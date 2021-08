Biden není Trump. Je neštěstím sám o sobě

18. 8. 2021

Schopnost být zvolen bohužel neznamená automaticky i schopnost v politice správně rozhodovat.

Je pravděpodobné, že by žádný jiný kandidát Demokratické strany v roce 2020 Trumpa neporazil. Bidenovo přátelské a slušné chování představovalo perfektní kontrast s Trumpovým zlovolným a vulgárním obrazem. Díky tomu jej Trump nemohl démonizovat jako Hillary Clintonovou, napsal Matt Lewis.

Ale to že je pravým kandidátem který porazí Trumpa nedělá z Bidena správného kandidáta na skutečný výkon prezidentské funkce. Pokud to dosud nebylo jasné, teď už je. Naděje a sny o Bidenově prezidentování srovnatelném s Rooseveltem vypadají nyní naivně a namyšleně. Moje varování, že aspiruje na to být druhým Lyndonem Johnsonem, se naopak potvrzuje. Trumpovo zlovolné šílenství mnoho lidí přimělo doufat, že se Biden naproti tomu stane jakýmsi spasitelem kombinujícím vlastnosti Ježíše a JFK.

Biden se po dekády směšně mýlil při každém větším zahraničněpolitickém rozhodnutí, takže proč vůbec čekat, že tohle udělá správně? To co se teď děje jsme měli očekávat. Stejně jako když se Talibán chová jako Talibán, toto je prostě Biden. Tohle bychom mohli očekávat, kdyby Trump tolik neposunul naše představy o přijatelném chování.

V pondělí si Biden vzal volno z dovolené v Camp Davidu, aby v Bílém domě přednesl projev, který sotva vzal na vědomí neštěstí probíhající v Afghánistánu. Místo toho obvinil svého předchůdce. Obvinil také afghánské politické lídry, kteří "se vzdali a uprchli ze země" - a afghánskou armádu, která nedokázala bojovat osamoceně. Šlo o zjevný pokus odvést pozornost od vlastní ponižující porážky k otázce, zda jsme vůbec měli být v Afghánistánu.

Biden není Trump - ale podobně jako on udělal bezohledné rozhodnutí, které ignorovalo rady vojenských lídrů. A poté přednesl projev, který předvedl bojovnost a zaťatost, přičemž trval na tom, že Američané mají věřit jemu, místo toho, co sledují na vlastní oči. Biden tvrdil, že nepřipustí další Saigon. Nyní se takový Saigon v Kábulu odehrává, ale z projevu, po němž nepřipustil otázky a ihned odjel zpět do Camp Davidu, byste se to nedozvěděli.

Je pozoruhodné, jak rychle se Bidenovy aspirace rozpadají. Se zákonem o infrastruktuře schváleným minulý týden přišel určitý optimismus. I když je americká veřejnost po dvaceti letech indiferentní k Afghánistánu, problémy jako inflace, násilná kriminalita a nekontrolovaná hranice narůstají, ačkoliv je Biden původně zlehčoval jako "přechodné" či "cyklické".

Až dosud veřejnost i média většinu z toho Bidenovi odpouštěly. Avšak pád Kábulu může představovat okamžik, kdy se Američané podívají na tohoto přátelského starého muže, který v zásadě opakuje: "Věřte mi. Všechno bude v pořádku", a přestanou mu důvěřovat. Pak nebude cesty zpět.

Prozatím Bidenovi hrozí, že uvízne v pandemii a Afghánistánu. Za obě tato témata skutečně z velké části nese vinu Trump. Je možné, že problémy, které Trump pomohl vytvořit, se za Bidena rozrostou, což vytvoří podmínky k sesazení Bidena a zvolení Trumpa. To by byla opravdu bizarní zpětná vazba, ale veřejnost obviňuje toho, kdo je ve funkci.

Pokud přejít od Trumpa k Bidenovi znamenalo dostat se z deště pod okap, představte si šílenství země, která vystřídá Trumpa Bidenem a pak se vrátí k Trumpovi. Může se to stát, z velké části kvůli vadám nominačního procesu a systému dvou stran.

Jsou oba tihle vysoce nedokonalí sedmdesátníci skutečně tak dobří? Počkat, neodpovídejte.

Podrobnosti v angličtině: ZDE

