Střípky z Covidů

16. 8. 2021 / Petr Haraším

Část 4

Malajsie

Podobné problémy až průšvihy jako v Indonésii, Thajsku, Mongolsku a všude tam, kde Sinovac úřadoval. Na rozdíl od ruských vědců odborníků a politiků ovšem sami čínští vědci přiznávají, že jejich vakcíny jsou méně účinné a že vlastně sami nevědí, jak jsou efektivní proti Deltě. Nechce se tomu věřit, ale je to tak. Výrobce vakcín neví, jak je účinná proti variantě Delta. Ne že by to na věci něco měnilo. Ostatně svět snad již dávno moc dobře ví, jaká kvalita se leckdy z Číny vyvalí. Zpět k malajským problémům. Nakazilo se tam dokonce očkovací středisko. Polovina pracovníků nakažená, středisko uzavřené.

Jak moc nakažení zdravotníci nakazili zájemce o očkování proti nákaze? Velikostí bylo toto centrum podobné Babišově největšímu očkovacímu centru v Praze. Kolik nakažení zaměstnanci mohli nakazit lidí, když centrem denně prošlo 6 tisíc zájemců o vakcínu? Pro jistotu a klid soudruhů z Číny a Putinů z Ruska v Malajsii neřekli, čím byli pracovníci očkováni. Celkem má Malajsie 31 milionů obyvatel, nakažených celkem 1,366 milionů lidí a na Covid zemřelo 12 tisíc lidí. Věřte nevěřte. Aktuálně denně přičítají kolem 22 tisíc nakažených a 270 mrtvých. Takže doufám, že jsou na černém seznamu. Od začátku června je země v uzávěře. Delta se šíří raketově. Ten zákusek jako pobídka k očkování, to zřejmě nebude to pravé ořechové, vanilkové, větrníkové. Vždyť obezita Covid vítá.





Polsko





I v zemích blízkého Sseveru se neradi očkují. Lavírovali nad zavedením povinné vakcinace, lavírovali, až se budou zbavovat vakcín. Jarosław Kaczyński podobně jako jeho filipínský obraz Duterte vzkazuje, že je potřeba přinutit, když dobrovolnost schází. Když nepomáhá kvalitní „pisovská“ argumentace a dokonce ani „losovačka“ o kvalitní ceny, tak je tady cesta donucení. Povinné očkování je problém. Protože… proti očkování jsou především právě voliči státostrany PIS. Podobně jako u nás, když jsou proti očkování převážně voliči státohnutí ANO. Aneb velkoměsta kontra vesnická moudra staletá. Bruntál to jistí. Jen mimochodem do polské očkovací hry investovali v Polsku skoro 666 milionů korun. Říkám skoro, ale číslo je na Polsko symbolické. Megaskrblík Babiš kontruje teniskou a nepotřebným mobilem. Účastní se všichni plně naočkovaní. Soutěží i vesničky mé střediskové. Která nejpilněji naočkuje místní tamní, ta milion zlotuvek dostane. A když bude i nejvíc imunizovaná, tak budou miliony dva.







Nakonec se rozhodli, že vakcíny raději přeprodají. V první fázi hovoří o téměř 4 milionech dávek Astry a Pfizeru. Zájemci jsou v Gruzii a na Ukrajině. Že by v Polsku poprosil náš premiér Motýle, když tak dojemně sháněl těj vakcíny po celém světě? Blízkém i méně dalekém. Se divím. Se divím, protože v zemi Babišově, v zemi koblihám zaslíbené zájem o očkování vyprchal, i když Prchal neprchal. Polsko hodlá nabídnout až desítky milionů dávek. Dle dohod smí, jen nesmí nic vydělat. Toliko k úspěšné vládní očkovací strategii v Polsku. Babiš hovořil jen o možnosti zapůjčit. Přítel Orbán mu půjčuje Pfizery, ale premiér Babiš na tom vydělává marketingové body. Takže Polsko se zbavuje velkého množství vakcín, protože expirace a nezájem. Na druhou stranu jedná s Evropskou komisí o dalších 30 milionech vakcín pro třetí dávky. Protože protilátky ubývají.







V Polsku je plně očkováno kolem 45% z 38 milionů celkem. Nic moc to není a ke kolektivní imunitě podobné počty nestačí. Ani náhodou. Má smysl přeočkovávat k posílení, když většina na očkování kašle? Celkem nakaženo 2,9 milionů obyvatel a 75 tisíc mrtvých. Denní přírůstek je 200 nakažených a 2 mrtví. Nebezpečnost mutace Delta si v Polsku uvědomují, proto zvažují prodloužení samoizolace až na tři týdny.







Jižní Korea



Očkovat, očkovat a ještě jednou očkovat. Je moc hezké, že zapojením digitálních technologií se uvědomělému obyvatelstvu dařilo čelit prvním vlnám Covidu. Ale to očkování. To byla chyba.







Opět nuceně putují mnohá jihokorejská města do lockdownu. Už nevím, zdali se jedná o vlnu třetí, pátou nebo čtvrtou. Digitální a technologický machr tentokráte zklamal. Delta mutace řádí hlavně mezi mládeží. Sport je bez svého koření, bez fanoušků. Raději mají býti lidé doma a setkávat se ve dvou a ne více. Naočkováno plně mají kolem 12 %. Jednu dávku absolvovalo na 32 % obyvatel. To je hodně málo. Žalostně málo. Celkově se nakazilo 222 tisíc lidí a zemřelo 2 tisíce obyvatel. Aktuální denní přírůstek je 2 tisíce nakažených a 4 mrtví. S tím očkováním by měli hodně přidat. Pro doplnění, Jižní Korea má 52 milionů obyvatel. Takové informace asi premiérovi Babišovi ke snídani nepodávají. Ten bestcovid je vážně ohrožen. Pokud na něj ještě někdo věří. Podle voličů estébáka Babiše je dotyčný anděl, takže lze říct, že věří.







Nigérie





Situace vážná až alarmující. Obávám se, že katastrofa na sebe nenechá dlouho čekat a že se nigerijský lid bude trápit a soužit. Některé rozhlasové stanice, které se nebojí šířit zlé zprávy o covidovém stavu země, čelí výhrůžkám a jsou pod sílícím tlakem represí. Slibují jim násilí i smrt. Situace je ne nepodobná situaci v dubnové Indii. Nigérie má velká megaloměsta a zdravotnická očkovací péče je mizivá. Nemocnice sotva dokáží zvládnout HIV pozitivní, mají práci s Ebolou, Malárií a to se navíc v Západní Africe objevil hrozivý Marburg. Marburg je dalším virus darem od netopýrů. Doufám tedy, že se kluci nepovíří . V Nigérii je velmi málo lékařů a vůbec zdravotnického personálu. Jen 4 lékaři na 10 tisíc lidí a 5 nemocničních lůžek na táž čísla. S tím se zázraky dělat opravdu nedají. Zvláště pak, když velkou část území ohrožují islámští fanatici a ve zbytku země se netestuje a RRR nedodržuje. K dnešnímu dni celkově nakažených Covidem 178 tisíc a zemřelých 2 200. Netřeba psát, že číslům těmto věřit jen letmo. Denní přírůstek cca 420 nakažených a 5 mrtvých. Celkem obyvatelstva 205 milionů.







Problémy s očkováním. Očkuje se Pfizerem, Jansenem, Modernou, Astrou a Sputnikem V. Po kolapsu indických příspěvků do programu COVAX je očkovacích látek málo. Očkováno je sotva 1% populace. Mnohdy jen první dávkou. V březnu ještě odešlo z Bombaje do Abuji na 4 miliony Aster, pak dodávky zkolabovaly. Malá kapacita výroben, velký očkovací nacionalismus spolu s nedostatkem financí znamená blížící se pohromu. Aktuálně USA dodaly do Nigérie na 4 miliony dávek Moderny. A kdyby i vakcíny byly, tak opět dosti značná část Nigérie je permanentně pod tlakem islamistů a očkování v těchto oblastech je téměř vyloučené. A když ne islamisté, tak se mezi sebou semelou domácí kmeny pastevců a agrárníků. Bezpečnostní síly Nigérie jsou zaseknuté v bojích s výše uvedenými neřády z velké řady , proto nemohou poskytnout pomoc při případné vakcinaci. A když už, tak se do stávky dostal celý zdravotnický segment. Vláda nejenže neplatí výplaty, vláda navíc nezaplatila ani slíbené odměny za péči o covidové pacienty. S postupem času lid navíc přestává respektovat potřebná RRR. Nikde rouška, nikde respirátor, shlukování běžné, sociální distanc v nemilosti. V červenci se stav notně horší. Delta se mohutně rozpíná a zvlášť si pochutnává na megalopolích jako je Lagos. Míra pozitivity testů roste a roste. Stejně jako v jiných částech světa si lidé v Nigérii mysleli, že jsou také „nejlípjsmetozvládli“ a přestali se bát. Vláda nezvládá reagovat a nákaza to naopak zvládá velmi dobře. Mnozí političtí vůdci a náboženští ženci vedli přímý boj proti očkování a proti potřebným opatřením k nešíření Covidu. V některých oblastech vynucování RRR vede k občanským nepokojům.







Třetí vlna se vylila z pandemických břehů v lagoských univerzitách. Virus se najednou stal virální. Politická garnitura zavřela brány vzdělání a poslala studenty domů. Zapomněla je však otestovat. Naléhavou otázkou je možná uzávěra Lagosu, který je ekonomickým srdcem země. Rozhodnutí, zdali pandemie neočkovaných, nebo prosperující ekonomikam je téměř neřešitelná. Testování výrazně zpomalilo. Ve většině federativních států v Nigérii jde velké množství testů k soukromým laboratořím, které jsou ovšem pro mnoho zájemců cenově nedostupné. Mluvit o tolik potřebné sekvenaci v Nigérii nelze. Takže se pak neví, jaká mutace a v jakých procentech kde dobývá další území. Je potřeba apelovat na šéfy komunit, aby alespoň oni vedli své bližní ovečky k dodržování nařízení covidové obrany. Jinak to hrozí opravdu špatným koncem.







Irák





Počet obyvatel: téměř 40 milionů, z toho nakažených 1 735 tisíc, zemřelých na Covid 19 336. Denní přírůstek: 9 976 nakažených a 66 mrtvých. Irák naočkoval všechny své obyvatele-vězně ve věznicích po celé zemi. Pochopitelně i personál se nevyhnul. Nové nákazy nejsou, a tak mohou proudit do vězení opět návštěvy. Bábovky s pilníky možné.





V Iráku očkují od března. K dispozici mají Astru, Pfizer a problematický Sinopharm. Stále platí noční zákaz vycházení od 23.00 do 5.00. Společensko kulturní život v podstatě uzavřen. Vláda zvažuje celkový lockdown. RRR je samozřejmostí. Jak je vymáhán, nevím. Dokonce zakázány svatby i pohřby. Kavárny a restaurace pouze venkovní.







Od září bude nutno mít očkování proti Covidu v očkovacím průkazu, nebo každý týden nový PCR test. Kdo nebude mít, ten pokuta. A když majitel, tak uzavření podniku. Zákaz vycestování bez očkování a zákaz vstupu turistům do země. Navrátilci do vlasti musí do 14 denní karantény. Diplomaté a zahraniční pracovníci buď očkování, test nebo rovněž do karantény. Veškeré cesty do Íránu zapovězeny, cesty na kurdská území velmi omezené. PCR test nutný při vstupu na palubu (zřejmě regionální vnitrostátní přeprava) musí být proveden na určených státních klinikách a stojí 69 dolarů. Raději mít vlastní test ne starší 72 hodin.







Fidži aneb Fušál, země zaslíbená (Červený trpaslík)





Ani tomuto malému státu se Covid nevyhnul. V polovině července se hrozivě zakousl a nechce pustit. Až do dubna 2021 statečné Fidži odolávalo. Komunitní šíření bylo pod kontrolou. Stačil ovšem jeden voják v karanténním zařízení a jeden cestovatel z Indie a je po nadějích. Voják pak nakazil pokojskou v hotelu, ta svou rodinu a dalšího vojáka, který nakazil manželku. Jeden z těchto nakažených pak navštívil půltisícový pohřeb. A už to jelo z kopce.







Zdravotní systém na Fidži není schopen úspěšně bojovat a zvládnout šířící se nákazu. Největší nemocnice se změnily na Covid only a standardní pacienti musí do polních nemocnic. Vláda váhá s celkovou uzávěrou a vydává se cestou vakcinace. Zatím naočkováno téměř nebo sotva 20 % obyvatelstva. Austrálie poslala desítky tisíc Aster (vakcíny Astra), pomoc nabízí i Nový Zéland. Ostrovy jižního Pacifiku statečně odolávaly nákaze Covidem.







O pár dní později…







Situace na Fidži se rapidně zhoršuje. Nemocnice zažívají chaotický stav. Počet nakažených enormně roste a bohužel je následují i zvýšené počty mrtvých na Covid. Celkem na Fidži žije 830 tisíc obyvatel. Nakažených mají souhrnem 38 tisíc a 327 mrtvých. Denní přírůstek činí 264 nakažených a 10 mrtvých. Ovšem i zde je nutná připomínka o věrohodnosti údajů. Nemocnice v Suvě, která je největší na Fidži, je dosti zastaralá a není připravena na současný nárůst pandemické vlny. Vláda radí občanům, aby se zavřeli doma a pomoc vyhledali až v případě nejnutnějším. Do nemocnic potřebné nemá kdo dovézt, sanitky nejsou mnohdy k dispozici a soukromý prostředek dopravní často schází zcela. Nakažené a umírající nemá kdo léčit, nemá jim kdo pomoci. Možná by se tam česká antivax scéna měla zajet podívat, když doma ve vakcinačním blahobytu dělají neplechu. Fidžijské nemocnice musely odmítnout 4 tisíce nakažených, poslaly je domů. Umírají lékaři a jejich rodiny. Vláda zpřísnila zákazy vycházení, pečlivě dohlíží na roušky, respirátory a sociální distanc. Vstup do barů, hospod, restaurací či do kulturních a obchodních podniků jen s platným QR kódem. Problémem jsou nízkopříjmové rodiny, kde živitelé musí hledat obživu i přes možné nákazy a vládní zákazy.







Ekonomika na Fidži kvůli loňskému lockdownu klesla loni o 19 %. Nejhorší pokles na světě.



Z veřejných zdrojů pohledem nevidomého





