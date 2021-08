Rozhovor Britských listů 417. Dvacet čtverečních km u Břeclavi, kde hrozí smrt

20. 8. 2021

"Pokud tam někdo bude stát jednou nohou ve vodě a jednou nohou na břehu, tak ho to zabije. Pokud bude někdo pracovat v tom skleniku, tak ho to zabije taky. Pokud to bude stožár blízko toho skleníku, tak ho to zabije. Já v tom dělám dvacet let a mně chodí ty mrtvoly, výbuchy a požáry na stůl pořád."







Mezinárodní odborník na vysokonapěťovou energetiku ing. Oldřich Maděra varuje v tomto Rozhovoru Britských listů, že náhradní vysokonapěťové elektrické vedení, postavené nedaleko Břeclavi po nedávné spoušti způsobené tornádem, neodpovídá českým technickým normám a na prostoru dvaceti čtverečních kilometrů jihozápadně od Břeclavi ohrožuje lidi smrtí. Je to velmi závažná věc. Tento Rozhovor Britských listů se vysílá na Regionální televizi, která je k dispozici satelitem, pozemním vysíláním a na kabelu i na internetu, od pátku 20. srpna 2021.





