Tisková zpráva:

Koho volit v zájmu ochrany zvířat? Projekt Volím pro zvířata už zná postoje politických stran

1. 10. 2021

Společný předvolební projekt čtyř předních organizací na ochranu zvířat v České republice vrcholí. Organizace na svých sociálních sítích oznámily, že už znají postoje politických stran ke dvanácti reformním návrhům, které společně připravily. Lidé si teď na webových stránkách projektu mohou otestovat, jaká strana je jim v otázce ochrany zvířat nejblíže.

Čtyři organizace na ochranu zvířat působící v České republice (Compassion in World Farming, NESEHNUTÍ, OBRAZ – Obránci zvířat a Svoboda zvířat) chtějí před volbami ulehčit voličům rozhodování. Na www.volimprozvirata.cz si totiž mohou zkusit, jak se shodnou s jednotlivými stranami v názoru na dvanáct reformních návrhů, které by mohly v dalším volebním období posílit ochranu zvířat u nás. Kromě postoje stran k jednotlivým návrhům web obsahuje také hodnocení stran z pohledu jejich dosavadní práce pro ochranu zvířat a prostor vyjádřit se dostali i jednotliví kandidáti.

„Češi stále více dokazují, jak moc pro ně ochrana zvířat znamená. Podle průzkumu agentury ppm factum si 91 % Čechů myslí, že si ochrana zvířat zaslouží pozornost státu a politiků. Postoj stran k ochraně zvířat je jedním z důležitých ukazatelů pro voliče a my jim chceme dát možnost zjistit, která ze stran jim v přístupu k dosažitelným pozitivním změnám bude nejlépe sedět. Většina stran ukázala, že nechce brát ochranu zvířat na lehkou váhu a dotazník vyplnila,“ říká předseda spolku OBRAZ – Obránci zvířat Marek Voršilka.

S dotazníkem byly osloveny strany, které alespoň v jednom z průzkumů uskutečněných od letošního května překročily pětiprocentní hranici pro vstup do Sněmovny. Z těchto uskupení dotazník vyplnila koalice Pirátů a STAN, ANO, SPD a KSČM, naopak zcela ignorovat ochranu zvířat se rozhodli v ČSSD a hnutí Přísaha. Koalice SPOLU vydala jen obecné prohlášení a ke konkrétním návrhům se odmítla vyjádřit.

Všechny strany, které poskytly své odpovědi, se shodují na tom, že spolky na ochranu zvířat by měly být zapojeny do správních řízení a že by živočišné potraviny měly být označovány podle způsobu chovu. Naopak jednotný názor nepanuje třeba v otázce ukončení klecových chovů hospodářských zvířat nebo na ukončení přepravy hospodářských zvířat z ČR do zemí mimo EU.

Projekt Volím pro zvířata odstartoval v polovině srpna za mohutné podpory celebrit a influencerů. Zpěvák Ben Cristovao společně s autorkou knih o ekologii a zdravém životním stylu Dewii ve videu vyzývali, aby lidé projekt podpořili.

Podle Bena se životy zvířat u voleb ovlivnit rozhodně dají: „Myslím si, že zákony obecně jsou ta nejcennější páka na lidi, aby se reálně začalo dělat něco jinak. Je to primárně o tom, aby voliči vytvářeli tlak na poslance, kterým věří,“ myslí si zpěvák.

Projekt podpořily i další známé osobnosti jako zpěvačka a rapperka Sharlota, neteř Jaromíra Jágra a bloggerka Pavlína Jágrová, modelka Jitka Nováčková, herec Václav Neužil nebo moderátorka Katka Říhová. Všichni svým fanouškům doporučují, aby letos volili pro zvířata.

