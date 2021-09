Okno do dvora v Kábulu

6. 9. 2021 / Fabiano Golgo

Mukhtarovi je téměř 17 let. Zůstal sám v bytě své rodiny v afghánské metropoli. Jeho otec se bál, co může Taliban udělat jeho matce, maturantce a jeho mladší sestře, a uprchl s nimi do jiného města, kde se ženy mohou skrývat pod hidžábem. Na místě, kde je neznají sousedé a kolegové z práce, je snazší nenechat se „osočit“, že jsou "pozápadnění", někým, kdo je znal v Kábulu. Ale Mukhtar nejel s nimi. Byl si jistý, že ho jeho privilegované postavení muže ochrání před islamistickými extremisty, kteří jsou nyní u moci. Mukhtarovi je téměř 17 let. Zůstal sám v bytě své rodiny v afghánské metropoli. Jeho otec se bál, co může Taliban udělat jeho matce, maturantce a jeho mladší sestře, a uprchl s nimi do jiného města, kde se ženy mohou skrývat pod hidžábem. Na místě, kde je neznají sousedé a kolegové z práce, je snazší nenechat se „osočit“, že jsou "pozápadnění", někým, kdo je znal v Kábulu. Ale Mukhtar nejel s nimi. Byl si jistý, že ho jeho privilegované postavení muže ochrání před islamistickými extremisty, kteří jsou nyní u moci.







Jeho činžovní dům nyní hlídají členové Talibanu, kteří dohlížejí na vstup lidí a zajišťují, aby všichni dodržovali nová pravidla oblékání a chování. Mukhtar vymazal všechny své fotografie z Instagramu, na kterých byl oblečen v západním stylu nebo dělal něco, co lze považovat za amerikanizaci. Také vyhodil nemuslimské oblečení a přijal arabský styl, aby se přizpůsobil své nové realitě.





Mukhtar natočil ze svého nyní vyprázdněného bytu krátké video, které ukazuje, jak udavači z Talibanu sedí před jeho domem, a také to, jak život pokračuje pro většinu mužských obyvatel Kábulu.







Začal zase normálně chodit do školy, ale říká, že se učivo náhle změnilo v učení o islámu. Přestože Taliban dosud takové změny nepožadoval, učitelé se rozhodli zajistit, aby se pozápadnění žáci rychle dozvěděli, co od nich noví vládci očekávají.Mukhtar říká, že si stále může snadno koupit jídlo na trzích kolem svého domova, ale že průmyslové zboží na pultech obchodů většinou chybí. Elektřina vypadává několikrát týdně pokaždé na několik hodin, ale internet funguje na plné obrátky. Obchody s elektronikou vvyrabovali členové Talibanu, kteří rovněž ukradli auta a motocykly komu se jim zachtělo, včetně tří jeho sousedů a čtyř rodin jeho spolužáků. Slyšel o případu dívky z jeho školy, která byla znásilněna bojovníky Talibanu, a matky jednoho z jeho učitelů, která byla v ulicích lehce zbita, protože se neoblékla tak, jak se od ní očekává.Mukhtar říká, že v prvních dnech po převzetí moci Talibánem myslel na sebevraždu. Netuší, jak se vzdá své hudby, svých sportovních aktivit, svých sociálních mediálních návyků, svých módních preferencí, svých videoher, svého rodinného života. Sní o tom, že bude moci po uklidnění uprchnout do Pákistánu a poté do Kataru a podaří se mu získat dostatek finančních prostředků na to, aby opustil zemi, kterou nyní považuje za peklo na Zemi.