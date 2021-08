Děti narozené během pandemie mají nižší IQ

13. 8. 2021

Vědci to přičítají nedostatku stimulace, protože rodiče museli pracovat z domova a nemohli se o nemluvňata řádně starat



Děti, které se narodily během pandemie, maji podstatně snížené verbální, pohybové a všeobecné kognitivní schopnosti ve srovnání s dětmi narozenými před pandemii, zjistila americká studie.



Vzhledem k omezené stimulaci doma a minimální interakci se světem venku mají děti narozené během pandemie šokujícím způsobem nízké výsledky testů určených k hodnocení kognitivního rozvoje dětí, konstatuje hlavní autor studie Sean Deoni z Brown University.





Vzhledem k omezené stimulaci doma a minimální interakci se světem venku mají děti narozené během pandemie šokujícím způsobem nízké výsledky testů určených k hodnocení kognitivního rozvoje dětí, konstatuje hlavní autor studie Sean Deoni z Brown University.



Během desetiletí před pandemií byly průměrné výsledky standardizovaných testů pro děti od tří měsiců do tří let přibližně 100. Avšak pro děti narozené během pandemie toto číslo pokleslo na 78, zjistila studie, která dosud nebyla recenzována.



"Není to vůbec malé," řekl Deoni. "Takovéto věci normálně nevidíte, pokud nejde o vážnou kognitivní chorobu."



Studie analyzovala 672 dětí ze státu Rhode Island. Z nich se 188 narodilo po červenci 2020 a 308 se narodilo před lednem 2019. 176 se jich narodilo od ledna 2019 do března 2020. Všechny tyto děti se narodily normálně, bez komplikací, po plném těhotenství, neměly žádnou vývojovou invaliditu a byly převážně bělošské.



Nejhůře dopadly děti z nižšího socioekonomického zázemí, zjistili vědci.



"Hlavním důvodem je absence stimulace a interakce doma," řekl Deoni. "Rodiče jsou ve stresu a normální interakce s dětmi podstatnou měrou poklesla."



Zda tyto nízké kognitivní výsledky budou mít dlouhodobý dopad, je nejasné. "V prvních několika letech života se budují základy pro kongnitivní vnímání. Je to jako když stavíte dům - je lehké dodat další místnosti nebo ozdoby, když budujete základy," říká Deoni. "Schopnost věci opravit se zmenšuje, čím je dítě starší."



Vzhledem k tomu, že tato data pocházejí z relativně bohaté oblasti USA, kde je sociální podpora a podpora v nezaměstnanosti podstatná, vládnou obavy, že situace by mohla být horší v chudších částech USA a světa.



