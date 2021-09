Tak co ruské volby?

21. 9. 2021 / Jan Čulík

"Tak co ruské volby?" ptal jsem se včera o půlnoci v autě svého ruského zetě, který mě vezl z letiště. Pokrčil rameny a vůbec o tom nechtěl zprvu ani mluvit. "Jedna moje kamarádka šla v Rusku o víkendu k volbám a zjistila, že už za ní někdo hlasoval a zfalšoval její podpis. Zavolala policii. Čekala na ní čtyři a půl hodiny. Přišli, neudělali nic a varovali ji, že jestliže si bude stěžovat, bude to pro ní 'ještě horší'."



"Ten systém je naprosto zkorumpovaný a je to podvod. Lidé jsou vyzýváni, aby se voleb účastnili a hlasovali proti Putinovi, jenže tím ten podvod jen legitimizují."

Zeptal jsem se: "Až Putin zemře, zkolabuje v Rusku tento systém, anebo se udrží při životě?"



Odpověď: "Nevím. Putin je u moci už dvacet let. V Rusku žije mnoho lidí, kteří nikdy nezažili nic jiného."



Zeť pokračoval: "Mně nevadí, když má někdo na Putina pozitivní názor, to je jeho právo. Velmi mi ale vadí, že je v Rusku spousta lidí, kteří dobře vědí, že je systém zkorumpovaný a podvodný, a přesto ty podvody a lži podporují."



Upozornil jsem zetě, že v České republice je to vlastně podobné, i když - zatím - to ještě není tak zlé, ale do Ruska to směřuje. V ČR je dluhovým otroctvím, exekucemi zotročeno deset procent obyvatelstva. Nikdo s tím nic nedělá, protože řada zločinců - parazitů tím vydělává velké peníze. Země je pašalíkem oligarchů, kteří vládnou všemu, prosazují své kriminální zájmy a médii, která vlastní, ohlupují obyvatelstvo, které jim to žere, Kdo není součástí oligarchické mafie, naděje se toho, že mu oligarchové firmu seberou, anebo ji připraví o zakázky. Kdokoliv, kdo má prosperující firmu v ČR, musí počítat s tím, že mu ji oligarcha ukradne.



Rozdíl oproti Rusku spočívá v tom, že opozice dosud není v ČR kriminalizována a na internetu si dosud můžete psát, co chcete, pokud vás ovšem oligarchové nežalují za údajnou pomluvu. Nikoho to ovšem nezajímá a lidi propadají nesmyslům a vyloženým lžím, které šíří populisté.

