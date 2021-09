Ukrajina pomáhá zabíjet děti a terorizovat vesnice v Myanmaru

14. 9. 2021 / Fabiano Golgo

čas čtení 4 minuty



Ukrajina pokračuje v dodávkách zbraní pro myanmarskou armádu, a to navzdory protizákonnému převratu a pokračujícím masovým vraždám, zatýkání a útokům na civilisty. Od převratu zavraždila vojenská junta více než tisíc lidí, včetně dětí mladších šesti let, přičemž dalších 6200 osob je stále vězněno. Ukrajina si vybudovala hluboké vazby na myanmarskou armádu, přičemž vývoz zbraní a převody technologií pokračují i ​​po puči.





Od převratu bylo svévolně zadrženo více než 1 000 dětí. Oba chlapci na fotografii byli zbaběle zavražděni minulý týden vojáky junty poté, co byli chyceni na cestě na trh, poté byli svázáni, brutálně zbiti a donuceni kleknout si. Pak je vojáci zastřelili desítkami střel. Svědci říkají, že chlapci umírali pomalu, sténali bolestí, byli bezmocní, zatímco vojáci se hlasitě smáli a popíjeli pivo. Chlapcům bylo řečeno, aby udělali znamení odporu proti převratu a ukázali tři prsty, a aby se tak nechali vyfotografovat s cílem šířit krutý obraz po sociálních sítích. Měli tím varovat, že to bude osud všech mladých lidí, kteří se odváží nesouhlasit s diktaturou.



Junta je od února zodpovědná za dlouhý seznam případů porušování práv dětí, počínaje vraždami a nesmyslným násilím, až po svévolné zatýkání nebo vojenské obsazování škol. Organizace zabývající se právy dětí v Myanmaru také zdokumentovaly bezpočet dalších násilných činů proti chlapcům a dívkám, včetně bití, mučení, sexuálního násilí a výhrůžek.



Ukrajinské firmy, některé státní, poslaly od roku 2015 do Myanmaru řadu zásilek letadel, lodí a částí tanků, přestože Kyjev hlasoval pro rezoluci Valného shromáždění OSN vyzývající k zastavení dodávek zbraní do Myanmaru. Vojenský dovoz do Myanmaru pochází z Číny, z Ruska, z Indie, z Izraele a z Ukrajiny.



Ukrajina má společný projekt výroby obrněných transportérů (APC) BTR-4, lehkých tanků MMT-40 a samohybných houfnic 2SIU pro Myanmar. S juntou obchodují ukrajinský státní zbrojní konglomerát Ukroboronprom, státní zbrojní obchodní společnost Ukrspecexport a Myanmar Chemical & Machinery (MCM), soukromý myanmarský zbrojní makléř. V květnu 2021 Ukroboron přepravil přes 164 kilogramů letadlových součástek do Myanmaru. Zásilka součástek proudových motorů šla do Myanmaru 31. května, ve stejnou dobu, kdy junta zvyšovala brutální nálety v etnických oblastech. https://jfm-files.s3.us-east-2.amazonaws.com/public/Sky+Aviator+Mi-24+Upgrade.pdf



To následovalo po odeslání navigačních zařízení a řídicích přístrojů v prosinci 2020 společnosti Yatanarpon Aviation. https://jfm-files.s3.us-east-2.amazonaws.com/public/Interstellar.Ltd.pdf



Motor Sich je významným ukrajinským výrobcem motorů pro letadla a rakety. Ukrajinský stát znárodňuje firmu od jejích většinových čínských vlastníků. Podle údajů o ukrajinském vývozu společnost Motor Sich od pokusu armády o převrat dvakrát vyvezla motory a součásti do Myanmaru. https://jfm-files.s3.us-east-2.amazonaws.com/public/Myanmar+Consultancy+CN+235+Technical+Proposal.pdf



Jak teroristická kampaň myanmarské armády pokračuje, mezinárodní společenství musí zintenzivnit úsilí proti zločinecké myanmarské armádě a podniknout proti ní konkrétní kroky. Výbor OSN pro práva dítěte varoval, že děti v Myanmaru v důsledku vojenského převratu "jsou v obležení".









A můžete zaplavit velvyslanectví Myanmaru v Praze dopisy, telefonáty a e -maily. Jejich adresa je:



nám. Před Bateriemi 625/15,



Praha 6, 162 00,



telefon (+420) 233 331 577







email: meprague@email.cz nebo prague-embassy@mofa.gov.mm.

