Střípky z covidů - Část 5

23. 8. 2021 / Petr Haraším

čas čtení 12 minut

Česko, volby blízko



Mám takové tušení, že se opět po roce dočkáme skvostného breptu o těch, co měli přijít a nepřišli v čase pravém. Upouštíme páru všem nařízením, očkování hasne na úbytě, principál točí zmrzlinu s příchutí kříí. – žo. – voů, a Vojtěch je prostě Vojtěch. Vedou se učené spory o protilátkách, které ovšem rozumnou mez snad ani samy neznají. Rozhodnutí bude zbude na premiérovi, co vědce rozsoudí. Má na to, jak ukázal loni v létě. Stejně tak rozhodne, zdali nebo nezdali bude třetí posilující dávka a pro koho. Koukám, že vláda moudrých už o protilátkách rozhodla. Negativně. Spolek skeptiků rozdal ocenění za covidové perly. Některé vědce a učence nám svět může závidět. Takový rektor Zima nebo pan Beran mají na svém kontě už nejeden covidový zářez až covidovou pecku. Pochopitelně úrovně světové. Mám takové tušení, že se opět po roce dočkáme skvostného breptu o těch, co měli přijít a nepřišli v čase pravém. Upouštíme páru všem nařízením, očkování hasne na úbytě, principál točí zmrzlinu s příchutí kříí. – žo. – voů, a Vojtěch je prostě Vojtěch. Vedou se učené spory o protilátkách, které ovšem rozumnou mez snad ani samy neznají. Rozhodnutí bude zbude na premiérovi, co vědce rozsoudí. Má na to, jak ukázal loni v létě. Stejně tak rozhodne, zdali nebo nezdali bude třetí posilující dávka a pro koho. Koukám, že vláda moudrých už o protilátkách rozhodla. Negativně. Spolek skeptiků rozdal ocenění za covidové perly. Některé vědce a učence nám svět může závidět. Takový rektor Zima nebo pan Beran mají na svém kontě už nejeden covidový zářez až covidovou pecku. Pochopitelně úrovně světové.



Pro uvědomění a následné přemýšlení. Německo covidově letí vzhůru. Francie každodenní nárůst o téměř 30 tisíc. Španělsko roste. Dánsko roste. Rakousko roste. Řecko taky dobrý. Chorvatsko covidové turistice volné. Bulharsko v červených. Turecko rozvolnilo a aktuálně denně přibývá až 20 tisíc nakažených. USA rostou mírou nevídanou, a to díky republikánským zoufalým Trumpíkům.



Česko ovšem rozvolňuje. Nikdo Vojtěchovi a Babišovi neřekl, že situace není dobrá. Všude už málem povolená 100% plnost sálů i hřišť. Zavádí se online testování. Cestovní kanceláře se radují, že počet výletníků vzrostl o 400%. Pak budou natahovat měšec a dožadovat se záplaty finančních děr po dalším lockdownu. Hygiena rovnou přizná, že nestíhá kontrolovat příchozí nakažené turisty. Asi ji téměř po roce a půl někdo, nevím, kdo Babiš zapomněl posílit. Nemá čas, posiluje dotace pro Agrofert. Denně hygiena dostává 30 tisíc až 60 tisíc příjezdových formulářů. Kolik z toho zkontrolují? Kontroluje se vybraný jedinec po ručním vyhledání v systému. Žádná automatizace, žádná pomoc. Snad v příští pandemii budeme připraveni. Nejvíc kontrol na výzvu z místa bydliště formou podnětu, tedy starého dobrého udání.



Izrael má problémy. Denně 8 tisíc nakažených. V Izraeli bude online výuka, pokud méně než 70% dětí v třídě nebude očkováno. Zelený pas v Izraeli i pro děti od 3 let. Takže je jasné, že to vše říká našim borcům covidovým, že je potřeba nastoupiti britskou cestu a čelit mutaci čelem. A když to nedopadne? Nic se neděje, Vojtěch je zvyklý. Babiš se vylže a z čeho se nevylže, z toho se vynadává. Kdyby mohl, udělá z celého národa schizofreniky. A kdyby to neklaplo, tak zmrzlináře Babiše z Lán lanem slibu jistí proti vůli voličů Miloš Sputnik Zeman.





Francie, Hitlere odstup, aneb jaká moudra padají od flákanců



Francie nedbá na dobrovolnost nedobrovolnost a z nutnosti zavádí povinné očkování zdravotníků – zdravotnic, pečovatelek – pečovatelů, hasičů – hasiček a záchranářek – záchranářů. Také se tomu nevyhneme. Např. proočkovanost zdravotních sester je jen něco kolem 75%. U lékařů to nebude lepší, spíše horší.



Do 15. září povinně všichni k francouzské jehle. Kdo nebude, s tím bude zle. Zaměstnavatel vakcínou neposkvrněného pracovníka vyhodit nemůže, ale platit nemusí. Výmluvy neplatí. Odkazování na svobodu zkuste na mutace, ty vaše plačky pochopí. Zákon platí do poloviny listopadu. Pak se uvidí.



Plně očkováno je kolem 55% obyvatel Francie. První dávku absolvovalo 67% lidí. Celkem nakaženo 6,5 milionů obyvatel a zemřelo 113 tisíc. Denní nárůst je skoro 25 tisíc nakažených a kolem 120 mrtvých. Pochopitelně se jedná o variantu Delta. Přísné kontroly jsou nutnou samozřejmostí. Ne jako u nás v Burešově, kde se kontroly jen předstírají. Kontroly Zdravotnických zelených pasů v restauracích, dopravě a na akcích víc než 50 lidí. Kontroly i ve vlacích, kinech, památkách, při cestách po Francii i na zámořská území Francie. A propos, nejhorší situace v covidových statistikách je dnes právě na francouzských zámořských územích. V první pětce obsadily tři místa francouzská Polynésie, Martinik a Guadeloupe. Pěkný výsledek. Druhé a propos. Česká republika stále boduje v podobných tabulkách nakažených a mrtvých na 100 tisíc obyvatel. V nakažených pěkné páté a v zemřelých dokonce ještě o příčel lépe. A pak, že to Babiš neumí. Ten včerejší průzkum mu dělala paní Monika.



Naštěstí tamní politici nejedou Babiš–Vojtěchovu mantru o zhýralé mládeži a výše uvedená pravidla pro mládež platí až od 30. září. Do konce září je pro mládež dost času se plně naočkovat. Pro ostatní mají platit nová covidová pravidla od 9. srpna. Respektive pokud zákon schválí i francouzská Ústavní rada. Schváleno.



A tak to má být, pokud má covid odejít. Doufám, že tam nepoužívají českou slavnou kolorově nestabilní a lehce ovlivnitelnou červeně zeleně modrou aplikaci Tečka. Své si k tomu ovšem museli říct disentoví rabiáti antivaxeři. Aby svobodě slova dostáli, neváhali hrdinně zničit pár očkovacích center. Ve Francii se nechce očkovat 15 až 17 % obyvatel. Málo to není, ale naše čísla odpíračů jsou vyšší, což se aktuálně projevuje v strmém poklesu vakcinací v Česku. Na ruské borce ovšem nikdo nemá, jejich 62% je snad nepřekonatelných. Antivaxoví stachanovci to jsou.



Jinak situace ve Francii odpovídá dalším zemím. Delta se nezadržitelně šíří, hovoří se o nové x-té vlně, čehož dovedně zneužívají odpírači a promořovači. Nákaza se rozpíná především u mladší a neproočkované populace. Odborníci se děsí, že Delta dostane příležitost nakazit rizikové méně očkované skupiny. Znovu by se plnily nemocnice a márnice.



Proč se tedy ve Francii tak mohutně proti opatřením proti pandemii stávkuje? Vím, je to tamní tradice, ale i tak. Nemají kluci od žlutých vest, krom studia ruštiny, něco kloudného na práci? Francouzští flastenci flastně mají povinnost protestovat proti fšemu neflasteneckému, jak jim radí fládci f Kremlu, takže flastně demonstrují za fakcinaci flastní fakcínou. Vakt. Kohorty bojovníků za svobodu býti nakažen covidem, býti uzavřen doma v luckydovnu, nebo svobodně si užít intubace a megadávek kyslíku už jen z povinnosti doplňuje ultrapravice a ultralevice. Ještě aby se tam objevili hoši a děvčata od našeho „Žlutého špindlíka“. Nechápu transparent zpovykaných demonstrantů: „Macrone, nechceme tvoje zdravotní pasy“… no to je jasný, k čemu by jim měl být dobrý Macronův zdravotní pas? Milí demonstranti, musíte mít své vlastní. Když nemáte vlastní poctivý, jsou teď v kurzu pravé falešné. Stačí rozbít flasteneckého čuníka, vybrat 200 až 350 eur a je hotovo. Až pak budete brečet u soudu a bručet ve vězení, tak si nestěžujte. Kam to ten svět spěje, když ani takovou jednoduchou věc mnozí nechápou? Pak těžko pandemii porazit. Naštěstí většina Francouzů s novými opatřeními souhlasí.





Niger aneb oáza bez viru



Zatím dobrý, jak zní příběh vyprávěný ve filmu Sedm statečných. Zatím tedy dobrý. Covid se obloukem Nigeru vyhýbá. Zda je to suchem, horkem, mladší populací či božským zásahem, nevím, ale je to pozitivní zvěst v době covidové. Možná přispívá i skromné osídlení v obrovské zemi a nesnadnost cestovat mezi jednotlivými osadami. Nemají bytovou infrastrukturu a nemají veřejnou dopravu. Spí pod otevřeným nebem. Nemocnice připraveny a covidová oddělení zejí prázdnotou. V hlavním městě Nigeru v Niamey ochranné roušky nemají. Rovněž nemají pozitivní testy na covid. Jen tu a tam, jednou týdně se nějaký najde.



Jelikož se covid dovedně schovává, není zájem o nabízené očkování. Vakcíny vláda do zahraničí prodává. Není o ně zájem. Budou pak plakat, ale nelze nic vyčítat, stejně tak se chovala např. Austrálie, jižní Korea a další země. Neočkovaly a teď lkají a zavírají.



Niger je velmi chudobný, ale aktuálně dovedně těží z pandemické pomoci od Africké rozvojové. Zemědělství je prozatím zachráněno. Podpora od banky je zásadní pro dostatek potravin, které udržují následně sociální a zdravotnickou situaci. A pak je zachována i situace politická. Jediné, co je teď v Nigeru nakažlivé, jsou úsměvy spokojených zemědělců. Kdo by se také nesmál, když vláda nepožaduje daně a cla. Co je trápí, je islámský terorismus.



Zdravotnictví zpočátku testovalo pouze v hlavním městě. Dnes jsou testovací místa ve všech větších městech Nigeru. Posílena byla i zdravotnická zařízení, posílen byl i zdravotnický personál i vozový park se dočkal. Tři sanitky byly dodány do stavu. Můj čas je pouhopouhé …no nic. Jednotky intenzivní péče pro covidové pacienty jsou uzavřeny a ventilátory ventilují jinde. Očkovací neočkovací kampaň byla zahájena koncem března. Doposud bylo vakcinováno na 500 tisíc lidí. První dávkou. Loni v březnu Niger uzavřel hranice, uzavřel bohoslužby a otevřel mycí stanice. Stanice na mytí rukou. Stanice ovšem v době nepřítomnosti nebo slabé přítomnosti koronaviru zmizely, stejně tak zmizely už i tak mizivé roušky. Tamní odborníci jsou právem hrdi na bestcovidování v zemi Nigerské, ale sami dodávají, že… že se bojí. Ví, že Delta je zákeřná a nebezpečná a že se Nigeru jen tak nevyhne.



Niger má 25 milionů obyvatel a rozlohu 1 260 000 km čtverečních. Nakaženo celkem 5 734 lidí a zemřelých na Covid mají 196 lidí. Denně přibývá 10 nakažených. Očkují čínským Sinopharmem a britskou Astrou. Tady bych ten onen Babišův pověstný Bestcovid bez uzardění i udělil.





Kolumbie



Rozvolnili jako mnozí a utahují jako mnozí. Aktuálně mají přeplněné JIP oddělení po celém státě. Zdravotnický systém je na pokraji katastrofy. Začátkem června pustili vše. Cestující do Kolumbie již nepotřebují negativní test a obnovuje se výuka v kolumbijských školkách a na vysokých školách. A to v době, kdy denní přírůstek se pohyboval kolem 30 tisíc nakažených a 650 mrtvých. Očkováno první dávkou cca 11 milionů lidí a kompletní očkování má zhruba 3,3 milionů lidí.



Nepokoje na rozdíl od Francie jsou pořádány kvůli velkému rozšíření covidu a kvůli malému počtu vakcín. Demonstrace jsou mnohdy velmi hrubě rozháněny a dochází k zraněním a úmrtím. Právě protivládní demonstrace zřejmě přispěly k vlně nových nákaz. Kolumbie je další zemí, kde je více než 100 tisíc mrtvých na covid. Sedm z deseti těchto zemí leží v jižní Americe.



USA se rozhodly darovat Kolumbii 2,5 milionů dávek Janssenu. Jde o jednodávkovku, takže se procento naočkovaných Kolumbijců dosti zlepší. USA ještě darovaly Kolumbii 3 500 000 dávek Moderny. Celkem do Latinské Ameriky zatím USA poslaly cca 12,5 milionů vakcín. Do Kolumbie nejvíce, a to i pro venezuelské uprchlíky, kterých jsou v Kolumbii skoro 2 miliony.



V Kolumbii se do očkování rázně pustily soukromé firmy, které pro své zaměstnance nakupují vakcíny. Takto se má naočkovat až 1 milion lidí. Odborníci sice nesouhlasí, protože nemohou rozdělit vakcíny dle potřebnosti rizikových skupin, ale co se dá dělat. Aktuálně vláda vakcinuje jen lidi nad 40 let nebo obyvatele patřící do rizikových skupin. Odborníci radí, aby soukromé společnosti raději poskytly peníze vládě na nákup vakcín, aby je odborníci mohli odborně rozdělit dle potřeb epidemiologických a nikoli dle potřeb ekonomických. Stejným postupem se vydali i Indonésie, Indie a Pákistán. Spravedlivé to není, ale vlády si odlehčí od placení za vakcíny.

Kolumbie má celkem 49 milionů obyvatel. Koronavirus nakazil 4,9 milionů lidí a zemřelo naň 123 688 lidí. Denní přírůstek je 3 256 nakažených a 110 mrtvých na Covid. Vakcinuje se Sinovacem, Pfizerem, Janssenem, Astrou a Modernou.

0