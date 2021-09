V ČR se zhoršuje pandemie. Ohniska nákazy jsou ve školkách a ve školách. Pozor! Nechte se očkovat

16. 9. 2021

čas čtení 1 minuta



V úterý 14.9. zaznamenala ČR 553 denních nákaz, v nemocnicích je 145 osob, celkem zemřelo 30 417 lidí. Nejpostiženějšími okresy jsou, NEPŘEKVAPIVĚ, Karlovy Vary (pořádat tam filmový festival byla idiocie), Písek, Vsetín, Opava, Frýdek-MÍstek, Břeclav.





Pro srovnání: V Americe vzrostl za posledních čtrnáct dní počet nákaz u dětí exponenciálně, o půl milionu případů. Od dětí se pak nákaza šíří mezi starší lidi:

Covid-19 infections among children have increased exponentially, with nearly 500,000 new cases in the past two weeks, the American Academy of Pediatrics says. CNN Medical Analyst @DrLeanaWen explains how to keep your kids safe at school. https://t.co/h0CpSheuZz