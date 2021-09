Proč by Spojené státy měly nabídnout odkoupení francouzských ponorek

24. 9. 2021

čas čtení 3 minuty

USA by měly nabídnout, že ponorky určené pro Austrálii zakoupí pro Vietnam.

Spojené státy by odkoupením ponorek Srortfin Barracuda od Francie a jejich darováním Vietnamu dosáhly tří cílů, píše Tom Rogan.

Za prvé, Bidenova administrativa by napravila vztahy s nejstarším americkým spojencem. Za druhé, dodala by sílícímu bezpečnostnímu partnerovi nové účinné prostředky k čelení čínskému imperialismu. Za třetí, otestovala by závazek prezidenta Emmanuela Macrona vůči mezinárodní bezpečnosti v Jihočínském moři.

Francie ve svém hněvu kvůli zrušení kontraktu na dodávku ponorek Austrálii mísí oprávněný hněv (ztratila lukrativní kontrakt zajišťující tisíce pracovních míst) s pořádnou dávkou pokrytectví (vládou vlastněná firma Naval Group si zahrávala s termíny dodávky, odhady ceny a závazky ohledně výroby a zdrojů).

Přesto by zmíněné ponorky, pokud by byly postaveny pro Vietnam, sehrály pro USA a širší mezinárodní bezpečnost mimořádně velkou roli. Ponorky Shortfin Barracuda by byly velmi tiché a představovaly by vážnou hrozbu pro čínské vojenské námořnictvo.

Čína tvrdí, že Jihočínské moře a všechny jeho rybolovné a surovinové zdroje patří Pekingu. Těmito vodami prochází mezinárodní obchod s objemem přinejmenším 3,5 bilionu dolarů ročně. Militarizace kontroly nad Jihočínským mořem by Číně umožnilo vymáhat od regionálních států výpalné a postupně totéž uvalit i na mezinárodní mocnosti spoléhající na obchod v těchto vodách. Jedná se o vážnou hrozbu poválečnému mezinárodnímu řádu. Nelze připustit, aby Čína uspěla.

Takže i když USA správně konsolidují Austrálii novou bezpečnostní dohodou AUKUS, stejně tak by měly usilovat o silné vztahy s Francií. I když snaha Francie navázat silné ekonomické vztahy s Čínou podkopala Macronovu kredibilitu jako lídra zastávajícího demokratické hodnoty, dal nenápadně najevo podporu pro udržení mezinárodního statusu Jihočínského moře. Z americké perspektivy je jistě třeba dát přednost Macronovi před izolacionistickou a pročínskou Marine Le Penovou, která se zřejmě stane hlavním prezidentovým vyzyvatelem ve volbách v roce 2022.

Pokud se USA nebudou snažit Macronovi pomoci, riskuje, že skončí lapen mezi domácím protiamerickým populismem a čínskými investičními nabídkami. Si Ťin-pching není idiot. Vycítí, že teď je čas nabídnout Macronovi rozsáhlé nové investice výměnou za odmítnutí amerických nabídek ohledně Číny. Současně s tím Peking neústupně trvá na svých hrozbách vůči Austrálii. To je čínské sdělení americkým spojencům: Máte na vybranou mezi snadnou ekonomickou podporou a nepohodlným nátlakem.

Biden by měl nabídnout odkoupení několika ponorek Shortfin Barracuda - ale pouze za podmínky, že většina ponorek bude předána Vietnamu. (Další lze využít americkým námořnictvem pro výcvik a speciální operace.)

Čínu by taková dohoda naštvala, protože by v ní viděla dramatické posílení vietnamského námořnictva. Macron by čelil volbě: Přijmout ekonomickou podporu a postavit se za mezinárodní hodnoty, k nimž se tak často hlásí, nebo ukázat, že jeho rétorika stojí na hliněných nohou.

Tak či onak, Biden by měl nabídku předložit a pak dát na vědomí, jak se Macron rozhodl. V Jihočínském moři jde o hodně a situace to vyžaduje.

Podrobnosti v angličtině: ZDE

0