Visegrád

14. 10. 2021 / Petr Haraším

čas čtení 9 minut

Dlíme ve Spolku zoufalých, který se všemožně, vyzbrojen soudružským nadšením, snaží o návrat zpět do katastrofy východních tradičních móresů. Nelíbí se, tak tady máš flákanec pendrekem a mlč! Dobrovolně s velkým nadšením. Z většinového zbytku zlé EU na nás koukají jako na personifikaci selské hlouposti. Možná si říkají, bojovali (no dejme tomu, že bojovali) a dostali se (byli vykopnuti) z kremelského soudruhy rozkradeného JZD a teď se tam snaží opět dobýt? Spolu k nám vstoupili a kvůli populismu a nenažranosti populistických vůdců chtějí spolu „exnout“? Dlíme ve Spolku zoufalých, který se všemožně, vyzbrojen soudružským nadšením, snaží o návrat zpět do katastrofy východních tradičních móresů. Nelíbí se, tak tady máš flákanec pendrekem a mlč! Dobrovolně s velkým nadšením. Z většinového zbytku zlé EU na nás koukají jako na personifikaci selské hlouposti. Možná si říkají, bojovali (no dejme tomu, že bojovali) a dostali se (byli vykopnuti) z kremelského soudruhy rozkradeného JZD a teď se tam snaží opět dobýt? Spolu k nám vstoupili a kvůli populismu a nenažranosti populistických vůdců chtějí spolu „exnout“?

Proč? Kvůli dobrodiní státostrany PiS, kvůli kolaboraci strany Fides s Kremlem a Pekingem, kvůli zlodějnám udavače Babiše a jím totalitně vlastněného hnutí ANO či kvůli zhrzenému mafiánskému strýci Ficovi? Polská vláda ostatně tento týden udělala k exitu velký, rázný a sedmimílový ústavní krok. Bolek i Lolek na to nevěřícně koukaj, zmlácení neofašisty a policisty. Těžce rozeznat, kdo je kdo.







Maďaři na témž pilně pracují už od nástupu Orbána, který na tom maká od večera do rána. My, Češi, Moravané a Slezané, za trochu bývalé soudružské dobré volíme zcela profláknutého agenta StB Babiše Bureše. A Slováci mají Matoviče. Tomu když někdo pokyne, tak panáčkuje na letišti a klaní se bývalým okupantům, jako ten náš buchtový-klobáskový Miloš Číňanům. Ostatně Čína už pláče nad osudem Miloše, Andreje, Filipa i Jana. Ještě že mají v přízni Zahradila také Jana. A strana ODS měla vždy ráda žluté kulaté. Jedno jakého původu. Nejsou přeci xenofobové nebo rasisti.





Vůdci zemí Visegrádu z EU berou plnými hrstmi finanční prostředky. Berou pro sebe a pro své oblíbené oligarchy. Doma na EU sborově nadávají, až blejí, že po nich za to něco nemístně chtějí. Že oni, oni své selské poddané EU diktátu nedají. Že nepodvolí, že nedopustí. Ochrání právo a spravedlnost, ochrání domácí před migrací a cizáky, ochrání agrobarony před menšími zemědělci, ochrání životní prostředí Visegrádu před Zelenou zkažeností.







Co se stane, až jednou v budoucnu státostrany PIS, Fides, ANO a nějakou politickou rychlokvašku, nebo StaroFica ze Slovenska poženou svinským krokem? Bude to těžké, velmi těžké, neboť všechny tyto strany státy své svěřené vykradly až na dno.







Bude zřejmě nutné udělat další lustrační zákon a nedopustit, aby ti, kteří se na vykradení podíleli, mohli své smilně nakradené tuzemské v cizině směnit na dolarové zelené. Visergrád ostatně dnes slouží domácím diktátorům a diktátůrkům převážně k zostouzení EU a k velebení bývalých kremelských okupantů či komunistických přátel z VšechnoČíny.







Bojují, nebo protestují. Tu proti islámské migraci, kterou doma neznají. Tu proti spiknutí x-sexuálů, které rovněž nikde nevidět, krom v očích fanatiků z PIS a Fides. Tu za neomezené čerpání dotací jen pro oligarchy, pochopitelně bez jakékoli kontroly a nikdy pro voliče. Tu za snahu likvidovat nezávislé soudnictví, nezávislá média a za pošlapávání lidských práv. Na lidská práva jsou populisté obzvlášť citliví.







Ovšem když se jedná o dodržování evropského práva a rozhodnutí nezávislého soudu, tak je náhle po bratrství a solidaritě. To je najednou hnědý kohout na střeše. Kykyrykýýý. Najednou se prsí svaly a hrozí silou. Z Polska se linou zvěsti, že Visergrád nebude, že bude, až bude po jejich. Jinak nic. Ještě aby tak vyslali Zaklínače.







Slovensko a Česká republika chvíli předtím nepřidaly hlas k Maďarsku a Polsku. Dotace z covidového fondu převládly nad soudržností a jednotou Visegrádu. Když se vládnoucím populistům hodí nějaká ryze populistická masírovka domácích protiEU voličů, tak je jednota pevná jako mírová hráz Sovětů. Když ale dojde na žluté kulaté, tak žaloba, síla a vyhrůžky. Ono to totiž jinak nejde.







V každé zemi si tamní vůdce povoláním autokrat nebo majitel hnutí podmanil a infiltroval svými kumpány státní správu a ta skáče, jak dotyčný bičem práská. Pokud majitel státu zavelí, tak zakoupení úředníci se z visegrádských kamarádů okamžitě stávají ne přáteli na smrť. A to až do té doby, kdy spřátelený oligarcha, diktátor či majitel nenabídnou nějakou zajímavost do soukromých rukou figurce na druhé straně hranic šachovnice. Náhle pak změna, a zájem domácích lidí bez vod a bez peněz už není důvodem ke sporu.







Snad do odejití premiéra Babiše a jeho podřízeného submisivního Brabce životního prostředí nepodepíší za vhodných podmínek prodloužení dolování v dole Turów na dalších x milionů let. Samozřejmě vše v rámci zachování přírodních krás, ekologie, vody, lidí a zvířat. A plné kapsy. Té hlavně. Té správné.







Aby se lépe jednalo, tak strana PIS umí dovedně zorganizovat akce rázně nátlakové. Odboráři z dolu vyrazí na horu a zablokují dálnice. Pojedou až do Haagu a se soudkyní zatočí. Uražený premiér Morawiecki nejel kvůli odsouzenému dolu Turów ani na setkání s Orbánem, protože tam byl premiér Babiš. Aby tak náhodou u Turówa Varšava nevyhlásila stav zcela výjimečný a nenasadila pohraničníky. Ještě ta zeď proti Pepíkům a Visergrád bude dokonalý.







V Maďarsku kdysiv dávné již minulosti sociální demokraté přiznali, že lhali národu, a šli. Neměli to dělat. Orbán a jeho Fides lžou od Budy k Pešti. Z Pešti pak všemi směry a nic. Vyprodávají v Maďarsku demokracii Kremlu a Pekingu za pár drobných a nic? Není to divné? Je to divné. Copak zapomněli na Világoš, zapomněli na okupaci 1956? Na rozstřílené Maďary kremelskými tanky? Neznají své dějiny a neprovozují dějepis? Ostatně polská PIS nestuduje dějepis, ale provozuje dějePIS.







Orbán zastropuje ceny plynu a vody a lid jásá a volí. Volí autokracii za trochu pohodlí, za hromádku forintů navíc, za trochu lží. Umořil ústavu, pokořil volební systém a zasel strach z Kremlem sponzorované a ruskými mafiemi provozované muslimské migrace. A postavil plot. Maďarský LžiOrbán omezil pravomoci samosprávy a vládne všem ze svého zkorumpovaného vršku. Zlikvidoval nezávislá média. Stal se idolem pro vládce Visegrádu a pro ultrapravičáky celého světa zase novodobým vzorem. I jásající Vondra ho uznává a propaguje. Líbí se mnohým, že vládne Orbán pevnou rukou.







Polští visegrádci bedlivě střeží migranty na hranici s Běloruskem. Okamura jásá. Náš stále ještě principál se zajel pokochat pohledem na antimigrační plot v doprovodu neofašisty Orbána. Okamura, Volný a Trikolóra jásají. Není nad Oplocený Visegrád.







A co si lze pěkného myslet o maďarském sousedovi visegrádského spolku, který za státní kulaté nakupuje ve visegrádské slovenské zemi nemovitosti? Nemovitosti, ornou půdu a vodu za stovky milionů eur. Ministr zahraničí Ivan Korčok se děsí Orbánových nákupů v bývalé uherské. Orbán dál s kremelským úšklebkem podporuje maďarskou iredentu na Slovensku. Studoval Orbán za podpory Šoroše či za podpory Putina? Od roku 2011 Orbán z Orbán fondů, které někde přiklonil, poslal na jih Slovenska 144 milionů euro. Slovensko by urychleně mělo na hranicích s Maďarskem postavit plot.







A když nahlédneme na inflaci? Jejda, kdo je v EU nejvíce bit? Ale nějaké Maďarsko, Polsko a nejvíc ještě stále agrofertí Česká republika. Ale, pšššt, Babiš za nic nemůže, to oni z těch devadesátek. Takže Klaus? Ale, pšššt, Klaus ne, to někdo jiný. Že by tedy ČSSD? Ale, pšššt, Zemanova partaj také ne. Jistě ne, za vše totiž mohou piráti. Na věčné časy a nikdy jinak.







Můžeme si jen přát, že po českých volbách a slavném vítězství demokratických koalic se Visegrád urychleně oprostí od zhoubné nákazy populismu, státostran a autokracií všeho druhu a rozsahu. Snad si opoziční síly v Polsku a Maďarsku najdou na své rivaly ze strany PIS a strany Fides vhodnou pirátskou zbraň. Kremelské dálavy Orbána a Kaczyńského jistě rády uvítají. S otevřenou náručí a otevřenou bránou. Za dobré služby a poškozování EU.







Z veřejných zdrojů ostrým pohledem nevidomého

0