Nepoužívejte dívky jako ospravedlnění pro opětovné bombardování Afghánistánu

19. 8. 2021

čas čtení 5 minut

- Někteří lidé na sociálních sítích volají po vojenském zásahu na záchranu afghánských žen a dívek



- Západní představitelé v roce 2001 využili těžké situace afghánských žen a dívek pod vládou Tálibánu, aby ospravedlnili okupaci země



- Realizace uprchlických programů a zaplacení reparací Afghánistánu dávají na rozdíl od vojenské okupace smysl



Mrazivé zprávy, které nyní přicházejí z Afghánistánu rozčilují každou feministku. Stovky lidí se drží amerických letadel a snaží se opustit zemi, ženy a dívky předpovídají násilnou odvetu a LGBTQ lidé se bojí o život. Chápu, proč si přejete, aby naši světoví vůdci urychleně jednali.



Ale britské feministky, je možné, že jste už zapomněly? Vždyť už jsme tu jednou byly. Šokovaly mě laické reakce na sociálních sítích, kde mnozí volají po zásahu na "záchranu" žen a dívek v Afghánistánu. Neexistuje žádný feministický důvod pro vyslání britských vojáků do jiné země, píše na webu OpenDemocracy.net Nandini Archer.





Jsem britská feministka, moje politické přesvědčení se do značné míry formovalo pod vlivem 11. září a takzvané "války proti terorismu". Nezapomněla jsem na to, jak západní představitelé v roce 2001 využili těžké situace afghánských žen a dívek pod vládou Tálibánu, aby ospravedlnili okupaci země - "bílí muži zachraňují hnědé ženy před hnědými muži", jak to vyjádřila feministická badatelka Gayatri Chakravorty Spivak.



V roce 2001 manželka tehdejšího britského premiéra Cherie Blair vyzvala k tomu, aby se afghánským ženám "vrátil hlas". V roce 2010 tehdejší americká ministryně zahraničí Hillary Clinton slíbila, že bude hájit práva afghánských žen. Slibovala, že zachrání afghánské ženy, zatímco je nechala bombardovat.



"Ještě není pozdě, aby USA a Velká Británie vyslaly vojáky, kteří pomohou udržet Kábul," napsal na Twitteru bývalý poradce Gordona Browna Justin Forsyth, který působil také jako generální ředitel UNICEF a organizace Save the Children. Odkázal na článek BBC s titulkem "Mladé ženy v Kábulu prosí o pomoc, protože Tálibán je na postupu". V článku se píše: "Po dvacet let Západ inspiroval, financoval a chránil tuto novou generaci Afghánců. Vyrůstali ve svobodě a s příležitostmi, které přijali za své."



Novináři napříč médii sledují podobný narativ. Deník Financial Times při líčení příběhu Afghánky, která byla před dvaceti lety ve svých dvanácti letech donucena zasnoubit se se svým bratrancem, napsal: "Po invazi do Afghánistánu v roce 2001, kterou vedly Spojené státy, objevila tato teenagerka svobodu, která by pro ni byla dříve nepředstavitelná."



A to je právě ten problém: všechna tato prohlášení jakoby vycházela z předpokladu, že okupace Afghánistánu byla pro ženy a dívky dobrá - což ostatně tvrdí i sama Hilary Clinton.



Ale rozhodně nebyla. V nejdéle trvající americké válce bylo zabito a zraněno téměř 70 000 civilistů - mnoho z nich byly právě ženy.



Násilí však bylo zcela legitimizováno nebo smeteno ze stolu tvrzením, že ženy a dívky v Afghánistánu opět potřebují západní ochranu - jako by zavraždění lidé byli jen vedlejšími škodami.



Co dělaly USA a Spojené království v Afghánistánu posledních 20 let? Jak byste mohli věřit tomuto liberálnímu intervencionistickému vyprávění, když se lepší postavení některých afghánských žen zhroutilo během několika dní? Copak jsme se nepoučili z intervence v Iráku nebo Libyi?



Západní představitelé by lidem prchajícím z Afghánistánu mohli okamžitě nabídnout azyl, kdyby jim na nich skutečně záleželo. Koalice Stop válce, která vznikla před invazí do Afghánistánu v roce 2001, ve svém prohlášení uvádí: "Britská vláda by měla realizovat uprchlické programy a zaplatit reparace na obnovu Afghánistánu, což by byl skutek, který by mnohem více podpořil práva afghánského lidu, zejména žen, než pokračující vojenské nebo ekonomické zásahy v Afghánistánu."



Bez ohledu na to samotná nabídka azylu nestačí. Tvrdou pravdou je, že vlády celého světa budou muset s Tálibánem vyjednávat stejně jako s kterýmkoli jiným státem, ať už s ním souhlasí, nebo ne. Ženy v Afghánistánu nejsou monolitní skupinou a mnohé z nich se dlouho bránily jak Tálibánu, tak západní intervenci, a nepotřebují, abyste je teď zachraňovali.



Po dvou desetiletích neúspěšné západní intervence se nenechte znovu oklamat. Stejně jako v případě nezákonné invaze Tonyho Blaira do Iráku a katastrofální intervence Davida Camerona v Libyi. Když Spojené království někam vyšle vojáky, znamená to zkázu pro ženy a dívky - a dnešek by nebyl výjimkou.

Celý článek v angličtině ZDE

