Piráti by měli jít do opozice

12. 10. 2021 / Boris Cvek

Foto: Podvodná Babišova předvolební propaganda proti pirátům

Daniel Kroupa včera mluvil celkem rozumně v pořadu paní Tachecí na ČRo Plus. V jedné věci mne však dost rozladil. Použil klasický argument sociální demokracie z posledních osmi let: nebudeme přece v opozici, kde by naše identita ve změti opozičních stran zanikla – budeme raději ve vládě, kde na nás bude dobře vidět. Kroupa to použil trochu jinak: co si piráti počnou v opozici mezi SPD a Ano? Prý ve vládě jim bude lépe.

No, právě s SPD i Ano by pirátská opozice mohla krásně kontrastovat a ukázat moderní liberální a levicový pohled na politiku (levicový v kontrastu s SPD a Ano, jinak je jasné, že od západní levice jsou piráti vpravo). Neumím si představit lepší pozici pro budování pirátské identity v kontrastu se zbytkem politického spektra. A to právě i vůči vládě.

Naopak v pravicové vládě pod vedením ODS by na tom piráti byli ještě daleko hůře než ČSSD ve vládě Babišově. ČSSD byla v Babišově vládě jedinou koaliční stranou a mohla se snažit zviditelňovat, vláda na jejích poslancích závisela. Nemohla mít většinu bez ČSSD. Piráti budou v pravicové vládě naopak jen jako slepé střevo, pro forma. Jejich poslanci nebudou pro většinové fungování vlády vůbec zásadní.

Nebudou mít žádnou reálnou páku na vládu. A pokud v ní budou jen kvůli přátelským vazbám ke STANu, nebude už mezi nimi a STAN žádný rozdíl. Přitom piráti by měli být daleko nejvíce výraznou a odlišnou stranou v rámci celé koalice. STAN, lidovci, TOP09 jsou ve velké míře vzájemně zaměnitelné strany. Piráti by měli být něco úplně jiného. O kontrastu mezi piráty a ODS ani nemluvě.

