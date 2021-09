OSN: 90% globálních zemědělských dotací poškozuje lidi a planetu

17. 9. 2021

čas čtení 3 minuty

Zpráva OSN přichází se zjištěním, že téměř 90% z 540 miliard dolarů, které jsou každoročně poskytovány zemědělcům, je "škodlivých".

Podle agentur OSN tato zemědělská podpora poškozuje zdraví lidí, prohlubuje klimatickou krizi, ničí přírodu a udržuje nerovnost tím, že vylučuje drobné zemědělce, včetně mnoha žen, informuje list Guardian.



Zpráva uvádí, že největší zdroje emisí skleníkových plynů, jako je hovězí maso a mléko, získávají největší dotace. Tyto produkty jsou často vyráběny velkými průmyslovými skupinami, které mají nejlepší pozici, co se přístupu k dotacím týče.



Bez reforem je výše dotací na cestě k tomu, aby se do roku 2030 vyšplhala na 1,8 bilionu dolarů ročně, což dále poškodí blahobyt lidí a zhorší planetární krizi, uvedla OSN.



Podle analýzy je třeba omezit podporu "nadměrného" masného a mlékárenského průmyslu v bohatých zemích, zatímco v zemích s nižšími příjmy musí klesnout dotace na znečišťující chemická hnojiva a pesticidy.



Zpráva, která byla zveřejněna před summitem OSN o potravinových systémech, uvádí, že změna dotačního systému na prospěšné činnosti by mohla "změnit pravidla hry" a mohla by i pomoci ukončit chudobu, vymýtit hlad, zlepšit výživu, snížit globální oteplování a obnovit přírodu. K dobrému využití veřejných peněz by mělo patřit prosazování zdravých potravin, jako je zelenina a ovoce, zlepšení životního prostředí a podpora drobných zemědělců.



Četné analýzy z posledních let dospěly k závěru, že celosvětový potravinový systém je nefunkční, přičemž v roce 2020 chronický hlad pociťovalo více než 800 milionů lidí; 3 miliardy si nemohly dovolit zdravou stravu, zatímco 2 miliardy lidí trpěly obezitou nebo nadváhou, přičemž třetinou potravin se plýtvá. Celkové způsobené škody se odhadují na 12 miliard dolarů ročně, což je více než hodnota vyprodukovaných potravin.



Zprávu zveřejnily Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO), Rozvojový program OSN (UNDP) a Program OSN pro životní prostředí (UNEP). Celkový objem dotací vyplácených v potravinovém systému je v ní podhodnocen, protože zahrnuje pouze ty, o nichž jsou k dispozici spolehlivé údaje z 88 zemí.



Zpráva zjistila, že v letech 2013-2018 činila podpora zemědělcům v průměru 540 miliard dolarů ročně, z čehož 87% (470 miliard dolarů) bylo "škodlivých". Jednalo se o cenové pobídky pro určitá hospodářská zvířata a plodiny, dotace na hnojiva a pesticidy a rušivé vývozní dotace a dovozní cla.



V samostatné zprávě, kterou v srpnu zveřejnil Institut světových zdrojů, se uvádí, že bez reformy se zemědělské dotace "stanou nepoužitelnými na rozsáhlých plochách zdravé půdy".



Ve zprávě se uvádí: "Vzhledem k tomu, že do roku 2050 bude na světě žít 10 miliard lidí, ztráta této půdy znemožní uživit globální populaci."



Namísto toho by zemědělci měli být podporováni v obnově půdy prostřednictvím alternativ, jako je agrolesnictví, konstatuje zpráva.

Celý článek v angličtině ZDE

