Více než 15 lidí usmrtila v Myanmaru nyní armáda po celostátní výzvě k povstání

11. 9. 2021

Vesničané informují o tom, že u města Gangaw byli zabiti i školáci



Asi 15 až 20 vesničanů, včetně několika teenagerů, bylo usmrceno při těžkých bojích mezi vládními jednotkami a hnutím odporu. Boje u města Gangaw na severozápadě regionu Magway vznikly dva dny po vyhlášení celonárodního povstání. Vyhlásila ho vláda národní jednoty, opoziční organizace, která se snaží zorganizovat opozici proti vojenské diktatuře.





Boje byly zahájeny, když ve čtyřech vojenských vozidlech přijelo do oblasti asi sto vládních vojáků. Členové lehce vyzbrojené vesnické sebeobranné jednotky zahájili varovnou střelbu, ale nedokázali vládním vojákům zabránit ve vstupu do oblasti a pak boje pokračovaly.



Opoziční hnutí, které vzniklo po únorovém armádním puči proti zvolené vládě Aung San Suu Kyi bylo zpočátku pokojné, ale postupně začalo bojovat poté, co vládní armáda začala zasahovat proti pokojným protestům zabíjením demonstrantů.



Apel "vlády národní jednoty", aby bylo zahájeno povstání, byl široce přivítán na sociálních sítích, avšak konkrétní dopad v zemi je obtížné změřit. Média sympatizující s opozicí informovala o drobných potyčkách a sabotážích hnutí odporu, především o bourání stožárů mobilních sítí.



"Máme jen doma vyrobené zbraně," konstatoval vesničan z oblasti. "Došlo k mnoha mrtvým a zraněným, v důsledku nerovnováhy ve výzbroji." Vládní vojska jsou vybavená moderními zbraněmi a mají podporu letectva a dělostřelectva.





Většina členů hnutí odporu v dané oblasti jsou mladí lidé a pět usmrcených osob byli žáci deváté a desáté třídy. Usmrcen byl také jeden středoškolský učitel.





Podle Asociace na pomoc politickým vězňům usmrtila vojenská junta v Myanmaru od únorového puče 1058 aktivistů a náhodných chodců. Vojenská junta tvrdí, že opoziční síly nesou odpovědnost za smrt 933 osob.



