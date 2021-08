V Afghánistánu nyní bude následovat humanitární katastrofa

13. 8. 2021

Už před odchodem západních vojsk a ofenzívou Talibanu byl Afghánistán na kolenou. Uprchlická krize je nyní nevyhnutelná



Afghánistán nyní čelí humanitární katastrofě, píše Hameed Hakimi. Obyčejní Afghánci čelí trojí hrůze: absolutní absenci bezpečnosti, nulovému zdravotnictví a propadu ekonomických vyhlídek. Tyto kruté podmínky existovaly už před dohodou Trumpovy vlády s Talibanem z února 2020, která zahájila odchod amerických vojsk, existovaly i před potvrzením od Joea Bidena, že odchod amerických jednotek bude skončen do letošního 11. září. Afghánistán nyní čelí humanitární katastrofě,Obyčejní Afghánci čelí trojí hrůze: absolutní absenci bezpečnosti, nulovému zdravotnictví a propadu ekonomických vyhlídek. Tyto kruté podmínky existovaly už před dohodou Trumpovy vlády s Talibanem z února 2020, která zahájila odchod amerických vojsk, existovaly i před potvrzením od Joea Bidena, že odchod amerických jednotek bude skončen do letošního 11. září.





Afghánistán vstoupil do roku 2021 už tak v katastrofální situaci: více než 18 milionů Afghánců potřebuje humanitární pomoc. Klesající pomoc ze zahraničí, násilné konflikty, slabá vláda a ekologické problémy jako sucho k tomu všemu přispěly. Dopad pandemie v roce 2020 znamenal, že v lednu 2021 měl Afghánistán druhý největší počet lidí na světě, kteří čelí nedostatku potravin.



Po dobu více než čtyři desetiletí je Afghánistán jedním z největších zdrojů uprchlíků. Miliony Afghánců žijí v Pákistánu a v Íránu a podle odhadů žije v Evropě téměř milion Afghánců. Pokračující boje mezi Talibanem a afghánskou vládou vyhánějí desetitisíce civilistů z jejich domovů. Více než 3,5 milionu Afghánců je uprchlíky ve své vlastní zemi a tento počet každý den rychle stoupá.



Válka pro Afghánce začala v důsledku komunistického pučet v roce 1978, po němž následovala sovětská invaze o Vánocích r. 1979. Avšak i měřeno úrovní této dlouhé, děsivé války, nynější éra nejistoty v Afghánistánu je bezprecedentní.



Je rozumné se ptát, co se stalo s obrovskými západními investicemi peněz i krve po 11. září 2001. Odpověď je mnohovrstevnatá a vinu nemá jen afghánská vláda, i když ta je hluboce zkorumpovaná a závisí na zahraničních dárcích. Spojené státy a jejich spojenci nesou také velkou míru odpovědnosti. Kombinace vážné nekompetentnosti, nedostatek předvídavosti a absence vůle realizovat efektivní politickou strategii vedly k debaklu, jímž je Afghánistán dnes.



Od září 2001 do konce roku 2019 vydaly Spojené státy na válku v Afghánistánu ohromujících 978 miliard dolarů. Absurdita toho začne být jasná, když to srovnáme s částkou 36 miliard dolarů vydaných na systém vlády a na rozvoj Afghánistánu za tutéž dobu. Nekoherentní vojenská strategie prioritizovala partnerství se zkorumpovanou afghánskou elitou, obyčejní občané zůstali na okraji.



Veřejné parky v Kábulu se rychle plní domácími uprchlíky, kteří čelí násilí ve svých domovských provinciích. Na rozdíl od předchozích etap této války však Afghánci nemohou žádat o azyl v Pákistánu a v Íránu.



Svět se musí připravit na humanitární katastrofu v Afghánistánu, která je v krátkodobé perspektivě nezvratná. Západní dárcovské země musejí hrát aktivní roli při vyjednání politického procesu, který by ukončil válku s Talibanem. Pokud k tomu nedojde, toto kolektivní selhání bude poskvrnou na lidstvu a vznikne dlouhodobá uprchlická krize, protože afghánští civilisté budou prchat před tragédií ničící jejich zemi.



