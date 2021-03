Mektat o ivermektinu

10. 3. 2021 / Karel Dolejší

Kde jsou ty časy, kdy o "odstranění pandemie za tři týdny" zázračným lékem ve sněmovně blekotal nanejvýš poslanec Volný. Ze strany známého populisty a dezinformátora šlo samozřejmě o symbolický "flákanec" lékařům, zdravotníkům a obecněji vědě. - Teď, když se s apelativními výzvami ohledně léčby COVIDu ivermektinem ozývá premiér a vládní ANO, se situace stává mnohem vážnější.

Nenechme se mýlit: Je na tom kterém ošetřujícím lékaři, aby v případě, že jeho pacient má špatnou prognózu, zvážil libovolné prostředky, včetně nejzoufalejších. Toto ovšem absolutně není vhodná oblast pro politický nátlak na lékaře. A dokonce ani pro použití samotného přípravku ivermektin.

Z toho mála, co se zatím o účincích prostředku u COVIDových pacientů opravdu ví, to vypadá, že vhodný okamžik pro nasazení léku může snad být na samotném počátku onemocnění, kdy lék stimuluje imunitu. Naopak u pacientů ve vážném stavu, kteří již byli hospitalizováni s těžkým průběhem onemocnění, u nichž připadá v úvahu "zkoušení" všeho možného, by měl ivermektin prognózu ještě dále zhoršit - protože může vystupňovat prudkou reakci imunitního systému, která řadu pacientů ohrožuje na životě i bez něj.

Zároveň existuje vážné riziko vedlejších účinků ivermektinu, včetně selhání orgánů, o nichž hovoří otevřeně i ministr zdravotnictví Blatný. Takže rozhodně není hodno doporučení léčit si COVID ivermektinem doma sám - nebo dokonce, jak někteří vykukové navrhují, brát přípravek "preventivně", natož pak jeho veterinární verzi.

O vhodném použití ivermektinu proti COVIDu by skutečně měl rozhodnout řádně vedený výzkum, jak už důrazně doporučil Boris Cvek.

V pandemii se v Česku se ctí mimořádně osvědčili lékaři a další zdravotnický personál, kdežto politici naopak ve velkém pohnojili, co mohli - a dokonce snad i co nemohli.

Proto riskantní rozhodnutí o případném použití neschválených léků má zůstat nadále v rukou lékařů. Čím více jim budou politici v honbě za politickými body fušovat do řemesla, tím více toho pokazí. Rozhodovací pravomoci by měly zůstat tam, kde jsou kompetence.

Politici by měli nanejvýš dát dohromady prostředky a institucionální podmínky pro provedení řádné vědecké studie účinků legendami opředeného léku (případně dalších přípravků) na pacienty s COVIDem.

Čím dřív utichne jejich alibistické mektání o ivermektinu, tím lépe.