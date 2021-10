Energie, energie z tebe blbě mi je...

6. 10. 2021 / Beno Trávníček

čas čtení 4 minuty

Tak důvtipný jsem taky. Rostlým dřevem si doma přitápíme už asi ¼ století, abychom to všechno „ekonomicky“ nějak dali. Pamatuji i na jedno z několika moudrých úsloví mého dědy: „Dřevo? To je opravdu pěkný topení, ale blbá práce.“ Svatá pravda - tedy pokud si dřevo alespoň z podstatné části děláme sami. Nakonec si, když zestárl, raději pořídil akumulačky. Mám tedy docela dobře zmáknutou energetiku obyčejného člověka, který nemá na tepelné čerpadlo, ostrovní fotovoltaiku ani na vodní kolektory, které by navíc nejspíš jeho střecha ani neunesla.

Přesto nejsem zaujatý proti novým moudrým a nepochybně užitečným technologiím. Nedávno jsme dodělali jednoduchý dřevěný přístřešek, a tak jsem si řekl, že ho osadím nějakým jednoduchým solárním osvětlením za maximálně pár tisícovek - nemusím tam přece táhnout silovou elektřinu, budu ekologický... začal jsem shánět jednoduchý setík - malý solár, malá aku, kus drátu, pár bodových letek, vypínač. Kdyby to umělo i pomalu nabít elektrokoloběžku či elektrokolo = bonus. Zkrátka cca něco jako solární pohon měření rychlosti u silnice...

I vyrazil jsem v našem městečku po elektrách a elektroslužbách v domnění, že rychle někde něco koupím, odpoledne namontuju a večer svítím. Jaké bylo mé rozčarování, když jsem zjistil, že prodejny se dělí pouze na dva druhy. V těch prvních mi stroze řekli: „Nemáme, nevedeme, nezájem.“ Ve zbytku na mne koukali jako na mimoplanetárního vetřelce ve Dnu nezávislosti.

Uvědomil jsem si při tom běhání, jakými schizofreniky to tu vlastně všichni jsme. Posloucháme hlavy rádoby moudré, co by býti mělo, ale už nikdo nezařídí, aby to tak bylo doopravdy. Já nechci nakupovat složitější věci po internetu, chci si je prohlédnout v kamenném obchodě, vybrat si, vyzkoušet funkčnost konkrétního kusu, pak je teprve případně koupit.

Nevím, zda jde o neschopnost obchodníků nebo výrobců nebo dovozců nebo všech dohromady. Pokud by nebylo co dovážet – zbývá opět stejně dobré řešení, které jsem navrhoval i u cenou lidových aut, tedy vybudování státního podniku za účelem výroby strategického resp. společensky významného zboží. Velké téma pro naši příští vládu po volbách. Tedy, pokud si to dokáže vůbec připustit. I obyčejní a relativně chudí lidé mohou velmi pomoci v oblasti hospodaření s energií, ale je třeba, aby jim stát šel viditelně vstříc. Následné státní dotace po předchozí vlastní investici, která čítá minimálně stovky tisíc korun opravdu nejsou pro každého!

Douška na závěr:

Pokud stát chce díky rozumnému nakládání všech zúčastněných s energiemi zlepšovat naše společné životní prostředí (a snad není dilema, zda by to chtít měl), pak by měl zajistit, aby se relativně čisté energie (zejm. zemní plyn) zdražovaly (pokud už vůbec) občanům jen velmi zvolna a aby o to více zaplatily korporace. Ty si totiž nedovolí ulevit si a topit tím, co kde najdou (například odpadem), což se u běžných občanů může stát a náprava je v takovém případě velmi, velmi složitá. Sociální hledisko netřeba komentovat. A současně a opět - bylo by společensky velmi praktické, aby dodávky základních energií a sítě, kterými se energie či její nosiče přepravují byly výhradně v rukou státu.