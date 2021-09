Proč jaderné ponorky pro Austrálii dávají perfektní smysl

24. 9. 2021

čas čtení 2 minuty

Jedině s ponorkami na jaderný pohon dokáže Austrálie účinně hlídkovat v Jihočínském moři.

Vyšla najevo zpráva, že Austrálie, Británie a Spojené státy založily novou alianci zvanou AUKUS. Mezi jiným pomůže aliance australskému námořnictvu postavit nejméně do konce 30. let osm útočných ponorek s jaderným pohonem. Ačkoliv lídři neuvedli žádná jména, iniciativa má pomoci čelit jisté velké, panovačné asijské zemi, která provozuje nejpočetnější námořnictvo na světě, napsal James Holmes.

Jaderné ponorky dávají pro Austrálii perfektní smysl, protože je umístěna právě na okraji Jihočínského moře. Konkurent musí působit v těchto vodách víceméně nepřetržitě, pokud chce mít nějakou naději na úspěch. Ale stejně jako všechny pacifické státy je Austrálie konfrontována s tyranií vzdálenosti. Její současná flotila dieselelektrických ponorek třídy Collins se může objevit v Jihočínském moři, ale nemůže zde dlouho hlídkovat, aniž by se musela vrátit domů kvůli palivu a zásobám.

Naproti tomu operace ponorky s jaderným pohonem jsou omezeny jen její kapacitou skladovat potraviny. Před několika lety tým washingtonského Center for Strategic and Budgetary Assessments odhadl, že jaderná ponorka operující z australských přístavů by mohla provádět sedmasedmdesátidenní hlídky v Jihočínském moři, zatímco konvenční ponorka jen jedenáctidenní. S šesti ponorkami třídy Collins by Austrálie těžko mohla rotovat plavidla dost rychle na to, aby jedno vždy bylo na scéně.

Navíc Australia Financial Review hlásí, že U.S. Navy může zatím začít operovat vlastní ponorky z australské základny Stirling.

Čím dřív, tím líp. Koneckonců, lídři dospěli k přesvědčení, že jistá asijská země by v příštích několika letech mohla zasáhnout proti Tchaj-wanu. Totéž může platit o Jihočínském moři nebo Východočínském moři.

Podrobnosti v angličtině: ZDE

