Greta Thunberg: Nová zpráva IPCC je varovným signálem eskalující klimatické krize

10. 8. 2021

Nikdy jsme se k této krizi nechovali jako ke skutečné krizi. A samozřejmě, že média nyní informují o extrémních projevech počasí a důsledcích klimatické krize, ale na druhou stranu musíme mít na paměti, že to všechno jsou jen příznaky klimatické krize. Nemluvíme o samotné příčině, o věcech, které tyto události skutečně podněcují. Nepoháníme k odpovědnosti lidi u moci. Nemluvíme o současných, nejlépe dostupných vědeckých poznatcích, o tom, co říkají a jaká je nyní situace. A hlavně nemluvíme o rozporu mezi tím, co politici říkají, a tím, co skutečně dělají, říká Greta Thunberg.



Tato zpráva nám neříká, co máme dělat. Neříká, že musíme udělat tohle a pak tohle. Neposkytuje nám taková řešení. To je na nás. Jsme to my, kdo musí přijmout rozhodnutí, a jsme to my, kdo musí být odvážný a klást si těžké otázky, jako například: co je pro nás důležité? Jsme připraveni podniknout kroky k zajištění současných i budoucích životních podmínek?



Doufám tedy, že to může být výzva k probuzení a že nám to poskytne perspektivu a že to opět může být připomínka toho, že klimatická krize nezmizela, pouze se stupňuje a každou hodinou je intenzivnější.

Původní text v angličtině ZDE

