U Břeclavi oprava vysokonapěťového vedení nezačala

3. 9. 2021

čas čtení 4 minuty

Obrázek 1 – Náhradní přenosová trasa je podle typického hluku zapnuta a nikdo na stavbě není



Je to již více než dva měsíce od havárie vedení zvn 400 kV u Břeclavi. Podívali jsem tedy znovu na místo nehody, co se tam děje, píše ing. Oldřich Maděra. Je to již více než dva měsíce od havárie vedení zvn 400 kV u Břeclavi. Podívali jsem tedy znovu na místo nehody, co se tam děje,



Oprava vedení ještě ani nezačala. Zřejmě čekáme na zimu, na příplatky. Všechna ta rizika vyjmenovaná v mém úvodním článku tedy i nadále trvají. Možná by měl šéf ČEPSu zase zajít zase do televize Seznam a uklidnit obyvatelstvo.



Při návštěvě nás zaujala i následující zajímavá konstrukce zachycení tahů lan na posledním stožáru celé náhradní přenosové trasy (NPT), na jejím severním konci. Věříme, že každá z těch betonových kostek opravdu váží 2,4 tuny, jak je na nich napsáno, přesto si ale nemyslíme, že je to dostatečné pro zachycení stranového tahu všech tří dvojitých AlFe lan o délce cca 3,1 km při rychlosti větru s poryvy až 115 km/hod, na který by měla být NPT dimenzována. Zejména s ohledem na křížení dálnice D2 to není asi to úplně bezpečné řešení. Tato „konstrukce“ je zejména dynamicky zjevně značně nestabilní. Pokud by tam došlo k extrémnímu stranovému tahu, například při poryvu větru na vodiče nebo ke švihu vodičů, tak se ty kostky mohou prostě překlopit a celé to provizorní vedení následně spadne, a jak všichni víme, spadne na dálnici D2, která je nedaleko.







Obrázek 2 – Zachycení bočních tahů lan na posledním stožáru NPT













Obrázek 3 – Detail uložení betonových kostek na „sáňkách“. Překlopí se při pořádném trhnutí? Nebo ne?





Zajímalo nás také, zdali NPT kříží trasu mezinárodního tranzitního plynovodu s Ruska do Německa, který prochází několika státy, a nedalo od Břeclavi vstupuje na území ČR ze Slovenska. V tom úseku je zřetelně vidět na satelitním snímku několik podzemních potrubí. Navíc jsou jasně vyznačena na křižujících polních cestách bílými terči na kovových trubkách.







Pohráli jsme si tedy s několik posledními satelitními snímky oblasti NPT a dali jsme do nich i zákres trasy tranzitního plynovodu vymezený těmi bílými terči. Je v tom místě asi 70 m široký. Z výsledku vyplývá, že jeden stožár je velmi pravděpodobně přímo ve středu pásma plynovodu. Poslal jsem tento snímek na vyjádření do Net4Gas a dodnes jsem nedostal žádnou odpověď. Podobně pak kříží trasu NPT na druhé straně dálnice D2 i přípojné potrubí z podzemního zásobníku plynu RWE (kapacita 55 mil m3 zemního plynu). Poslali jsme i jim odkaz. Taky se zatím nevyjádřili.





Obrázek 5 – Vytyčení plynovodu na polních cestách







0

404

Možná je tedy stavba 25 m vysokých hromosvodů, o pracovním napětí 400 kV, o váze cca 3 tuny, nad tranzitním plynovodem ze stáčených, podélně svařovaných trubek, o světlosti 800 – 1 400 mm, uloženým v hloubce 800 mm pod povrchem, v písku, o síle stěny 7 mm a o tlaku plynu cca 50 atmosfér, to pravé ořechové, co si vlastně všichni ti úředníci přejí.Máme zde v České republice Energetický regulační úřad (ERÚ, 289 zaměstnanců, rozpočet 318 mil Kč), pak zde máme Technickou inspekci ČR (TIČR, 99 zaměstnanců, rozpočet údajně hrazen z příspěvků profesionálů) dále je zde i Státní úřad inspekce práce (SÚIP, 750 zaměstnanců, rozpočet 585 mil Kč) dále je zde Ministerstvo průmyslu a obchodu (792 zaměstnanců, rozpočet 68,54 miliardy korun). Máme ministry, vládu, pana předsedu vlády, dva parlamenty, pana prezidenta, mnoho jeho poradců atd. atd. Všichni tito námi placení úředníci a volení zástupci by se měli, samozřejmě mimo jiné, zabývat i bezpečností elektrických vedení zvn, tlakových plynových zařízení a bezpečností práce při jejich opravách. Zatím se však z jejich strany neudálo nic. Všechna ta ohrožení trvají i nadále, a to již déle než dva měsíce.Čtenáře jistě zamrazí, pokud si představíme, že celý tento „systém Kocourkov“ bude jednou budovat naše příští možná ruské nebo čínské nebo americké nebo korejské jaderné elektrárny a místními „levnými“ subdodavateli této kvality. To raději návrat k loučím.