Exekuce v ČR se opravdu řešit musí. Není ale pravda, že to nikoho nezajímá

17. 9. 2021

čas čtení 2 minuty

Foto: Mapa exekucí v ČR

16. 9. vyšel v Britských listech článek Nepochopitelné, parazitické zločinecké exekuce v ČR pokračuijí. Nikoho to nezajímá. Proč to nikdo nedá k soudu v EU? . Dovolím si reagovat, píše Jakub Wolf.

Exekuční řád v ČR je skutečně zdrojem nepochopitelného sociálního zla, navíc doprovázeného ztrátami pro celou společnost. Exekuce, často kvůli maličkostem, jsou uvaleny na statisíce lidí, mnozí z nich musejí čelit mnohočetným exekucím, z nichž se nelze vymotat.

Doplácíme na to všichni. Nejen dlužníci, které špatná legislativa připravuje o jakoukoliv životní perspektivu. Nejpodivnější je, že ve velkých číslech jsou biti i věřitelé, protože současný stav žene lidi do situace, kdy nejsou schopni splatit původní dlužnou částku. Náklady na řízení, a nikoliv zanedbatelné, vznikají i státu. Proti stavu exekučního řádu se dnes staví dokonce i exekutorská komora. Jaký to tedy celé dává smysl?

Titulek článku, na který reaguji, naznačuje něco dalšího. Konkrétně tvrzení „nikoho to nezajímá‟. Skutečnost je totiž taková, že pirátský poslanec Lukáš Kolářík podal během posledních čtyř let se střídavými úspěchy hned několik pozměňovacích návrhu, které měly exekuční masakr zastavit. Povedlo se mu prosadit třeba ukončení vymáhání nechvalně proslulých dluhů z dětství. S dalšími změnami, které by měly pomoci dlužníkům i státu, aby každé řízení mělo naději na to, že bude mít i konec, ale Kolařík narazil na odpor poslanců jiných stran.

Příjde mi chvályhodné, ba morálně nutné, že Britské listy o problém exekucí projevují zájem. Zároveň mi ale připadá, že je třeba přestat pěstovat představu, že „politici‟ tvoří nějaký homogenní blok, který situace ostatních „nezajímá‟. Není to pravda. Máme veškeré právo kritizovat politiky, ale vhodnější by bylo konkrétně, konkrétní politiky. Stejně tak je vhodné konkrétní politiky ocenit, když se ve skutečnosti prokazatelně snaží sociální problémy řešit.

Snaha Koláříka a pirátů je ve věci nápravy exekučního neřádu jasně prokazatelná.

















1