Zfalšovaná studie o ivermektinu

1. 9. 2021 / Boris Cvek

Druhého srpna časopis Nature referuje o dalším zajímavém vývoji v příběhu ivermektinu jako léku proti covidu. Jak už jsem psal dříve pro Britské listy: vědecké články před tím, než projdou recenzním řízením, mohou být uloženy v různých databázích, k nimž má přístup široká veřejnost. Takovým ještě nerecenzovaným článkům se říká preprinty a velmi často byly během epidemie covidu zdrojem různých novinářských informací.

Jeden takový článek se objevil na serveru Research Square. Jeho obsahem byla poměrně rozsáhlá klinická studie o účinnosti ivermektinu při léčení covidu. Z dat v článku obsažených plynulo, že zmíněný lék dokáže zabránit smrti covidem až z 90 %. Není pak překvapení, že článek měl sto padesát tisíc zhlédnutí, desítky citací a že byl zahrnut i do mnoha meta-analýz.

Pak se ovšem stalo, že Jack Lawrence, student magisterského studia na University of London, si zvolil tento článek pro prezentaci před ostatními studenty a při čtení si všiml mnoha různých nesrovnalostí. Upozornil na to experty, kteří vskutku objevili mnoho problémů: např. do studie byly podle všeho zahrnuti pacienti, kteří zemřeli před jejím začátkem, záznamy mnoha pacientů ve studii vypadají jako kopie jiných pacientů, navíc chybí shoda mezi daty a tvrzeními v článku. Tento preprint pak sám Research Square ihned stáhl.

Není to nic zvláštního a Nature o tomto případu podává svědectví jako o obecném problému. V jiném článku v Nature z jara tohoto roku se dočteme o tom, že celkem bylo spuštěno už dva tisíce devět set (2 900) klinických testů proti covidu, z nichž naprostá většina jsou z důvodu velmi malého počtu pacientů nebo z důvodu špatného designu balastní. Nechci tím tvrdit, že jde o vědecké podvody, nicméně i tak je představa, že tolik pacientů, tolik peněz, tolik úsilí je takto zapojeno do něčeho, co může jen zavádět a škodit, děsivá.

Když se vrátím ke studii ivermektinu, Nature upozorňuje na to, že stažení této studie může vyvolat další konspirační teorie o tom, jak bohaté farmaceutické firmy brání levnému léku léčit lidi. K tomu bych poznamenal, že v oblasti léčení covidu máme dva opravdu velké a důvěryhodné klinické testy: SOLIDARITY a RECOVERY. V obou se testovalo hned několik levných léků, z nichž jeden – dexametazon – se ukázal jako účinný lék proti vážnému průběhu covidu. Žádná bohatá farmaceutická firma tyto klinické testy neblokovala, nikdo nijak nezabránil tomu, aby se dexametazon používal v léčbě covidu (podle Martina Landraye z Oxford University využití dexametazonu znamená, že za 50 liber můžete léčit osm pacientů a jednomu zachránit život). Jediný problém levných léků jako léků pro nové indikace, pro léčbu smrtelných nemocí, je ochota veřejného sektoru, ať už vlád, charit, spolků, veřejných organizací, organizovat a financovat velké klinické testy takových léků. Farmaceutické firmy tomu nechtějí, ale ani nemohou bránit.

