Polsko zachází brutálně s afghánskými uprchlíky

22. 8. 2021

Afghánci na polských hranicích nedostali lékařskou pomoc. Uniforma novinářům: „Nedoporučuji zde fotit“





Na polsko-běloruské hranici probíhá humanitární krize, píše polský server Oko.press. 32 Afghánců, včetně nejméně 5 žen, již několik dní čeká pod širým nebem mezi ozbrojenými službami obou zemí, poblíž vesnice Grzybowszyzna. Předtím tam byly také malé děti, ale jejich opatrovníci se mohli stáhnout na východ.



"Víme, že mají zdravotní problémy, potřebují pomoc." Říkali, že je zbili pažbami,“ sdělil serveru OKO.press Tadeusz Kolodziej, právník z Nadace spásy.

Tato nadace pomocí megafonu a za podpory tlumočníků z jazyka Dari navázala rozhovor s armádou a pohraniční stráží. Netrvalo to však dlouho. „Stráže tyto lidi zakryly a v reakci na naše otázky jim zakázaly zvedat ruce.“



Není známo, jak vážný je stav lidí na hranicích. Včerejší noc (20.-21. srpna) byla deštivá, po západu slunce teplota klesá pod 10 stupňů. Před zásahem Nadace spásy 18. srpna neměli lidé žádné spacáky ani stany. Zaměstnanci nadace se pokusili zavolat záchranku - dostali informaci, že příjezd je nebezpečný. Lékaři, kteří přišli z vlastní iniciativy, nebyli vpuštěni k nemocným.

Stráže porušují zákon



19. srpna se nadaci za pomoci poslance levicové strany Razema Macieje Koniecznyho podařilo shromáždit od cizinců plné moci. Jejich žádosti o mezinárodní ochranu jsou však v rozporu se zákonem ignorovány.



"Osoba, která jasně prohlásí, že chce požádat o mezinárodní ochranu, musí být schopna podat řádnou žádost." Pokud se to stane na hranici, musí být osoba přijata, aby mohla podat žádost. Bez ohledu na to, zda se do naší země dostává na určeném přechodu nebo přes »zelenou hranici«, uvedla pro OKO.press Aleksandra Chrzanowska ze Sdružení pro právní intervenci (SIP).



Včera si vzal slovo ombudsman. Den předtím navštívili zástupci úřadu veřejného ochránce práv polsko-běloruské hranice.



"Tito lidé spí na zemi, nemají přístup k žádným sociálním zařízením ani k tekoucí vodě." Mají omezené množství pitné vody, jídla a osobní péče. Bez ohledu na důvody, pro které se cizinci ocitli na polsko-běloruské hranici, se nepochybně ocitli v situaci, která porušuje jejich důstojnost a základní lidská práva, “napsal Marcin Wiącek premiéru Mateuszi Morawieckimu.



"Každý člověk, který na hranici oznámí příslušníkovi pohraniční stráže svůj úmysl překročit hranici, aby mohl požádat o mezinárodní ochranu v Polsku, by měl být přijat na území Polska" - zdůraznil veřejný ochránce práv.



20. srpna už pokusy o dosažení uprchlíků nebyly možné. Armáda dokonce vrátila poslance.



Místní obyvatelé tuší, že podobných táborů může být po hranici 400 kilometrů více, jen se o nich neví. Některým skupinám, které hledají pomoc, se však daří překonat lesy a bažiny a dokonce přelézt plot z ostnatého drátu, který služby systematicky rozvíjejí. Na úrovni vesnice Minkowce jsme viděli kůl posunovaný takovým způsobem, že bylo možné přejít ostnatý drát. Na internetu jsou fotky palet nebo žebříků umístěných nad blokádou. Novináři spekulují, že jde o záměrné akce běloruských služeb, které profitují z obchodování s lidmi.



Jednu ze skupin, které překročily hranici - pravděpodobně bez dokladů - jsme viděli na předměstí Supraślu, přibližně 30 km od hranic. Policie a pohraniční stráž podporovaná vojáky zasahovaly proti skupině několika lidí s tmavou pletí a vlasy, včetně malých dětí. Jedna z žen ležela na chodníku a mladík se potácel na nohou.



Zástupci služeb poskytli první pomoc, nabídli vodu a jídlo a zavolali záchrannou službu. Neposkytli však žádné informace, nedovolili lidem ze zadržené skupiny klást otázky a policisté novinářům zablokovali objektiv a nezákonně použili sílu, aby ztěžovali natáčení.



Všichni lidé byli převezeni na policejní stanici v Supraślu. Jak informoval strážník u brány, na místě nebyl žádný tiskový mluvčí. Telefony velitelů v Sokółce a Białystoku nikdo nebral, stejně jako v případě Podlaské pohraniční stráže.



„Nedoporučuji zde fotit“



Obyvatelé informují, že zadržení cizinci jsou s největší pravděpodobností transportováni do budov Pohraniční stráže v Szudziałowě. V oblasti neustále jezdí vojenská nákladní auta s odstraněnými nebo zakrytými registračními čísly. „Nedoporučuji tady fotit,“ říká člověk v uniformě zpoza plotu.



Lze je považovat za šťastné - pokud zákonně požádají o ochranu, musí státní orgány ověřit, zda mají nárok na ochranu poskytovanou uprchlíkům podle Úmluvy z roku 1951 nebo na doplňkovou ochranu. Podle údajů ministerstva vnitra a správy byly 2/3 lidí, kteří se v posledních týdnech pokusili bez dokladů překročit hranice s Běloruskem, vráceny zpět.



"Už jsem viděl spoustu takových lidí." Nemůžete je všechny zastavit. Neexistuje ani žádný způsob, jak přistupovat a pomáhat, protože brzy přijde obvinění, že jim pomáháte. Jezdím na houby 5 kilometrů od svého domu, jinak musím nosit občanské průkazy, “říká místní obyvatel.



"Dnes ráno v mé oblasti jelo 5 aut." Okamžitě jsem začal přemýšlet o tom, jak zde hledají židy, “komentuje se slzami v očích starší obyvatelka Podlaska.



Podrobnosti v polštině ZDE

