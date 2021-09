Saúdská Arábie jako sériový vrah, oblíbený v Bílém domě

14. 9. 2021 / Fabiano Golgo

Představte si, že jste právě dorazili do země, kterou jste dosud nikdy nenavštívili. Nemluvíte ani místním jazykem. Když Al-Mihdhar a al-Hazmi dorazili do Los Angeles, neuměli anglicky. Ani jeden z nich nikdy předtím nenavštívil Spojené státy. Jak si pronajali auto, našli byt, otevřeli si bankovní účet, nakoupili zbraně, naučili se pilotovat letadlo?

Toto je ústřední otázka, která se vine nově odtajněnou zprávou FBI, vydanou k 20. výročí útoků z 11. září, která zkoumá, zda zákulisní roli při přípravě plánu teroristického útoku proti USA hráli saúdskoarabští politikové. Bin Ládin se narodil v Saúdské Arábii. Byl to syn bohatého stavebního magnáta s hlubokými vazbami na saúdskou královskou rodinu a na americkou vládu. Patnáct z 19 islamistů, kteří provedli spiknutí z 11. září, bylo také saúdskými občany.



Bidenův obrat v americké politice, která po téměř dvě desetiletí držela údajné saúdské vazby na 11. září v přísné tajnosti, přišel až poté, co mu rodiny obětí řekly, že se odmítnou účastnit každoročních vzpomínkových bohoslužeb 11. září, pokud tyto dokumenty Biden neodtajní. Pokud by Biden nenařídil zveřejnění těchto dokumentů, rodiny pozůstalých vyhrožovaly, že během bohoslužeb uspořádají protesty, což by byla další rána pro Bidenův image, a to by pro něho bylo už moc, jeho pošpiněná pověst v důsledku katastrofálního odchodu Američanů z Afghánistánu je stále čerstvá a silná.



Zpráva FBI podrobně popisuje rozsáhlé spojení mezi dvěma saúdskými politky - Omarem al-Bayoumim a Fahadem al-Thumairym - se dvěma únosci, Khalidem al-Mihdharem a Nawafem al-Hazmim. Al-Bayoumi a al-Thumairy pracovali pro saúdské zpravodajské služby, saúdský konzulát v Los Angeles a náboženskou sekci saúdské vlády.



CIA sledovala al-Mihdhara a al-Hazmiho dlouhé měsíce. Oba byli známými členy al-Káidy a před odletem do Ameriky navštívili Malajsii a Thajsko. Po příjezdu al-Mihdhara a al-Hazmiho do USA trvalo CIA více než rok, než informovala FBI, že jsou v zemi dva teroristé z Al-Káidy. CIA nikdy nevysvětlila, proč FBI o těchto teroristech mlčela.



Šestnáctistránková, silně zcenzurovaná zpráva obsahuje spoustu alarmujících důkazů o saúdských otiscích prstů a o úsilí spojit se s týmem agentů al-Káidy, kteří útoky z 11. září realizovali. V důsledku toho se zpráva nyní jeví jako dosud nejvýznamnější důkaz, že únoscům pomáhali nejméně dva saúdští vládní úředníci pracující na velvyslanectví ve Washingtonu.



Biden odpustil saúdskému korunnímu princi Mohammedovi bin Salmanovi jeho účast na vraždě novináře žijícího v Americe Džamála Chašákdžího v roce 2018. Bílý dům oznámil sankce vůči mnoha jednotlivcům a subjektům zapojeným do vraždy, nikoli však proti MBS. Přitom také Bilý dům nijak nekritizoval ani neomezil činnost amerických firem a investičních společností, které nadále obchodují s MBS.



Na saúdský státní vládní fond ovládaný MBS nebyly uvaleny žádné sankce. S aktivy kolem 350 miliard dolarů je obrovským hráčem na amerických investičních trzích. Zájem kapitalismu a pohodlnost se ukázaly daleko důležitější než spravedlnost.



Bílý dům se tváří a pravděpodobně se bude vždycky na veřejnosti tvářit, že je zděšen strašlivými zločiny, které páchají saúdští vládci, avšak za scénou je cynismus a oportunismus jediným skutečným motorem jeho mezinárodních vztahů. Jak řekl Oscar Wilde: „Cynik je člověk, který zná cenu všeho a hodnotu ničeho“.

