárodní pověsti Brazílie. Lula bude mít obrovské množství snadných témat pro ostrou kritiku, vytvořených primitivním chováním současné křesťanské fundamentalistické vlády.



Dokud Lula nezvítězil, byl prezident Juscelino Kubitschek českého původu považován za nejoblíbenějšího brazilského prezidenta vůbec, protože si získal národ svým obrovským úsměvem a ještě většími stavbami. Postavil celé město uprostřed pouště, které je dnes domovem více než 2 milionů lidí a sídlem federální vlády, futuristickou bílou betonovou Brasílii. Způsobil, že se Brazilci cítili kosmopolitní, moderní a hrdí na celosvětové rozšíření Bossa Nova. Armáda však nebyla spokojena s obrovskou korupcí za všemi těmito úspěchy.



Důvodem puče z 1. dubna 1964 bylo nedovolit, aby byl Kubitschek znovu zvolen, po zákonně povinné pauze 4 let. Lula věří, že byl ze stejného důvodu poslán do vězení. Armáda s Bolsonarem v čele nechtěla pokračování 14 let ekonomického růstu, který Lula a Dilma přinesli do Brazílie. Oba byli disidenti, kteří bojovali proti armádě, a jejich úspěch znamenal, že se armáda mýlila.



Takže bez velkých šancí na vítězství proti Lulovu šarmu a jeho věcným údajům možná Bolsonaro vsadí na to, o čem se říká, že se to bude celou dobu připravovat, totiž puč před volbami nebo státní převrat pod záminkou údajného podvádění při elektronickém hlasování, což je argument, jímž Bolsonaro neustále napodobuje Donalda Trumpa.



Lula je zpět na scéně. Otázkou je na jak dlouho.







