Ne megatunel, ale teratunel: Nenechme si rozkrást Cínovec III

25. 9. 2021 / Oldřich Maděra

čas čtení 7 minut



Navazuji na své předchozí články zde a zde a zde . Napsal jsem dopis na MPO, aby opravilo mou tabulku s obsahem kovů v kopci Cínovci. Včera jsem dostal odpověď, viz níže, kde si ministerstvo vyžádalo odechový čas. Podle mého názoru se odpověď nedozvíme dříve, než po volbách, což je však trochu pozdě. Co z toho tedy vyplývá? Prvním a nejdůležitějším výsledkem je samozřejmě katastrofální selhání ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (ANO). On rozhodl o přímé investici ze státního rozpočtu, jejíž jen první (???) část bude ve výši minimálně 52 miliard korun, viz zde a zde , bez toho, že by jasně věděl, jaké kovy, v jakých množstvích a v jaké jejich celkové hodnotě vlastně ten kopec Cínovec a přilehlé lokality obsahují. Daleko horší možností pak je, že to ani nechtěl vědět. Nedivím se, pokud jednotlivá ministerstva hospodaří jako MPO, tak že tato vláda rozházela zhruba bilion korun viz např. zde . Zejména mladí by si měli nyní uvědomit, že oni to jednou budou muset zaplatit a měli by na to tvrdě a pragmaticky zareagovat a zajistit si ten kopec na splátku toho astronomického dluhu.

Jako druhý důležitý výsledek vidím skutečnost, že ani ministr, ani jím řízené ministerstvo se žádným způsobem ani nepokusili vyvrátit mé tvrzení, o odhadnuté hodnotě kovů v ložisku Cínovec ve výši 151 triliónů korun. V této situaci nezbývá než použít staré dobré pravidlo, pocházející z latiny, že kdo mlčí, zdá se, že souhlasí. (QUI TACET, CONSENTIRE VIDETUR).

Pokusil jsem se najít na Internetu, jestli náhodou někdo tu práci za MPO již neudělal. Po chvíli hledání jsem našel odkaz na indickou firmu Mordor Intelligence . Ta se zabývá studiem trhů stovek průmyslových odvětví a mj. i trhů kovů. Zadal jsem tedy kov rubidium a vypadlo mi celkem zajímavé shrnutí z jejich studie o trhu rubidia. Požádal jsem společnost, aby mi zaslala cenu studie a její podrobnější vzorek. Cena studie přesahuje mé současné finanční možnosti. Omezím se tedy na to, že zde uvedu jen překlad citace jednoho velmi krátké textu z jednoho odstavce ze vzorku z této rozsáhlé studie:

(6.4.2 EUROPEAN METALS – VÝROBKY A SLUŽBY)

Europen Metals je firma zaregistrovaná v Austrálii a ve Velké Británii

Projekt Cínovec se nachází v Krušných horách, které jsou na pomezí mezi Českou republikou a Saskem v Německu

Cínovec je starý důl, který stále obsahuje značné zásoby cínu a lithia s velkým potenciálem dalších produktů, jako jsou wolfram, rubidium, skandium, niob, tantal a potaš

Firma se v současné době zabývá přípravou komerční těžby cínu a lithia, přičemž zvažuje a vynakládá i jisté úsilí na těžbu ostatních kovů v daném ložisku

Výrobky Popis Rubidium European Metals vlastní důl Cínovec, umístěný v Krušných Horách, které oddělují Českou republiku od státu Sasko v Něměcku. V současné době je firma zaměstnána přípravou těžby cínu a lithia v dole. Ten však obsahuje i zásoby rubidia společně s wolframem, skandiem, niobem, tantalem a potaší. Jestliže společnost nyní hledá cesty k těžbě i ostatních kovů, tak pravděpodobně zahájí v příštích letech i těžbu rubidia.







Zde máme tedy černé na bílém potvrzeno, že z pohledu této indické firmy, specializované mj. na studium trhu kovů a jejich těžbu, je logické, že EMH začne mimo těžby lithia a cínu i těžbu ostatních kovů v ložisku Cínovec, včetně rubidia. Celou studii je možné zakoupit zde .

Pak tedy nejprve Geomet, s.r.o., pak EMH, pak ČEZ, a.s., a nakonec MPO uvedly v omyl Českou republiku a její veřejnost, když tvrdili, že se bude těžit lithium asi za 2 triliony korun a při tom potichu připravovaly i těžbu ostatních kovů, zejména pak rubidia v celkové hodnotě vyšší než 151 triliónů korun. Není mým úkolem bádat nad tím, kdo koho a do jaké míry uvedl v omyl. Na to máme orgány činné v trestním řízení, kterým tímto dávám podnět k zahájení jejich činnosti.

Takže to nebude ani kilotunel (103 korun), ani megatunel (106 korun), ani gigatunel (109 korun) ale rovnou teratunel, kdy někdo se nám pokouší ukrást 151 triliónů korun (151 krát 1012 korun).

Platí tedy: Není to tedy projekt gigafaktory Cínovec, ale projekt teratunel Cínovec.

Jsa poučen z předchozích kauz privatizace průmyslu, privatizace dolů, privatizace xy, kdy v českých podmínkách, jinak velmi pozitivní slovo privatizace, změnilo svůj význam na krádež, by si měl český volič ohlídat, co se s tím kopcem Cínovcem, alias tiskárnou na peníze, bude dít dál. Je to již jedna z jeho posledních šancí, jak otočit kolo dějin ve svůj prospěch.

Myslím si, že by se voliči v nadcházejícíh volbách měli velmi tvrdě a nekompromisně zasadit o to, aby žádná z politických stran, které v této kauze udělaly rozhodující kroky, se minimálně do příštích voleb již neúčastnila nové vlády.

Jsou to následující politické strany: ODS (její ministr, Pavel Drobil, vydal souhlas s průzkumem ložiska obývákovou firmou Geomet, s.r.o. a fyzicky jí tak dal podle všeho i těžební práva), ČSSD (její ministr průmyslu, Jiří Havlíček, podepsal první memorandum, kde se stát zavazuje k ochraně investic) ANO (kde její ministr životního prostředí, Richard Brabec, nejprve potichu prodloužil povolení Geometu k průzkumu ložiska a dále pak její ministr průmyslu, Karel Havlíček, podepsal memorandum, kde se dává z toho kopce 51% ČEZu a 49% EMH (australské obývákové společnosti). Na stát (tj. na nás) nezbylo nic. Majetek v hodnotě 151 triliónů korun se rozplynul v kouři. Doporučená domácí četba je zde a zde .

Jako velmi rozumná se mi pak jeví nabídka Ivana Bartoše, že v Pirátostánu se krást nebude viz například zde . Dal bych mu šanci, aby dokázal, že mu to vydrží do příštích voleb. Napřed ho musíme ale zvolit a to alespoň tak, aby on sestavoval vládu a pokusil se s tím něco smysluplného udělat. Potřebujeme nového, mladého, ještě nezkaženého a vzdělaného premiéra, který nemá nic společného s žádnou z těch výše uvedených stran, které ten teratunel Cínovec připravovaly a podílely se na něm. Mnoho jiných alternativ není. Máme zde sice celou řadu jiných (mladých) pěkných tváří, ale ty mají tu vadu, že jsou stále příliš umazány blátem jejich stranických předchůdců. Ten očistný proces bude trvat v jejich případě ještě minimálně jedno volební období.





