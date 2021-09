Británie kolabuje kvůli nedostatku benzínu

25. 9. 2021

"Umi někdo z vás řídit kamion?" You won’t see a better front page this week. Ouch. pic.twitter.com/V4RBDnLSNv — John O’Brennan (@JohnOBrennan2) September 24, 2021 "Umi někdo z vás řídit kamion?" Sobotní Daily Mail: Je to panika u benzínových pump!

Saturday's Mail: "It's panic at the pumps" #BBCPapers #TomorrowsPapersToday https://t.co/7FuHsAa3Vz pic.twitter.com/StTP89CI1j — BBC News (UK) (@BBCNews) September 24, 2021 Fronta na benzín v jihoanglickém Brightonu

Asda Brighton Marina fuel queue pic.twitter.com/sDPJFMciVL — eddie mitchell (@brightonsnapper) September 24, 2021 Sobotní Timesy: Dopravní chaos se šíří:

Saturday's Times: "Transport chaos spreads" #BBCPapers #TomorrowsPapersToday https://t.co/7FuHsAa3Vz pic.twitter.com/Exl0ZOvKvo — BBC News (UK) (@BBCNews) September 24, 2021 Sobotní Timesy: Dopravní chaos se šíří: Vyšší ceny u benzínových pump. Vyšší ceny v obchodech. Vyšší ceny vytápění vašich domovů. Vyšší ceny domácích opravu. Vyšší daně. Žádná vláda za mého života nezpůsobila tak dramatický nárůst cen.

Johnsonova vláda se chystá udělat pozoruhodný pobrexitový obrat o 180 stupňů a znovu dovolit evropským řidičům kamionů vstup do země, který jim byl po brexitu zakázán. Velkou otázkou je, zda však nějací evropští kamionisté do Británie znovu přijdou.



V důsledku brexitu je v Británii katastrofální nedostatek řidičů kamionů, nemá kdo dovážet potraviny do supermarketů, vzniká nedostatek základních potravin a nyní i pohonných hmot na benzínových stanicích, protože není nikdo, kdo by do nich dovážel benzín, Některé benzínové stanice musely být pro nedostatek pohonných hmot uzavřeny a krizi prohloubila idiotská Johnsonova vláda, která apelovala na automobilisty, aby panicky nekupovali benzín, což samozřejmě mělo přesně opačný dopad a u benzínových pump se začaly tvořit obrovské fronty.







Je nyní zjevné, že si brexitem Británie zadělala obrovské ekonomické problémy a má nyní mezinárodně globální pověst blbce.



V Británii nyní chybí přibližně 100 000 řidičů kamionů a jejich nedostatek způsobil vážné potíže potravinářskému sektoru a dalším sektorům ekonomiky. Britské maloobchodní konsortium v pátek varovalo, že budou zřejmě v Británii "zrušeny Vánoce", protože nebude k dispozici zboží, které lidé kupují na Vánoce.





Ideologičtí brexitérští šílenci v Johnsonově vládě předstírají, že žádné problémy nejsou a že nebyly způsobeny brexitem. Dlouhé týdny ignorovali varování podnikatelských firem a odmítali zrušit zákaz pracovních víz pro Evropany. Fundamentalistická brexitérská ministryně vnitra Priti Patel stála v čele odmítání povolit Evropanům vstup do Británie: prý kdyby se to dovolilo řidičům kamionů, žádali by o vstup pro Evropany do Británie i všechny ostatní hospodářské sektory. Britští podnikatelé podle Johnsonovy vlády mají prý přesvědčovat Brity, aby dělali práci, kterou do brexitu vykonávaly statisíce pracovníků z Evropské unie, kteří mezitím odešli. Tzv. konzervativní Johnsonova vláda dávno opustila pravicové principy podpory ekonomiky a volného trhu. Boris Johnson proslul svým výrokem "Fuck business" ("Ať jdou podnikatelé do prdele!")







PS. Jeden český podnikatel upozornil na Twitteru, že jeho zboží, dopravené do jednoho z britských přístavů, nemohlo být vyloženo, protože nejsou pracovníci, kteří by je vyložili, a nejsou kamiony, které by je odvezli firmám, které si zboží objednali. Upozornil na to, jak šílená je snaha Tomia Okamury dosáhnout odchodu České republiky z Evropské unie...



