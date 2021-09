Talibán rozehnal kábulskou demonstraci střelbou

8. 9. 2021

čas čtení 2 minuty

Zatím šlo o největší a nejvýznamnější kábulskou demonstraci proti Talibánu



Obrněná bezpečnostní vozidla M1117 a ostnatý drát blokují ulice pod vlajkami Talibánu na náměstí Zanbak v centru afghánského hlavního města Kábulu, napsal švýcarský novinář Franz J. Marty, který v Kábulu žije.

Pořídil jsem snímek dnes (7. září 2021) nedlouho poté, co příslušníci Talibánu stříleli do vzduchu, aby rozehnali protest několika stovek Afghánců, kteří pochodovali ulicemi. Mnozí křičeli "Smrt Pákistánu" nebo "Ať žije Afghánistán"; slyšel jsem také některé protestující volat "Ať žije Ahmad Masúd", což se vztahuje na lídra Fronty národního odporu v provincii Pandžšír severovýchodně od Kábulu. Jak mnoho Talibán střílel do vzduchu je vidět na videu, který zde na Instagramu sdílel můj kolega @andrewquilty. Protestující utekli, někteří stále volali svá hesla pronásledováni ozbrojenými příslušníky Talibánu.

Krátce po protestu jsem viděl pickupy s uniformovanými a silně vyzbrojenými bojovníky Talibánu jet z místa protestů. V nákladovém prostoru nejméně dvou pickupů jsem viděl nejméně šest mladých mužů zatčených a obklopených Talibánem. Jeli směrem k Šaš Darak, ulici proslulé přísně střeženou věznicí, kterou dříve provozoval Národní direktorát bezpečnosti, proslulá afghánská tajná policie, a nyní ji řídí Talibán. Zda se zatčení mladíci něčeho dopustili, zůstává nejasné, ale protestující se obecně chovali pokojně.

I když nešlo o první protest od doby, kdy se Talibán chopil moci, byl dosud největší a nejvýznamnější. Přišel poté, co Ahmad Masúd včera (6. září 2021) v audiozprávě vyzval všechny Afghánce ze všech koutů země, aby se Talibánu postavili na odpor, ať už bojem, protestem, nebo jinými prostředky.

Podrobnosti v angličtině: ZDE

