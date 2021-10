Koronavirus: Francouzská studie více než 22 milionů lidí zjistila, že vakcíny omezují vážný průběh covidu z 90 procent

12. 10. 2021

Tato největší studie svého druhu také zjistila, že vakcíny chrání před nejhoršími důsledky varianty delta



Očkování snižuje riziko úmrtí či hospitalizace na covid-19 o 90 procent, zjistila francouzská studie 22,6 milionů lidí starších 50 let. Očkování snižuje riziko úmrtí či hospitalizace na covid-19 o 90 procent, zjistila francouzská studie 22,6 milionů lidí starších 50 let.





Výzkum, zveřejněný v pondělí, také zjistil, že vakcíny chrání před nejhoršími dopady nejrozšířenější varianty viru, varianty delta.



"To znamená, že ti, kdo jsou očkovaní, mají devětkrát menší riziko hospitalizace a úmrtí než ti, kteří očkovaní nejsou," uvedl epidemiolog Mahmud Zureik, vedoucí tohoto výzkumu.



Vědci zkoumali 11,3 milionu očkovaných osob starších 50 let se stejným počtem neočkovaných osob z téže věkové skupiny, a to od 27. prosince 2020, kdy se ve Francii začalo očkovat, do 20. července letošního roku.



Zjistili, že čtrnáct dní po druhém očkování pokleslo riziko hospitalizace o 90 procent a obdobně poklesl počet úmrtí. Podobná zjištění byla předtím publikována v Izraeli, v Británii a v USA.



Účinnost vakcín proti nejvážnějším příznakům koronaviru během pěti měsíců studie nepoklesla, uvedli vědci. Výsledky byly stejné, ať šlo o vakcínu Pfizer/BioNTech, Moderna nebo Oxford/AstraZeneca.



