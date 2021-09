Tisková zpráva:

Mysli na lesy a vyhraj zrcadlovku! FSC ČR zahájila nový ročník úspěšné fotosoutěže

3. 9. 2021

čas čtení 4 minuty

Organizace FSC ČR zahájila osmý ročník fotografické soutěže, která patří mezi největší s environmentální tematikou v ČR. Letos nese název „Mysli na lesy“ a jejím hlavním tématem je přírodě blízké lesní hospodaření a ochrana lesů před negativními dopady klimatické změny. Každý z nás totiž může lesům pomoci svou odpovědnou spotřebou a výběrem dřevěných výrobků z přírodě blízkých lesů, například těch s logem FSC (Forest Stewardship Council). Soutěž bude probíhat od 1. září do 15. listopadu 2021 ve třech kategoriích, na vítěze čekají fotoaparáty, fotografické příslušenství a další ceny v celkové hodnotě 90 tisíc. Patronem fotosoutěže je celosvětově známý fotograf Martin Rak.

V uplynulých ročnících bylo do fotosoutěže zasláno přes 25 000 fotografií a zapojilo se více než 7000 soutěžících, kterým není stav českých a světových lesů lhostejný. Jednou z cest, jak lesům pomoci, je rozšíření povědomí o přírodě blízkých formách lesního hospodaření a také o odpovědné spotřebě dřevěných výrobků.

Tento způsob hospodaření vytváří odolnější porosty s vyváženou druhovou skladbou a v současné době je považován za jeden z nejlepších způsobů přípravy lesů na klimatické změny. Pomoci českým lesům ale může úplně každý, i když není lesník. Například dodržováním tzv. Zeleného desatera, které pro širokou veřejnost připravilo FSC ČR. Patronem a členem poroty fotosoutěže je Martin Rak, který má na svém kontě mnoho prestižních ocenění (EISA Maestro, International Photo Awards IPA, Prix de la Photographie Paris Px3) v oblasti krajinářské fotografie.

Pravidla fotosoutěže

Fotosoutěž „Mysli na lesy“ se uskuteční od září do listopadu, což je ideální období k návštěvě pestrobarevných lesů, jejichž krásu a rozmanitost mohou soutěžící zachytit na fotografiích.

Snímky mohou soutěžící zasílat až do 15. listopadu 2021, prostřednictvím webových stránek myslinalesy.cz, a to do tří soutěžních kategorií, které navazují na tři základní pilíře FSC – ekologický, ekonomický a sociální:

· Mysli na lesy

· Člověk a příroda

· Flora a fauna

Na soutěžící čeká celkem devět cen, které obdrží autoři fotografií na prvních třech místech v jednotlivých kategoriích. Výběr vítězných fotografií bude v rukou odborné poroty z řad profesionálních fotografů a zástupců partnerů fotosoutěže. Vítězové se mohou těšit na digitální fotoaparáty Canon EOS, stativy Manfrotto, paměťové karty Lexar a fotografická světla Nanlite. Vedle toho získají všichni vítězové také předplatné časopisu FotoVideo.

Proč myslet na lesy

Fotosoutěž „Mysli na lesy“ je v letošním roce součástí kampaně na podporu přírodě blízkého lesnictví, kterou jako průvodce ve videospotech uvádí zpěvák a herec Tomáš Klus. V seriálu „Mysli na lesy“ mluví v lesích s českými lesníky a vědci o tom, proč je nutné, abychom změnili náš přístup k pěstování lesů, pokud chceme, aby byly i v budoucnu zdravé a odolné vůči vlivům klimatických změn. Všechny videa jsou dostupná na oficiální webové stránce a na sociálních sítích Youtube, Facebook a Instagram.

„Uplynulý pandemický rok ukázal důležitost lesů jako místa, které nám i ve složitých obdobích nabízí možnost relaxace a blízkého kontaktu s přírodou. Proto je potřeba lesy chránit šetrným a přírodě blízkým hospodařením, které je pomáhá zachovat i pro další generace a celou společnost. Budeme rádi, když se všichni, kterým na lesích záleží, k podpoře zachování lesů přidají s námi i se svým fotoaparátem v ruce“, dodává ředitel FSC ČR Tomáš Duda.

Svoji podporu myšlence odpovědného a přírodě blízkého lesního hospodaření a spotřeby dřevěných výrobků vyjádřily také společnosti, které jsou partnery osmého ročníku fotosoutěže – společnost Canon (hlavní partner), Stedis (zastupující značku Manfrotto) a Focus Nordic (zastupující značku Lexar a Nanlite). Mediálním partnerem letošního ročníku je časopis FotoVideo.

Podmínky soutěže a vyhlášení výsledků

Fotografie a videa mohou soutěžící posílat prostřednictvím formuláře na webových stránkách myslinalesy.cz, kde najdou podrobné podmínky účasti v soutěži a galerie fotografií zaslaných do soutěže.

0