Proč kolem sebe nemáme před volbemi milionkrát zopakované jednoduché pravdy?

- že Babiš totálně projel pandemii a ukázal se jako naprosto neschopný krizový manažer





- že kvůli němu umřelo o několik tisíc lidí víc, než muselo





- že u nás byly děti bez školy nejdéle v Evropě





- že nás pandemicky zadlužil mnohem víc než ostatní premiéři a že ty peníze ve velké míře prošustroval





- že kvůli němu možná přijdeme o miliardy eur z EU, protože tu je důvodné podezření, že by velkou část z nich ukradl





- že stát už funguje jako jeho mafiánská struktura, která efektivně brání vyšetřování Bečvy a Čapáku, včetně komických vložek typu "vzorky u Dezy se neodebraly a ty, co odebraly rybáři, vyšetřovatelé ztratili", které by člověk čekal spíš v Tádžikistánu.





- že je to prostě devadesátkový hochštapler, co přišel k majetku skrz podvody a vydírání za oposmlouvy, jejímž je posledním výhonkem, takže jestli si někdo někdy myslel, že on nás zbaví korupce, tak je blázen





- že mu tam pořád běhá Faltýnek, i když všichni vědí, co je to zač, takže na Babiše musí vědět opravdu zlé věci





- atd.





Opozice, začněte to, prosím, křičet nahlas aspoň teď. Lidi zapomínají, když jim hážete před oči nesmysly o zmrzlinách a gay manželstvích.