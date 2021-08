Kábulskému letišti hrozí bezprostřední teroristický útok

26. 8. 2021

čas čtení 1 minuta



Evropské státy vydaly vážné varování ohledně posledních dní masivního odvozu lidí z Afghánistánu, ovládaného Talibánem. Existují "důvěryhodné zprávy" o "bezprostředním útoku" na letiště v Kábulu.



Francie uvádí, že zastaví evakuace v pátek, Dánsko informovalo, že jeho poslední let už z Kábulu odletěl. Hrozí nebezpečí od Islámského státu, jehož řady byly posíleny, protože Talibán propustil jeho příslušníky, vězněné v Afghánistánu. Už nyní používají z Kábulu při odletu vojenská dopravní letadla světlice, aby znemožnily útoky raketami země-vzduch.



Před letištěm i nadále zůstávají v chaosu obrovské davy.



David Miliband, generální ředitel humanitární organizace International Rescue Committee, uvedl, že mnoho Afghánců se obává, že odchod vojsk bude znamenat, že Talibán nedovolí humanitárním pracovníkům pomáhat milionům lidí, kteří to potřebují.



Afghánského novináře zmlátil Talibán a odebral mu kamery, technické zařízení a osobní mobilní telefon:



I was beaten by the Taliban in Kabul's New City while reporting. Cameras, technical equipment and my personal mobile phone have also been hijacked

Some people have spread the news of my death which is false.The The Taliban got out of an armored Land Cruiser and hit me at gunpoint