Americký generál se tolik obával, že Trump vyvolá válku s Čínou, že tajně zatelefonoval veliteli čínské armády

15. 9. 2021

čas čtení 3 minuty

Dvakrát v posledních měsících Trumpovy vlády se vysoký americký armádní důstojník natolik obával, že jednání Donalda Trumpa vyvolá válku s Čínou, že zatelefonoval svému čínskému protějšku.



Během dvou tajných telefonních rozhovorů ujistil americký generál Mark A. Milley, předseda spojených šéfů armádních štábů, svého čínského protějška generála Li Zuočenga z čínské armády, že Spojené státy na Čínu nezaútočí. Informuje o tom nová kniha Boba Woodwarda a Roberta Costy.



Jeden z těchto telefonních rozhovorů se uskutečnil 30. října 2020, čtyři dni před volbami, v nichž byl Donald Trump poražen, a druhý 8. ledna 2021, dva dny po útoku amerických trumpistů proti Kapitolu, jehož cílem bylo zrušit listopadové volby. Dvakrát v posledních měsících Trumpovy vlády se vysoký americký armádní důstojník natolik obával, že jednání Donalda Trumpa vyvolá válku s Čínou, že zatelefonoval svému čínskému protějšku.Během dvou tajných telefonních rozhovorů ujistil americký generál Mark A. Milley, předseda spojených šéfů armádních štábů, svého čínského protějška generála Li Zuočenga z čínské armády, že Spojené státy na Čínu nezaútočí. Informuje o tom nová kniha Boba Woodwarda a Roberta Costy.Jeden z těchto telefonních rozhovorů se uskutečnil 30. října 2020, čtyři dni před volbami, v nichž byl Donald Trump poražen, a druhý 8. ledna 2021, dva dny po útoku amerických trumpistů proti Kapitolu, jehož cílem bylo zrušit listopadové volby.



První telefonát vyvolaly informace amerických výzvědných služeb, podle nichž byla Čína přesvědčena, že se Spojené státy chystají na vojenský útok proti Číně. Dospěla k tomu názoru kvůli napěti ohledně vojenských cvičení v Jihočínském moři a v důsledku bojovné Trumpovy rétoriky vůči Číně.



"Pane generále Li, chci vás ujistit, že americká vláda je stabilní a všechno bude v pořádku," řekl Milley čínskému generálovi. "Nezaútočíme na vás ani proti vám neprovedeme žádné kinetické operace."



Milley svědčí o tom, že ujistil čínského generála, že mu předem dá vědět, pokud by USA chtěly zahájit vojenský útok proti Číně. Zdůraznil, že se oba prostřednictvím tajných kanálů spřátelili. "Pane generále Li, vy a já se známe už pět let. Jestliže budeme plánovat útok, já vám o tom předem zavolám. Nebude to překvapení."



Generál Li předsedovi amerických vojenských štábů uvěřil, píší autoři v knize nazvané Peril, Nebezpečí, která vyjde příští týden.



V druhém rozhovoru, jehož cílem bylo neutralizovat obavy Číny z útoku na Kapitol dne 6. ledna 2001, se generál Li nenechal tak lehce přesvědčit, i když mu Milley tvrdil: "My jsme na sto procent stabilní. Všechno je v pořádku. Ale demokracie může být někdy nepořádná."



Generál Li zůstal vážně znepokojen a Milley, který o tomto rozhovoru Trumpa neinformoval, dobře chápal proč. Milley, jemuž tehdy bylo 62 let a jehož jmenoval do funkce šéfa štábů americké armády Trump v roce 2018, dospěl k názoru, že Trump po porážce ve volbách v listopadu 2020 utrpěl mentální úpadek. Je to názor, který sdělil předsedkyni Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiové telefonem dne 8.ledna 2021. Souhlasil s jejím hodnocením, že je Trump nestabilní.



Milley se obával, že by Čína sama mohla zahájit útok proti USA, pokud by cítila, že je ohrožena nepředvídatelným a mstivým americkým prezidentem. Proto jednal. Téhož dne zatelefonoval admirálovi odpovědnému za velení amerických indo-tichomořských jednotek a doporučil odklad vojenského cvičení v oblasti. Admirál jeho doporučení splnil.





Milley si také povolal vysoké armádní důstojníky k revizi procedur pro odpálení jaderných zbraní. Zdůraznil, že jen prezident může vydat příkaz k jejich odpálení - ale že, a to je klíčové, musí o tom rozhodovat i Milley. Milley se každému z vysokých armádních důstojníků podíval do očí a požádal je osobně, aby potvrdili, že tomu rozuměli. Považoval to za jejich přísahu.









Podrobnosti v angličtině ZDE

0