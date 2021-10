Prodám motýle, řeky, lidi…. Zn. Po volbách

4. 10. 2021 / Milan Čech

čas čtení 21 minut

Často se strašíme tím, jak by to mohlo hypoteticky časem u nás vypadat, že si ani neuvědomíme, jak v něčem ještě horším už pravděpodobně dávno žijeme. Nevědomost je sladká komodita. Nejspíš už nejsme zemí, státem s klasickým demokratickým rozdělením moci, ale jsme kontinuelně přebíranou korporátní oligarchií jednoho člověka. Ten se sice ještě dělí s těmi, co mají sílu kolem sebe kopat, pokud by se na ně zapomnělo (v holdingu nekonkurujicich oblastech), tedy např. s dalšími oligarchy nebo s hradní mafií, která se z taktických důvodů dokonce ještě ponechává v přesvědčení o tom, jak neuvěřitelně mocnou silou je, ale skutečný vládce už je jen jeden. Neříkejme mu tedy pro tentokrát názvy funkcí, jejichž význam už dávno neplní, ale termínem, který vystihuje to, čím je ve vztahu k ČR skutečně. Říkejme mu Majitel.





Jenom na okraj k tomu hradu …

Ten povznášející pocit, co dělá z atrapy prezidenta velkého státníka, po kterém zbude kanál (kanál po něm jistě zbude, jen ne ten s vodou), z vlekaře-tuneláře a ruského veksláka hybatele Česka, ten na Hradě zbožňují jako máloco jiného. Nic nedělá ubohého amorálního člověka co někde uvnitř vždycky o své ubohosti ví, tak primitivně opojně šťastným, jako uznání druhých, že není tou parazitickou veksláckou opovrhovanou lůzou, ale mocným a obávaným mužem. Proč jim nedopřát pocit o uznávání jejich síly celou zemí? Ať si myslí, že jsou spoluvládci všeho, ať si i ten poslední vždycky otloukaný bolševický úředníček z Bohnic pak připadá jako Bůh nebo minimálně boží hlasatel, a místo své práce věnuje čas obrácení národa na svou zvrhlou falešnou pseudovíru, kterou se sám řídí nejméně ze všech… Nic to nestojí a myslící národ se má v této temné době alespoň čím bavit a nesoustředí se na skutečného Majitele.. Něco se jim z nějakých kšeftíků vždycky nechá ukápnout a ten veřejností uznávaný pocit jejich zákulisní moci je pro ně mocensky a ekonomicky přínosný i sám o sobě, a tak ať si jedou klidně svoje kšefty s tím spojené, pokud nám (holdingu) nebudou křížit cestu. Tak jako papírky (peníze) mají cenu víry v ně, v jejich “skutečnou” hodnotu, tak primitivní veksláci mají svou cenu na veksláckém trhu, pokud jim ostatní věří jejich moc a schopnost něco obstarat. Kdo si na Hradě hraje, nezlobí, to platí už od dětských hradů na pískovišti, a skutečný Majitel se svojí bezpečnostní divizí a svazkem na každého tohle ví. Navíc tu pořád ještě trochu je ta otravná byť znásilněná demokracie a její mechanismy brzdící ještě rychlejší rozlet holdingu, a tak se polomrtvý ješitný panák s ústavní mocí občas hodí oživit, hrát se na něj dá snadno (dokonce i azbukou!), narcističní ješitové jsou předvídatelní a jeho vekslácká skvadra počítat umí a ví, kde je v téhle zemi moc, s kterou se nezahrává, a odkud může naopak i nejvíc kápnout. Náš již osamělý Majitel na špici (po neplánovaném odchodu jiného prodavače České republiky Číně a Rusku) má smysl pro to, dát sobě potřebným lidem to, co chtějí, pokud přínosy z tohoto jsou vyšší než problémy plynoucí ze stejné věci. Pak je sice všechny jednou bez mrknutí oka zmuchlá a zahodí, ale to sama sebou opilá banda na Hradě ještě neví a užívá si mejdan, který je na vrcholu, a jim se zdá, že nikdy neskončí.

ale zpět k vládci a Majiteli:

Kdo už naopak ví, že jejich mejdan skončil, jsou ti dole, ti, co už měli s Majitelem svou osobní zkušenost, pochopili že si s ním nejsou rovni a nemají zastání u běžných v demokracii funkčních složek, tedy u inspekce, policie, soudů atd., jako např. němé ryby nebo ti podivní ekoteroristé, pro které má tahle země a její příroda cenu jinou než číselnou. Ti, co chápou, že ty papírky nejsou ničím proti přírodnímu systému, jehož jsme součástí a jehož destabilizace parazitickými psychopaty nás patrně brzy zničí všechny, jako tu otrávenou řeku.

Nepochopili nové holdingové uspořádání a jeho princip, tedy že to, co má pro někoho cenu, s tím se dá a bude kšeftovat. Všechno můžete prodat a nebo vylepšit svou bilanci tím, že nezaplatíte za to, co jste druhým, v honbě za svým bezohledným ziskem, zničili. A kšeftovat se s tím dá, i když formálně to není vaše, a dokonce i většina lidí se ještě domnívá, že je to jejich společné, národní, státní. Stačí, že to skutečně ovládáte, ať už je to stát, země a její vody nebo svěřenecké fondy. Majitel dál nechává i tyhle lidi snít ty dávno překonané sny, tentokrát sny o státním a společném, proč by ne. Důležité je, že když udělá průšvih a zničí to, co naivové považují za společné, tak mu nic nehrozí a žádné škody neplatí a ještě za něj všechno zamaskuje státní aparát, který si lidé platí ze svých peněz (daní) na přesně opačný účel - obranu před ekologickými škůdci. Rozhovor s profesorem Hruškou: Bečvu nemohl otrávit zdroj z Rožnova Geniální. Ať si lidi klidně myslí, že tahle země a její řeky jsou ještě jejich! Tahle představa holdingový chleba nežere, naopak kdyby věděli, že tahle země už jejich není, zbytečně by “vystrájali” a ten klid na práci, co potřebujeme pro kompletní převzetí země Majitelem po maďarském nebo polském vzoru, by byl ten tam.

Ale co je nějaká blbá marginální řeka? Přeci s touhle mocí nebudeme jen maskovat průšvihy? Co takhle zkusit i něco obrovského, státního (ve skutečnosti dávno holdingového) prodat nebo bartrem vyměnit? https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/frank-bold-ministr-brabec-se-chysta-prodat-ceskou-krajinu-Polsku Třeba celý kus území a pár tamních blbců a jejich budoucnost někde na čehůnskom pohraničnom severe. Blbců, co křičí, že k životu potřebují třeba vodu a možná i tuší, že brzy bude nezničená úrodná zem s vláhou tou nejcennější komoditou? (apropos, když nemají vodu, proč nepoužívají víno nebo koňak, vyrábíme ho ve Francii v holdingu snad málo?) A prodáme ty blbce klidně i cizákům, kterými jinak národ strašíme, pokud cizáci mají něco, co holding potřebuje. A to si pište, že potřebuje. Majitel má totiž problém, velký problém, a ví o něm. Evropa má Majitele už dost a on ví, že si s ní sám neporadí. Rozpad a spory ve V4 jsou pro něj nyní proto nemyslitelné (krom krátkého divadelního představení v předvolební kampani), potřebuje spojence; a že to jsou největší grázlové ve třídě s dvojkou z chování a zálibou v ukazování zoofilního porna https://www.novinky.cz/zahranicni/clanek/polsti-ministri-na-tiskovce-ukazovali-zoofilni-porno-tvrdili-ze-ho-nasli-u-migrantu-v-mobilu-40373521

všude, kam přijdou, kterým hrozí vyhazov ze školy, je jedno. Jednoho diktátora a Putinova rozvraceče sem pozveme na předvolební pomoc u našich nerozhodnutých konspiračních xenofobů a rasistů, ať si tu dá místo guláše a perkeltu taky jednou pořádnou svíčkovou, ze svíček zapálených za smrt demokracie. Také tím ukážeme, že od teď se Majitel a jeho majetek (my) chystá patřit do tohoho nemocného, zvrhlého klubu (což si bohužel přeje např. i část ODS, viď Sašo?). Definitivní přihlášku mezi třídní grázly Majitel vyplnil svým nedávným prohlášením o tom že chce zrušit Evropský parlament, prohlášení jak napsané v Kremlu. Zapomněl asi chudák že je jen majitelem ČR, ne celé Evropy.

https://www.denik.cz/cesko-a-eu/eu-babis-parlament-evropsky-parlament-politika.html

Toho druhého třídního sígra necháme zničit kus vlastního státu pro uhlí, které do doby provozování onoho dolu spoluzničí celou planetu, jen když příště budou s námi na populistických, oligarchických a nedemokratických barikádách zas oddaně mlátit ty slušné spolužáky, co jen chtějí, abychom se chovali slušně rovněž. Když nás grázlíků bude dost a budeme si vzájemně krýt záda, nic nám nehrozí. Ty slušné poseroutky, co chtějí pořád někde hledat nějaké koncenzy a v lidech to dobré a pečovat o přírodu, si namažeme na chleba, obzvlášť když se obávají dalšího oslabení naší třídy (ostatní třídy na škole jsou totiž ještě horší, a tak potřebujeme být silní) a problémů z odchodu dalších spolužáků, jako byl kdysi jistý Godot Brit, co zešílel a odešel dobrovolně na samotku do polepšovny, kde zjistil, že dělání frajera v naší třídě bylo to, co dávalo jeho životu smysl a funkčnost.

To, že si Majitelovi marketéři zrovna teď vymysleli heslo o boji za naše lidi DO ROZTRHÁNÍ TĚLA, je takový nadpozemský synchronistický humor (Mára je fakt bůh a nebojí se žádné absurdity :-) ), když víte, že ty tupce, co vám své hlasy stejně hodí, prodáváte zároveň v přímém přenosu fosilním grázlům, co mají nejhorší vzduch v unii, nejzaostalejší energetiku, nejbrutálněji potlačují opozici a mají u toho plnou pusu Boha a jeho díla, je to k popukání. Ale holt jsou pro holding potřeba, a kšeft je kšeft a “naši lidi” musí jít stranou protože my diktátoři kašleme na svý lidi do roztrhání těla všude úplně stejně, zatímco spolu se stejně vždycky nakonec dohodneme. Než naše “odvěké a věčné přátelství” psychopatů skončí a tyhle naše pakty typu Molotov - Ribbentrop jsou náhle zapomenuty.

Necháme zničit kus vlastní země a lidi v ní, protože pro holding je nyní cennější mít kumpány do boje. Nechat si zničit území proto, aby onen ničitel mohl ještě ke všemu ničit planetu, která přesně na tenhle druh ničení právě umírá, rozhodně není v zájmu téhle země a nikoho normálního v ní, a tak uděláme kamuflážní, slabou a nevýhodnou, nic neřešící smlouvu a po “boji” za národ se nakonec s těmi ničiteli našeho území dohodneme. Tedy až si pološílení Poláci z PiSu žijící ve svém vlastnim pomateném národoveckém světě Tomasz Oryński | autor uvědomí, že ještě víc než tu pro nás potupně nevýhodnou smlouvu, naprosto neošetřující důsledky devastace české krajiny, teď nemohou dostat, protože máme před volbami, které je třeba vyhrát, jinak je z tohoto i jiných kšeftů ztraceno vše. Prodávání vlastní země se totiž dvakrát nenosí ani u lobotomické české populace. A tak si musíme dát teď chvíli pauzu. Je to s těmi PiSáky sice těžké, protože chtějí tu pro ně nesmírně jednostranně výhodnou smlouvu ještě vylepšit, jako každý psychopat, co chce pořád víc a víc, ale po volbách, kdy na naší straně tohle herecké představení na národní zájem skončí, dostanou od Majitele, pokud zvítězí, to co chtějí. Že jim nedochází, jak už dávno vlastně vyhráli, je záhadou. Ale co chtít po bláznech, co převzali ruské vidění o tom, že se celý svět spiknul proti nim a tak jediná reakce co znají je celý svět neustále mlátit palicí po hlavě. Zároveň v té své hlavince, které modlení pomohlo k rozumu obdobně jako našemu hradnímu kazateli z Haló Novin, doufají, že svět přesvědčí o té své “pravdě” falešným pornem na tiskovce. Na druhou stranu je evidentní, že i Poláci využívají tento spor na své další národovecké divadelní představení pro své domácí publikum, čímž nahrazují reálně prospěšné vedení země, kterého se jaksi nedostává, země, kterou neférově ovládají. Jistý Němec taky kdysi obdobně poštvával svůj národ proti jinému, co jim také všechno kazil, a cedule, že do té a té hospody nesmí, tam byly ještě daleko častější, než jsou dnes pro Čechy v Polsku, ale holt každý začátek je těžký. Snad by PiS mohla navázat na anexi Těšínska? https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/cechy-neobsluhujeme-pise-se-na-dverich-hospody-u-dolu-turow/r~5d86111e1e1811ec98380cc47ab5f122/

V tomhle zvráceném světě je všechno naopak. Majitel lidi klidně prodá, stačí přece, když jeho markeťáci budou neustále do kola všem podsouvat, že se za ně naopak pere (třeba jako minule, lithium, tisíce miliard!! Kde že jsou, když by se teď po Covidu hodily?), to těm připravujícím se na kariéru Majitelova šťastného nevědomého otroka v oligarchii stačí a téhle prolhané iluzi opět uvěří.

No prostě makáme za ty naše lidi, ne jako ta neschopná nefunkční EU, ve které musíme hlídat naše národní zájmy. Akorát že vůbec. Odstřihneme v otázce Turowa Evropu, která se skutečně prala za naše lidi a uspěla a její obří pokuta by fungovala a České území by před Polskou devastací ochránila. Vyšachujeme touhle dohodou mezi Majitelem a Polskem tohoto nejúspěšnějšího bojovníka za zájmy našich občanů - Evropu, a to její vítězství vymažeme, aby naši občané nebyli chráněni a holding je mohl prodat. Evropa nesmí stát diktátorům a jejich kšeftům s vlastními lidmi v cestě: Schovávání diktátorů za “národní zájmy” musí pokračovat. Ještě by ty lidi nakonec začali mít Evropu rádi, a populistické pseudo-národovectví by přestalo fungovat. A jak bychom jim vymývali mozky pak? Pokladna je prázdná a koblihy každý den nechutnají. (Pro tohle všechno polská vládní mediální mašinerie útočí i v tomto česko-polském sporu nelogicky daleko více na EU než na ČR)

A ten holdingový chlápek, chemik - pseudoochránce přírody, ne náhodou držitel holdingové průkazky č. 2 (rozuměj Pohunek v oddanosti č.1), co vyřešil tak geniálně tu otrávenou řeku, ať uzavře i tenhle kšeftík, když už veřejnost Majitele do “boje” kolem Turowa kdysi dohnala. Přetváření a hraní divadla mu jde jako kdyby polovinu svého času trávil na DAMU. Jen je třeba se ještě chvíli před kamerami kroutit a hrát si na vyjednávání. Ať blbci, kterých hlas je zatím ještě občas potřeba, skočí na to, jak jsme za ně bojovali (i když reálně jsme ničeho nedosáhli a budeme mít tak maximálně jen podepsaný papír od partičky, co si s dodržováním čehokoliv hlavu neláme a má si tedy jen zas čím utřít víte co). Po volbách bude přeci hlavním úkolem postavit kolem holdingu a Majitele obrannou zeď před EU, byť z podobně zkorumpovaných a nedůvěryhodných mocipánů. Je sice jasné, že žádná stavební opatření u onoho dolu nezastaví budoucí nežitelnost na tomhle pohraničním území a věčná závislost na dodávkách vody a další obří problémy, spolu s poklesem cen nemovitostí atd. není nic, co by si lidé ve své vlastní zemi vybrali, ale měli holt smůlu, že byli zrovna v místě které ani Majitele nezajímá, ale v situaci, kterou Majitel a jeho chemici dokáží zobchodovat.

Říká se, že nemáte dávat lidem ryby, ale naučit je ryby chytat. Tahle skvělá smlouva jde opačným směrem a dělá z lidí vazaly. Místo vody ve vlastní studni nebo potocích kolem vás vám dá doživotní vodovod a závislost, což je ostatně další win-win pro oligarchy, kteří komodity a jejich kohoutky vždy chtějí pod svou moc. Pro běžného člověka je to jako nechat si rozmlátit skleník za slib, že vám bohatý, vlivný a všemocný soused, co ho chce rozmlátit, bude pravidelně dávat rajčata z toho svého. Budete mu věřit? Co asi udělá v první krizi, když rajčat bude málo? Budete věřit zemi, o které víte, že nedodržuje vůbec nic a ničí vlastní soudní systém, aby moc jeho oligarchie nebyla ničím omezována? Pokud jste ale dokonce nezávislý člověk, co věří, že globální svět má problémy a směr k větší lokálnosti a samostatnosti, nezávislý na dálkových dodávkách komodit jako je voda, je tím, kam chcete směřovat, je dohoda s Polskem o vás bez vás obdobou toho, když vás Majitel odsoudí k únosu vaší milované manželky za permanentku do bordelu s týdenní frekvencí vstupu (ok, možná i s pornem od Poláků jako bonusem). Není důležité, co proklamují holdingoví marketéři, důležité je, co holding a Majitel v reálu dělá.

Skutečnost je v tomhle převráceném světě totiž často úplně opačná než proklamace. Stejně jako u jiných populistů typu SPD, co se identicky zaklínají národním, aby mohli sloužit především ruským zájmům a destabilizovali vlastní zemi a západní civilizaci, což tu jistě ve skutečném národním zájmu není, pokud nejste příznivcem návratu k suchým záchodům, střílení novinářů a zábavných otrav opozičníků na pokračování.

No máte to mít, vy tam na severu, když umíral kluk https://cnn.iprima.cz/kauza-becvy-nezna-konce-vedouci-provozu-cisticky-podle-vseho-spachal-sebevrazdu-14557 co patrně neunesl zaklekávání na sebe a na firmu, která otravu řeky způsobit nemohla (ale někdo moc chtěl, aby ji do toho uvrtali), mlčeli jste ve svém výběžku na druhé straně téhle pološílené země, měli jste prý svoje vlastní problémy. Když teď skučíte vy a divíte se, že tahle i vaše země nepovstane, když vy a vaše domovy jste prodávání holdingem jako ovce na porážku, mlčíme my. Ale nebojte se. Až budeme skučet, při dalším budování tohohle nového druhu “státního” zřízení, my všichni, všechno tohle, u čeho jsme mlčeli, se i nám vrátí i s úroky.

Takže teď hlavně běžte volit a hlasujte pro Majitele. Nekažte mu to hlasováním pro někoho, kdo by zpřetrhal tyhle nezdravé vazby v poslední možné chvíli, vazby co ukončují demokracii zde (a dělají z nás postupně Orbánovu a Kaczynského vymývárnu mozků). (Už jen zablokováním téhle šílené trajektorie by vzniklo víc pozitivního, než si dokážeme představit.) Třeba za to hlasování dostanete místo koblihy kus lana. Koblihu byste sežrali hned a zapomněli, ale to lano, to budete nakonec potřebovat, pokud si tedy své předurčené místo otroka v oligarchii nedokážete zamilovat tak, jako někdo ruské lejno, které mu xenofobní vlastenec z cestovky pro cizácké plyšáky kálí na hlavu.

Rveme se totiž za vás do roztrhání těla vy tupé hlavy, hoďte ten hlas nám. Naši marketéři Vám už vysvětlí, že dohoda s Poláky na zničení další části téhle země je náš skvělý úspěch a důkaz našeho boje za národní zájem. I ten Covid byl vlastně úspěch, desítky tisíc mrtvých už totiž další degeneraci téhle země neuvidí. A tenhle úspěch by snad měla uznat i opozice, která tohle všechno vidí a chápe, že by to raději neviděla také.

A vy, co to ještě neumíte a nepochopili jste, držte pusy a krok nebo příště prodám vás! Že to neudělám? LOL, prodal jsem i svého vlastního syna do blázince, vy naivové bez představivosti.

Chceme žít v systému oligarchů z V4 anebo v Evropě? O tom se rozhoduje právě teď. Zvláštní a potupné, že po 40 letech v bolševické nespravedlivé oligarchii je tahle otázka vůbec na stole.

Nehrajme si s ČR, v Británii si také jen hráli s populistickými “zlepšováky” a nyní vidí, jaké to může mít důsledky. Důsledky antisystémového paktu V4, spolu s destabilizací EU, mohou vést k ještě k daleko brutálnější proměně naší země a daleko větším problémům než k těm, co sledujeme, a budeme čím dál více sledovat, v Británii.

